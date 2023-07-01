Что звезды нам пророчат: гороскоп на 3-9 июля 2023 года

Неделя начинается с полнолуния в Козероге 3 июля, в кардинальном знаке Зодиака, что окажет сильное влияние на жизнь каждого человека. В ближайшее время вопросы, связанные с карьерой, профессиональной деятельностью и ответственными решениями, будут стоять во главе угла.

С 3 по 9 июля - благоприятное время для определения планов на жизнь и продумывания стратегий в профессиональной сфере, бизнесе и других важных сферах жизнедеятельности. В течение недели подходящее время для завершения каких-то процессов, укрепления достигнутого положения и подготовки к новым циклам.

Прекрасное время для того, чтобы отсечь все лишнее, препятствующее развитию. Настойчивость и основательность способствуют реализации задуманного в жизни, достижению совершенства. Для личных взаимоотношений не очень благоприятное время, но для решения рабочих и финансовых вопросов, поиска ресурсов, обдуманного выбора - наилучшее время.

Люди становятся ответственнее, стремятся качественнее выполнять свои обязательства, многие обретают прочную опору, определенность в социальной сфере. Планетарные взаимодействия в течение недели помогают нам правильно оценить наши потребности и возможности. Пришло время освободиться от иллюзорных и навязанных желаний, проявить свою волю и устремиться к реальным переменам.

В понедельник-вторник можно начать диету, заняться физкультурой, утренними пробежками или скандинавской ходьбой – результаты будут видны уже очень скоро.

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ОВЕН

Позитивное начало недели для вас. Приподнятое настроение, оптимизм и энергичность способствуют достижению поставленных целей. Есть шанс договориться, поэтому планируйте переговоры, встречи с важными людьми, обращение к начальству. Прекрасное время для выступлений и обучения. Позаботьтесь о конфиденциальности своей информации. Если вы хотите повысить свою значимость в обществе или уровень образованности, то не упустите момента, начните с понедельника!

ТЕЛЕЦ

В течение недели вы будете в ресурсном состоянии, жизнерадостны и полны воодушевления. Планетарные энергии добавят страсть и глубину в личные взаимоотношения. Планируйте свидания и романические вечера! Если вы в поиске идеального партнера – не упустите прекрасные возможности этой недели. Но, также не забывайте о профессиональной сфере, своих обязательствах перед другими людьми. Возможно, служебный роман перерастет в крепкий брачный союз или взаимовыгодное партнерство.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь не распространяться о своих доходах, не давать обещаний и держать при себе тайны. Можно планировать сложную работу, которую давно откладывали, реализовывать свои давние замыслы. Прекрасный день для умственной деятельности, которая требует логического мышления, начала образовательной деятельности, поиска репетитора и учителя. Хорошим решением будет занятие любимым делом – это поможет гармонизировать внутренний мир и принесет инсайты.

РАК

Сконцентрировавшись на важном, вы сможете сделать рывок вперед, достигнете хороших результатов на работе и в бизнесе. Если вам в течение недели поступит неожиданное предложение, в том числе издалека, не спешите отказываться, рассмотрите. Оно может оказаться перспективным и финансово выгодным. Для поднятия настроения можно побаловать себя любимым кусочком торта. На выходных включите приятную музыку, посмотрите интересный фильм, вспомните про свое хобби и творчество.

ЛЕВ

Очень важная для вас неделя! Постарайтесь не опаздывать, выполняйте свои обязанности и обязательства, иначе рискуете потерять в финансах. Даже выходные дни могут стать вполне продуктивными. Есть возможность многое успеть, продвинуть свои интересы. Не забывайте о родных и близких, будьте гибче даже если не чувствуете внимание от дорогих вам людей. Замкнутость, неразговорчивость, отстраненность приведет к холодности и размолвкам в отношениях.

ДЕВА

Неделя насыщена различными и неожиданными событиями, в основном, приятного характера. Звезды не советуют расслабляться и тратить время на безделье. Постарайтесь как можно быстрее составить план дел и приступайте к их реализации. Не забывайте включить в этот список размещение рекламных объявлений, обучение, выступления и семейные мероприятия. Люди тянутся к вам, хотят вас слушать, общаться, поэтому можно создать конференцию онлайн, провести вебинар.

ВЕСЫ

Есть риск «уплыть» в иллюзии и обмануться в ожиданиях. Эмоциональность и даже плаксивость повышена. Остерегайтесь отравлений и интоксикаций организма. В вашем окружении могут появиться мошенники, поэтому будьте внимательны в отношениях с другими людьми. Аккуратнее с резкими изменениями, но они необходимы. Могут происходить события, на которые вы не в силах повлиять. Если есть желание отчего-то избавиться, отпустить прошлое, то воспользуйтесь потенциалов этой недели.

СКОРПИОН

Неделя полна неожиданностей. Будьте аккуратны за рулем и внимательны при работе с важными документами. Если вам нужно вернуть или найти человека из прошлого, то в ближайшие дни это можно осуществить. При этом, не подходите к денежным вопросам легкомысленно. Хорошее время для приятного общения, свиданий, возобновления заброшенного когда-то обучения. Если вы когда-то о чем-то не договорили (например, не решили с мужем, куда поедете в отпуск), то вернитесь к этому вопросу.

СТРЕЛЕЦ

По возможности ограничьте поток информации и будьте внимательны за рулем. Могут появиться мрачные давящие мысли, эмоциональные перепады, резкость, ревность и однобокое суждение. Отвлекитесь и разгрузитесь с помощью физической работы. Например, займитесь спортом, поприседайте или покачайте пресс. Время вспомнить, что красота – это страшная сила, которая поможет добиться любых поставленных целей. Однако, с новыми косметическими средствами нужно быть аккуратнее.

КОЗЕРОГ

Поскольку 3 июля полнолуние в вашем знаке, вы рискуете столкнуться с перепадами настроения. Это полнолуние может принести завышенные ожидания и желание потакать своим слабостям. Взаимопонимания будет найти сложно. Эмоции могут помешать в принятии правильных решений. Неделю лучше посвятить интеллектуальной деятельности: поиграть в логические игры, начать новую учебу на курсе. Во второй половине недели планетарные энергии помогут структурировать мысли и добавят логики.

ВОДОЛЕЙ

Наберитесь терпения и постарайтесь гармонично расходовать энергию. Не тратьте силы на споры и конфликты. Есть риск накупить лишнего и ненужного, поэтому совершайте только обдуманные и действительно необходимые траты. Загрузите мозг работой: изучением иностранных языков, чтением новой книги или разгадывание кроссвордов. Прекрасное время для поддержания традиций семьи. Можно заниматься подбором недвижимости, давать объявления о купле-продажи или аренде помещений, а также оформлять документы.

РЫБЫ

Эмоциональность и чувствительность повышены, поэтому будьте внимательны за рулем и при оформлении документов. Ваши мысли и слова в течение недели – мощный магнит событий на вашу жизнь. Поэтому, думайте, что говорите. Хорошее время для общения с детьми и родителями. Игры и совместное времяпрепровождение, просмотр фотографий, сблизят вас и помогут наладить взаимопонимание. Будьте аккуратны при отстаивании своей точки зрения. Излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку.

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