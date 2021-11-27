Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 ноября - 5 декабря 2021 года

Неделя начинается с гармоничных аспектов Марса и Нептуна, Солнце в соединении с Меркурием в Стрельце. При этом не стоит забывать, что все еще коридор затмений, поэтому старайтесь реально смотреть на вещи и предлагаемые перспективы.

Продуктивное время для творческих личностей, преподавателей, лекторов, общественных деятелей. Успех в работе и учебе возможен, если вы никуда не торопитесь и все раскладываете по полочкам.

Всю неделю Нептун (планета иллюзий, духовности, творчества) в фазе стационарности. Многие люди в этот период воспринимают мир сквозь "розовые очки". Планетарные энергии недели не способствуют стремлению к профессиональной деятельности, серьезным социальным и общественным делам. Однако старайтесь фиксировать поступающую информацию, возникающие мысли, анализируйте причины происходящего. Это время романтики, творческих идей, гармонии, но все, что произойдет в это время, впоследствии будет пересмотрено и изменено.

30 ноября Меркурий в гармонии с Сатурном, а Венера - в гармонии с Нептуном – дают возможность реализоваться творческому и организаторскому потенциалу. Знания усваиваются быстрее, успешно решаются вопросы, связанные с документами, сертификацией, допусками, разрешительными бумагами. Также 30 ноября формируется гармоничный аспект Солнца с Сатурном, точный аспект - 1 декабря. В эти дни можно решить множество практических задач, если руководствоваться фактами, систематизировать материал, изучать причинно-следственную связь происходящего.

Продолжается коридор затмений, который закончится 4 декабря полным солнечным затмением в Стрельце на Южном Лунном Узле в 9:33 по киевскому времени. Каждый человек в течение недели получит подсказки Вселенной на самые волнующие вопросы. Активизируются вопросы образования, расширения мировоззрения, зарубежья. Появятся идеи, новые планы, которые благополучно можно развивать в ближайшие полгода – до следующего сезона затмений.

Солнечное затмение – это новолуние, начинается период растущей Луны. В ближайшие дни после затмения 4 декабря, наилучшее время для раскрытия себя. Чем больше позитива, радости, любви, транслируете в окружающий мир, тем больше блага получаете взамен. На солнечное затмение пишем желания, планы, намерения!

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ОВЕН

Возможна встреча с человеком, который окажет сильное влияние на вашу жизнь. Усиливается умственная активность, сообразительность, предприимчивость. У вас появляется тяга к перемене мест, вы стремитесь к новым знаниям, вам хочется что-то изменить в своей жизни. Находите ответы на многие вопросы, получаете ключи, осознаете, что и как нужно сделать, чтобы избавиться от большинства проблем. Хорошее время для того, чтобы заявлять о себе или давать какую-либо информацию.

ТЕЛЕЦ

Тишина и близость с самим собой направит вас на истинный путь, и вы сможете находиться в согласии с космосом, наслаждаясь жизнью. Период благоприятен для уединенной работы, семейные вопросы выходят на первый план. Постарайтесь свести к минимуму количество социальных контактов - вокруг вас может сложиться нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному общению с партнерами и решению важных деловых проблем. Период эффективен для решения личных вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ

Активизируются конкуренты и недоброжелатели. Вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию, а также попытки других людей, подвергающих сомнению ваши методы работы. Хороший период для литературной, лекторской или преподавательской деятельности. Ваше стремление к личным достижениям принесет результат, однако будьте готовы к противостоянию с оппонентами. Чувства и эмоции, появляющиеся в ближайшее время, могут уйти глубоко в подсознание.

РАК

Вокруг вас может сложиться нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному общению с партнерами и решению важных деловых проблем. Но вы притягательны для представителей противоположного пола, поэтому неделя благоприятна для романтики, решения семейных вопросов. Ваши действия в этот период окажут огромное влияние на ближайшие 6 месяцев, поэтому рационально используйте свои ресурсы, не делайте ничего того, о чем впоследствии можно пожалеть.

