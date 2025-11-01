Что звезды нам пророчат: гороскоп на 3-9 ноября 2025 года

Гороскоп на 3-9 ноября 2025 года

4 ноября в 15:01 (gmt+2) Марс входит в знак Стрельца, призывая к движению, поиску правды, приключениям. Желания становятся яснее, а цели — ближе, стоит только сделать шаг. Под влиянием этого транзита пробуждается дух авантюриста, странника, воина света, того, кто готов выйти за привычные границы ради высшего смысла, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

5 ноября в 15:19 происходит полнолуние в Тельце, и оно словно ставит якорь в этом огненном потоке. На фоне стремления к расширению, Луна в земном знаке расслабляет, но и укрепляет достигнутое. В этот день нужно остановиться и прикоснуться к реальности. Полнолуние может высветить темы безопасности, ресурсов, устойчивости — как внутренней, так и материальной. И хотя Марс зовет вперед, Луна шепчет: «Почувствуй, прежде чем действовать».

7 ноября в 00:39 Венера переходит в Скорпион и отношения, желания, эстетика окрашиваются в глубокие, страстные, иногда даже напряженные тона. Мы чувствуем, как усиливается интуиция, как эмоции становятся мощными, как притяжение обнажает суть. В отношениях может возникнуть потребность в очищении, в разговоре, в признании того, что было скрыто. И если мы готовы меняться и признавать ошибки, приходит новая страсть и новая глубина.

8 ноября в 04:22 Уран возвращается в ретроградном движении в знак Тельца, и это усиливает ощущение фундаментальных трансформаций. То, что мы считали стабильным, начинает меняться. Финансовые схемы, привычные формы комфорта, даже само понимание ценности — все это проходит через обновление. Многие осознают, что страх перед переменами — это то, что удерживает нас от настоящей устойчивости. И если мы готовы отпустить, пространство отвечает неожиданными решениями, новыми идеями, возвращением к тем ресурсам, которые раньше казались недоступными.

С 9 ноября начинается период ретроградного Меркурия и это завершает неделю внутренним разворотом. Мы начинаем переосмысливать свои убеждения, свои слова, свои мотивы. Мы начинаем переосмысливать свои убеждения, свои слова, свои мотивы. Учимся слышать, распознавать, где была ложь, а где — страх. И если мы готовы говорить правду, даже если она неудобна — начинается новый цикл мышления, более зрелого, ясного и глубокого.

ОВЕН

Неделя становится началом чего-то по-настоящему важного. Для вас это время перехода: от анализа к действию, от внутреннего к внешнему. Период, когда важно не только мечтать, но и создавать почву под ногами — фундамент будущих успехов. Но не стоит давать новые обещания — выполняйте то, что уже определено ранее, покоряя новые вершины и укрепляя свою репутацию.

ТЕЛЕЦ

Сейчас нужно остановиться, почувствовать, заземлиться. Полнолуние в вашем знаке бывает 1 раз в 12 месяцев, высвечивая темы безопасности, ресурсов, телесной устойчивости. Оно может показать, где вы теряете равновесие между духовным стремлением и материальной реальностью. В отношениях может возникнуть потребность в откровенном разговоре, в признании того, что было скрыто.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя насыщена эмоциями, внутренними прозрениями и мощными разворотами судьбы. Под поверхностью повседневных дел что-то назревает и важно это не пропустить. Пришло время выйти из старых схем, сбрасывая привычные социальные маски, чувствуя, как под ногами дрожит земля, но в этих обстоятельствах определяется новый этап в жизни. И если вы готовы идти вглубь, пространство отвечает.

РАК

Неделя приносит особый поток вдохновения и романтики. Для вас это возвращение к корням, к памяти, к чувствам, которые дают силу. Это время, когда истинное изобилие рождается не из внешних побед, а из чувства безопасности, тепла и любви, которые вы создаете вокруг себя. Интуиция становится вашим главным инструментом, в том числе и в рабочих вопросах.

ЛЕВ

Обстоятельства недели подсказывают, что не все можно контролировать. Отношения и партнерства выходят на новый уровень. Возможны эмоциональные всплески, а также ситуации, когда придется показать характер и не поддаться манипуляциям. В любви — искренность важнее эффектности. Середина недели подходит для откровенного разговора, который снимет давнее напряжение.

ДЕВА

Энергии недели помогают укрепить связь, если вы готовы к честности и компромиссам. Усиливается чувствительность к настроениям окружающих людей, как и сила влияния на них. Многое сейчас в ваших руках — берите инициативу в свои руки. Хорошее время для совместных решений, переездов или планов на будущее. деталях. Конец недели сулит приятные известия, возможно, связанные с работой.

ВЕСЫ

Вы на волне перемен и на виду у всех. Меркурий подталкивает к новому мышлению — старые методы больше не работают. Возможен внутренний сдвиг, желание поменять стиль жизни или круг общения. Важно следить за здоровьем и ритмом сна: неделя требует концентрации. В любви может появиться кто-то, кто говорит «на вашем языке» — интеллектуальное притяжение перерастает в эмоции.

СКОРПИОН

Неделя наполняет сердце нежностью, а любовь приходит естественно, через заботу, совместное творчество и доверие. В личной жизни возможны приятные события — расширение (например, появление нового члена семьи), приезд дорогого человека, улучшение жилищных условий. Хорошее время для занятий, приносящих радость. В конце недели жди вестей от человека из прошлого.

СТРЕЛЕЦ

Неделя полна встреч, новостей и переписки. Вы словно в центре информационного потока, но важно фильтровать, что действительно имеет значение. В доме и семье происходят изменения, требующие вашего участия и мудрости. Возможны разговоры, которые откроют важные истины. Не принимайте решения на эмоциях. В карьере — благоприятный момент для укрепления позиции, если проявите инициативу.

КОЗЕРОГ

Финансовые вопросы выходят на первый план, благодаря возможности улучшить материальное положение. Обстоятельства способствует продуктивности и внутренней собранности, помогают в переговорах и укреплении личных связей. В конце недели можно получить интересное предложение или шанс на маленькое путешествие. Не трать энергию на сомнения: все, что начнете сейчас, даст прочный результат.

ВОДОЛЕЙ

Пора остановиться, вдохнуть глубже и услышать тишину. Это период завершений, эмоционального перерождения и подготовки к новому циклу. Неделя подходит для внутренней работы, анализа, духовных практик. Возможны интересные сны и подсказки из подсознания. Любовь проявляется в поддержке и нежности, а не в громких словах. В конце недели важно не замыкаться в себе, так как вероятны знаковые встречи.

РЫБЫ

Вы чувствуете, что готовы идти дальше — к новым горизонтам. Мечты обретают реальность. Любовь, вдохновение и личные достижения — все идет рука об руку. Неделя помогает показать лидерские качества, найти союзников и вдохновляющих людей. Возможны групповые проекты, коллаборации или общественная активность. Конец недели благоприятен для поездок и дружеских встреч.