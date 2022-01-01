Что звезды нам пророчат: гороскоп на 3-9 января 2022 года

В январе начинается новый экономический цикл в глобальных масштабах – ось кармических узлов меняет знаки Зодиака с 18 января. Северный Лунный Узел, его еще называют Восходящим, входит в знак Тельца, а Южный Лунный Узел – в Скорпион.

Транзиты Лунных Узлов хорошо отражают социальные процессы. С 18 января входят в ось ресурсов Телец-Скорпион, и в ближайшие полтора года будут выражены изменения в мировой экономике и финансовой системе каждого государства. Начинается этот процесс преобразований – во второй половине января, т.е. мы на пороге нового экономического цикла. Появляется склонность к радикальным решениям и революционным преобразованиям. Предыдущее прохождение по этим знакам было с июня 2003 до конца 2004 года. Если вспомнить, это было время прогрессивного развития, период быстрого восстановления после кризиса девяностых.

Начинается январь с гармоничного взаимодействия Солнца с Ураном – планетарные энергии помогают успешно вписываться в сложившиеся обстоятельства, получать поддержку и одобрение друзей, проявлять свою индивидуальность. 2 января в 9 утра 10 минут по киевскому времени Меркурий входит в знак Водолея, где перейдет в ретроградное движение 14 января на 21 день. Находясь в ретрофазе, планета еще вернется в знак Козерога – с 26 января по 15 февраля. Также 2 января произойдет первое новолуние 2022 года в знаке Козерог в 20:33 по киевскому времени. Постарайтесь в новый лунный цикл и новый год не переносить долги и мрачные мысли, т.е. нужно по максимуму очиститься, освободиться от негатива и тогда январь, а может быть, весь 2022 год, окажется годом определения, достижения целей, повышения социального статуса.

18 января полнолуние в Раке в 01:48 киевскому времени, здесь Луна имеет статус управления, что поможет обрести душевное спокойствие, решить благополучно все семейные вопросы, имущественные дела, завершить сложные темы рода.

20 января в 04:39 Солнце входит в знак Водолея – в людях просыпается дух свободы. Время радикальных решений, преодоления и борьбы за свои права – ведь Уран, управитель Водолея в Тельце и Солнцем формируется напряженный аспект. Возникает сильное желание придумать что-то новое и отказаться от старого в различных жизненных сферах.

24 января в 14:53 по киевскому времени Марс входит в знак Козерога, где имеет статус экзальтации. Транзит благоприятен для профессиональной сферы, развития бизнеса, построения карьеры, поиска путей достижения цели.

С 31 января Венера в директном движении, все сфера, которые планета характеризует, раскрываются, оформляются. В сфере взаимоотношений и финансов ситуация значительно улучшается.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади.

ОВЕН

Хорошее время для развития бизнеса и долгосрочных проектов. Обстоятельства складываются нужным образом для того, чтобы ​​влиять на других, организовывать людей и действовать сообща. Вы способны достичь своих целей, причем окружающие люди будут уступать вам дорогу, не пытаясь вас остановить. Однако будьте осторожны в середине января, не торопитесь и тогда вы все успеете. Лучше ничего не приобретать из техники, не стоит заключать сделки купли-продажи. Возникающие неясности, попытки мошенничества, могут подпортить настроение во второй половине месяца.

ТЕЛЕЦ

При возникновении любых препятствий попробуйте увидеть мотивацию действовать еще сильнее. Приятные, романтические, творческие события последних дней ноября могут напомнить о себе вначале января. В конце месяца будьте начеку, т.к. для вас это время может запомниться различными провокациями, попытками конкурентов и недоброжелателей испортить вам репутацию. В середине января стоит проявить максимальную осторожность на дороге, как за рулем, так и в качестве пешехода. В течение месяца высвечиваются непроработанные кармические темы, но возможно их благополучное завершение.

БЛИЗНЕЦЫ

Первая половина месяца благоприятна, ваша физическая сила высока, чувствуете себя победителем. Используйте это время, чтобы продвигаться вперед в своих целях, а не ждать, пока что-то само произойдет. Используйте мощный потенциал периода для того, чтобы проявить себя творчески, объяснится с партнером, честно поговорить и попросить друг у друга прощения за прошлые ошибки. Во второй половине января появляются тайны, вас могут втянуть в сеть интриг, а развязка по ним произойдет в конце января. Не удивляйтесь подводным камням и скрытым мотивам других людей в любом совместном деле.

РАК

Яркий месяц, наполненный интересными случайностями, встречами, разговорами. В середине января вас могут искушать и провоцировать, но психическая сила ваша велика, поэтому вы сможете выбраться из любых неприятностей. Однако не стоит искушать судьбу – самонадеянность может стать причиной изменений не в лучшую сторону. Доверяйте, но проверяйте, не теряйте бдительность! Избегайте конфликтов и столкновений с неадекватными агрессивными людьми, сомнительными компаниями. В конце месяца могут появиться сильные конкуренты, будьте готовы к борьбе и активным действиям.