ЛЕВ

Ваша готовность идти против шаблонного мышления, чужих ожиданий и надежд, может вызвать негодование окружающих, вплоть до серьезных конфликтов. Но с другой стороны, если вы будете учитывать интересы других, тем самым вызвав симпатию к себе, вам легче будет полностью себя раскрыть и найти свое место под солнцем. Может появиться возможность найти лазейку, через которую вы получите поддержку не только высших сил, но и реальных людей - влиятельных и богатых.

ДЕВА

Вы сможете заняться творческой работой, деятельностью, которая вам по душе, а значит, почувствуете себя счастливым человеком. Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом – в повседневной жизни вы сможете выйти из любой проблемной ситуации. Преимущества, завоеванные или полученные вами в ближайшую неделю, могут быть скрытыми или, по крайней мере, неочевидными для окружающих. По­пытки оказать личное влияние оправда­ют ваши ожидания. На многие вещи вы начинаете смотреть по-другому.

ВЕСЫ

Позитивные возможности периода, включают развитие внутренней силы, благодаря росту вашей душевной энергии, ин­туиции и преодолению скрытых опасений и тревог. Обстоятельства заставляет вас заняться внутренним миром. Если в этот период вам потребуется помощь, она наверняка подоспеет вовремя - из тайных или неожиданных ис­точников. В течение недели есть возможность периодически отдыхать в тишине и уединении, совмещать приятное с полезным. Невидимые силы в это время обезоруживают ваших тайных врагов.

СКОРПИОН

У вас могут открыться внутреннее видение, проявиться скрытые таланты, появиться тяга к духовному совершенствованию. Несовершенство земной жизни не вводит его в тоску, а вызывает желание помочь нуждающимся. Ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненна: обаяние, жела­ние сотрудничать и чувство юмора, изменят существующее положение вещей в лучшую сторону. Творческим людям или людям искусства следует использовать неделю для презентации себя и своих творений.

СТРЕЛЕЦ

Получение дохода, благодаря своему хобби или увлечению, вы почувствуете, как растет к вам интерес. Также можно говорить, что любовные связи способствуют улучшению финансового положения. Вам стоит использовать все возможности ближайшего времени, не бойтесь рисковать. Организовывайте свои творческие проекты, обновляйте и расширяйте бизнес, демонстрируйте свою деятельность. Составляйте планы, продумывайте стратегию развития, создавайте что-то, но не отказывайтесь от старого – это база, и она вам пригодится.

КОЗЕРОГ

У вас появляется много вариантов по всем сферам, ближайшие дни лучше всего посвятить сравнению, выбору. Вопросы заработков актуальны в ближайшие дни, но пока не понятно, что именно наиболее выгодно для вас. Задача на неделю - отфильтровать, определить самое перспективное направление и заниматься им очень активно. В жизнь приходит много нового и незнакомого, но вы можете волноваться, нервничать из-за того, что пока не понимаете, как все это можно использовать. Постепенно все станет на свои места, уже с 5 ноября придет осознание.

ВОДОЛЕЙ

Ваш творческий потенциал растет, романтические замыслы будут воплоще­ны в реальность. Любые интернет-проекты будут успешно развиваться и приносить прибыль. Хорошее время для сбора информации, переоценки ценностей, расстановки приоритетов. Возможно, пришло время для того, чтобы задуматься о том, с чем или с кем пора расстаться. В вашу жизнь входит потенциальный партнер, есть шансы встретить своего идеального спутника жизни. Если вы давно мечтаете завоевать внимание человека, который вам нравится – действуйте смелее.

РЫБЫ

Вдохновение и воображение пробудит стремления к деятельности, активной работе. Возрастает ваш интерес к противоположному полу, вы становитесь раскованнее, смелее, активнее в вопросах любви, легче идете на контакт. Вас также замечают, оказывают знаки внимания. Даже если возникают сложности и препятствия – все на пользу. Они структурирует вас как личность – вы взрослеете, вам доверяют, возлагают на вас ответственность. Не спешите от чего-либо отказываться, постепенно все лишнее, само собой уйдет из вашей жизни.

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