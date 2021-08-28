Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 августа - 5 сентября 2021 года

30 августа Меркурий входит в знак Весы и будет перемещаться по этому знаку до 6 ноября 2021. Здесь же перейдет в фазу ретроградного движения в конце сентября.

Начинается время активного социального общения, люди становятся более открытыми, вежливыми. Находящиеся в поиске могут встретить своего идеального партнера, найти единомышленников, завязать взаимовыгодные партнерские отношения. Старайтесь не сидеть дома – путешествуйте, встречайтесь с друзьями, гуляйте, посещайте различные мероприятия - и неделя окажется очень удачной.

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ОВЕН

Неделя противоречий – дисбаланс чувств и разума приводят к необдуманным поступкам. Излишние нереальные желания и иллюзии способствуют убыткам. Следует очень осторожно применять любые медикаменты, избегать алкоголя и других средств, меняющих сознание. Потеря бдительности, увлечение одурманивающими веществами или псевдодуховными практиками – основная причина неприятностей. Но это хорошее время для интенсивной творческой деятельности, самостоятельной физической работы, самопознания, что помогает культивировать в себе практический, реалистичный взгляд на происходящее.

ТЕЛЕЦ

Период счастья и удачи. Не откладывайте на потом то, что можно сделать в течение этой недели. Чувство жизнеутверждения и уверенности помогает преодолеть любые препятствия. Эти дни будут благоприятными для отдыха, хобби, коротких поездок. Подходящее время для совместного (с семьей или любимым человеком) участия в светских и увеселительных мероприятиях.

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Обстоятельства складываются удачно для того, чтобы выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах. Неделя принесет полезные приобретения, общественная деятельность и умственная работа способствует успеху.

БЛИЗНЕЦЫ

В течение недели много делового общения и общественной, публичной деятельности. Возможно получение приятных новостей, долгожданных известий. Гармонично протекают контакты с представителями противоположного пола, с партнерами и коллегами. Благоприятные дни для обмена мнениями, выражения интересов коллектива, для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов, консультаций, установления полезных общественных связей. Остроумие, проявления хорошего вкуса и манер усиливают вашу привлекательность и работают на ваш имидж.

РАК

Обилие контактов, поездок, неформальное общение способствуют хорошему настроению. Возможно новое приятное знакомство, получение положительных эмоций, подарков и похвалы, развлечения. В течение недели максимально проявляются ваши творческие способности, чему способствуют усилившаяся страстность и богатое воображение. Не ограничивайтесь привычным распорядком дня, вносите новое в свою повседневность – Вселенная предоставляет вам благоприятные шансы и возможности для того, чтобы реализовать свои замыслы и изменить жизнь в желаемом направлении.

ЛЕВ

На первый план также выступят вопросы профессиональной деятельности, бытовые дела и заботы, общее состояние здоровья и физическая форма. Неприятности могут возникнуть из-за потребности самоутверждения, что приведет к сложностям во взаимоотношениях с коллегами и партнерами. Благоприятные возможности данного периода связаны с обстоятельствами, в которых вы будете достигать результатов в коллективной работе, получать одобрение и признание своих талантов и способностей. Возможен успех в денежных и имущественных делах, если до этого была проделана длительная работа.

ДЕВА

Хороший период для разработки новых схем и жизненных планов, поиска их практического применения. Расчетливость и эмоциональная сдержанность, способствуют достижению любой цели, благодаря тщательно продуманному плану действий. Удается устранить затянувшиеся конфликты и ссоры, обойти острые углы в личных и деловых отношениях. Обстоятельства складываются благоприятно, поэтому можете смело двигаться вперед, в направлении реализации целей. В большинстве случаев вы сможете найти нужные слова для усмирения противников, обернуть ситуации в выгодную и полезную для себя сторону.

ВЕСЫ

Повышенная творческая активность и наличие конкретных целей делают эту неделю очень продуктивной. Возможно получение новых предложений о сотрудничестве или появление интересных идей, позволяющих еще более эффективно использовать свой талант и улучшать свое финансовое положение. Повышение квалификации и получение дополнительных знаний в своей профессиональной деятельности уже в скором времени принесет вам реальный результат. Неделя благоприятна для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов.

СКОРПИОН

Неделя рисков и кризисов, поэтому берегите себя – будьте осторожны на дороге, как в качестве пешехода, так и за рулем. Вы можете столкнуться с мошенничеством, подлогами, возможно, шантажом, угрозами.

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Ваши недруги и оппоненты сейчас прекрасно вооружены, в том числе, возможно, компрометирующей вас информацией. Вы попадаете под воздействие скрытых обстоятельств, опасайтесь краж, избегайте сомнительных средств достижения цели. Для финансовой сферы неделя неблагоприятна, поэтому воздержитесь от крупных покупок и вложения средств в сомнительные проекты.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятная неделя, бурлит позитивом и приподнятым взволнованным настроением. В этот период заключаются дружеские связи, любовные желания находят свое воплощение, решительно в лучшую сторону происходят изменения в семейных отношениях. Вдохновение в области искусства находит свое творческое выражение, правовые, денежные или управленческие дела будут улаживаться безо всяких затруднений. Постарайтесь использовать это время максимально эффективно – укрепляйте свой финансовый фундамент, ищите возможность пообщаться с нужными вам людьми, заключайте деловые соглашения.

КОЗЕРОГ

Повышается способность реализации намеченных целей, влияние на окружающих, инициативность и амбициозность. Легче будут преодолеваться препятствия, а поддержка партнеров, сотрудников, руководителей значительно увеличится. У вас есть все шансы и возможности завоевать расположение давно желанного партнера. Хорошее время для восстановления гармонии в существующих взаимоотношениях. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления, но учитывайте при этом интересы коллектива, всех участников взаимоотношений.

ВОДОЛЕЙ

После сложного августа, наступает долгожданное улучшение в профессиональных делах, социальной сфере, общественных взаимоотношениях. В личных взаимоотношениях, в целом, все благополучно. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, коммерческой хватки, помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Удачно сложатся командировки, посещение официальных инстанций, сделки купли-продажи, аренды помещений.

РЫБЫ

Хорошее время для укрепления связей в обществе, профессиональной деятельности, для сделок купли-продажи, заключения сделок и подписания договоров. Активность в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, способствует благополучному решению финансовых и юридических вопросов. Повышается ваша популярность среди представителей противоположного пола, неформальное общение с коллегами приносит хорошие перспективы на будущее. Есть вероятность возникновение служебного романа, новое романтическое знакомство.

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