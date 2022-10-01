Что звезды нам пророчат: гороскоп на 3-9 октября 2022 года

Не откладывайте дела на потом, т.к. уже со следующей недели начнется долгий и сложный период, когда препятствия будут возникать на каждом шагу. Подходящее время для серьезных разговоров с партнером, планирования совместного будущего, обсуждения случившихся изменений в стране.

С понедельника мы услышим множество новостей разного характера от высшего руководства. По крайней мере, появится хоть какая-то определенность и можно будет сделать правильный выбор и принять жизненно важные решения. Общий активный фон событий и новые обстоятельства на внешнем уровне, подвигают людей к действию.

Неделя благоприятна для поиска работы или новых источников дохода, дальних поездок и переездов, сделок купли-продажи, решения финансовых проблем. Подходят к логическому завершению дела и проекты, начатые еще в августе. Время получения результатов, вознаграждения за проделанную работу, устойчивости, не смотря на то, что в мире разворачиваются неимоверные события.

9 октября в 23:55 полнолуние в Овне, которое раскроет происходящее вокруг, совершенно с иной стороны. Нарастающие пассивные конфликты могут вспыхнуть с неожиданной силой. Происходит кульминация воинственных энергий, активизация боевых действий во всех воющих странах.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Удачное время для создания новых филиалов и открытия представительства своей фирмы в разных местах страны или даже за рубежом. Желательно провести все запланированные финансовые дела или обеспечить для этого все условия, причем провести их нужно в максимально сжатые сроки. К концу недели вы поймете, что находитесь на пороге чего-то важного, совершенно нового жизненного этапа. Если есть решительное желание что-то изменить в своей жизни к лучшему, нужно делать это сейчас.

ТЕЛЕЦ

Хорошее время для любых начинаний, активных действий в профессиональной сфере, поиска партнеров, покровителей или инвесторов. Но если недостаточно мотивации, чтобы воплотить свои желания в реальность, получите консультации специалистов, посоветуйтесь с мудрыми опытными людьми. Используйте каждую минуту с пользой, иначе упустите действительно благоприятные возможности и прекрасные перспективы для преображения своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Важнейшая неделя, благоприятна для деловых поездок, дальних и долгосрочных командировок. Но не забывайте о главном: отнеситесь внимательно к сигналам своего тела, уделите внимание здоровью. Отличная физическая форма и психическое равновесие будет вам необходимо, чтобы хорошо зарабатывать не только на этой неделе, но и в течение всего месяца. У вас будет множество возможностей для того, чтобы улучшить свое финансовое положение и сделать рывок в карьере.

РАК

Вы смогли бы избавиться от многих своих проблем, применив фантазию и смекалку. Не действуйте упрямством и напором – вы можете спугнуть удачу. Не огорчайтесь, если что-то не получится или не успеете все запланированное – ничего плохого не произойдет, если вы откажетесь от второстепенных дел и выполните одно, но самое важное. Хорошее время для гармонизации семейных отношений, общения с детьми, улучшения жилищных условий и решения имущественных вопросов.

ЛЕВ

Отношения с близкими людьми могут зайти в тупик, в большей степени из-за того, что по-разному каждый из вас воспринимает происходящее вокруг. Старайтесь не затрагивать темы войны и политики, глобальных мировых процессов. Гораздо полезнее будет направить свою энергию в сферу работы, т.к. сейчас благоприятное время для создания хорошего финансового фундамента. Предпринимайте любые шаги для претворения в жизнь своих идей и реализации проектов.

ДЕВА

Много событий на работе и не все радуют. Во избежание ошибок лучше не предпринимать резких шагов и не принимать скоропалительных решений. Попробуйте спокойно разобраться в ситуации, займите выжидательную позицию, и вы сможете даже извлечь для себя некоторую пользу. Самостоятельная уединенная работа будет очень эффективна и прибыльна, поэтому, по возможности избегайте коллективной деятельности. Для любовной сферы – прекрасное время.

ВЕСЫ

Много разговоров с деловыми партнерами, с любимым человеком, но при этом важно с пониманием относиться к интересам друг друга. Одно неосторожное слово может разрушить взаимовыгодное партнерство или нарушить гармонию в личной жизни. Покажите, что вы цените человека, пойдите на уступки – ответная реакция будет такой же и компромисс по самым сложным вопросам будет найден. Неделя благоприятна для начала совместного проживания или оформления брачного союза.

СКОРПИОН

Обстоятельства складываются наилучшим образом для достижения успеха в карьере или бизнесе. Удача и везение сопутствует работникам сферы связи, журналистики, информационных технологий. Смело проявляйте инициативу – люди поймут вас и пойдут за вами. Однако, не все так радужно в любовной сфере – это период ревности, сомнений в целесообразности развития отношений. Причины возникновения сложностей в личной жизни, скорее всего, кроется в вас самих.

СТРЕЛЕЦ

Хорошее время для проявления ярких форм деятельности, например, презентаций, рекламы, чтения лекций и проведения онлайн-мероприятий. Смело берите на себя дополнительные обязанности, проявляйте инициативу – вашей энергетики хватит на выполнение сверхзадач и полного самовыражения. Повышается ваша популярность у представителей противоположного пола, вам рады в любом обществе. Есть шанс исправить ранее совершенные ошибки по отношению к другим людям.

КОЗЕРОГ

Вы сможете привлечь внимание нужных людей, получить поддержку вышестоящих. Необходимо уделить внимание производственным делам. В течение недели вы можете получить очень перспективные предложения о сотрудничестве, поэтому будьте готовы к новым начинаниям. Консультации специалистов, проведение различных видов диагностики оборудования и техники, позволят вовремя выявить малейшие неполадки и заблаговременно принять меры по их устранению.

ВОДОЛЕЙ

Уделите внимание себе и своему здоровью, проведите профилактические мероприятия, начните курс массажа, посетите косметолога – все процедуры дадут максимальный эффект. Вероятно, придется решать проблемы родных и близких – вы можете услышать жалобы окружающих на нехватку денег, всеобщие недостатки и неприятности. Не отказывайте в помощи другим людям, но и проявляйте активную социальную позицию, продвигайте свои интересы, занимайтесь общественными делами.

РЫБЫ

Существует опасность обмана, интриг и клеветы со стороны деловых партнеров, которым вы полностью доверяете. Будьте внимательны к происходящему вокруг, избегайте авантюр и двусмысленных предложений. Период благоприятен для личных взаимоотношений, семейных дел, поездок и активного отдыха. Усиливается ваш творческий потенциал, пробуждаются скрытые способности, поэтому неделя подходит для эффективной работы в своей сфере деятельности.

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