ЛЕВ

Планетарные энергии помогают вам быстро войти в рабочий процесс и сделать что-то масштабное, значимое для коллектива. Результатом станет карьерный рост, хорошая прибыль или же вы сможете занять лидерские позиции. Если возникают препятствия, стоит воспринимать этот сигнал как предупреждение о том, что не стоит никуда спешить – медленно, но уверенно двигайтесь к своей цели. Ваша сила влияния высока в течение месяца, поэтому можете формировать общественное мнение, выходить в центр и озвучивать свои идеи. В третьей декаде января может возникнуть необходимость делать сложный выбор.

ДЕВА

В середине месяца появляются временные трудности, связанные с принятием решений и финансовыми отчетами. Для интеллектуальной деятельности январь не очень подходит, особенно вторая его половина. Окружающие люди могут подталкивать вас к опрометчивым поступкам, поэтому старайтесь все обдумать до деталей, чтобы избежать ошибок, которые сложно будет исправить. Никакие нововведения не приживутся – используйте в делах и работе только старые проверенные методы. Не берите на себя ответственность за других людей в новых видах деятельности или в новых обстоятельствах.

ВЕСЫ

В отношениях с близкими людьми и партнерами царит взаимное непонимание, особенно при обращении с общими материальными ресурсами. Возникнет много вопросов, дел, связанных с работой, карьерой, статусом. К концу месяца большинство противоречий исчезают, возникшие конфликты или ошибки будут устранены без негативных последствий. Обстоятельства будут складываться таким образом, что каждый в окружении покажет свое истинное лицо – вы сможете сделать правильные выводы относительно дальнейших взаимоотношений. Некоторые январские дела будут отложены до декабря 2022 года.

СКОРПИОН

Некоторые различия во вкусах, нравственных установках и отношении к общественной жизни, не позволяют чувствовать себя комфортно в окружении других людей. Но ваша энергия велика, поэтому полезна индивидуальная деятельность, физическая работа, самостоятельные путешествия и деловые поездки. Могут существовать различия во взглядах на управление коллективом, а также трудности достижения согласия по финансовым вопросам. К концу января наступает определенность насчет дальнейшей карьеры, своего социального положения, статуса, взаимоотношений с партнерами.

СТРЕЛЕЦ

Месяц положительных перемен, хотя воспринимать их будете сначала с сомнением и недоверием. Однако так, как раньше, уже не будет, и пришло время по-новому планировать свою жизнь. Ничего не бойтесь и не сомневайтесь в своих силах – Вселенная поможет вам во всех начинаниях. Увеличивается ваш внутренний потенциал, энергии прибавляется, появляется много идей – занимайтесь работой, корректируйте старые проекты и демонстрируйте свои работы. Вы сможете проявить себя как новый лидер и вдохновить массы людей на определенные действия, занять прочные социальные позиции.

КОЗЕРОГ

Появится шанс достичь целей, обрести власть, сделать рывок в карьере. Окружающие люди, родственники, коллеги признают, что вы обладаете невероятной силой, они готовы идти за вами, следовать вашим рекомендациям. На глубинном уровне формируются новые убеждения, происходит осознание по многим вопросам. Планетарные энергии дают возможность воздействовать словами на массы людей. Поднимаются на поверхность сложные темы, которые трансформируются и больше не причиняют неудобств. В личной жизни, в романтической сфере происходит качественная перезагрузка, достигается баланс.

ВОДОЛЕЙ

Активный месяц, как на внешнем, так и на внутреннем, эмоционально-чувственном уровне. Все очень быстро меняется, намеченные планы и жизненные обстоятельства нужно корректировать в соответствии с новыми ритмами социума. Но, чтобы не упустить благоприятные шансы и возможности, воспользуйтесь прошлым опытом и отработанными навыками. Прислушивайтесь к советам родителей, старших и мудрых людей – с третьей декады января вам придется принимать много ответственных решений. Могут появиться люди из прошлого, с которыми можно построить что-то новое и долгосрочное.

РЫБЫ

Начинается новый жизненный цикл – Юпитер, планета-благодетель, после 12-летнего путешествия, вернулась в ваш знак. Получают продолжение дела, начатые летом 2021 года. Возникает необходимость искать иные способы взаимодействия с той областью своей жизни, в которой происходят изменения. В партнерстве, в личных и деловых отношениях начинается период гармонии, имущественные и финансовые дела благополучно решаются. Замыслы начнут воплощаться в реальность, а желания исполняться, если изменить существующие условия и найти новые, более прогрессивные и перспективные методы достижения целей.

Читайте также: