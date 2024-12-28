Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 декабря 2024 года - 5 января 2025 года

Магическая неделя, которая соединяет уходящий год с новыми начинаниями, погружает нас в атмосферу праздников и торжества. С 30 декабря по 5 января каждый день окутан особым очарованием и предвкушением. Это время переосмысления и мечтаний, когда мы прощаемся с прошедшим годом и с надеждой встречаем новый, полные вдохновения и новых стремлений.

Немного омрачает это волшебное время оппозиция ретро Марса и Плутона – аспект продержится до 6 января. Он объединяет трансформирующую силу Плутона с энергией конфликта и ретроспекции Марса, создавая мощные динамические процессы во внешней жизни.

Оппозиция ретро Марса и Плутона, двух воинственных планет, символизирует борьбу и сопротивление изменениям. Плутон в Водолее стремится к глубоким трансформациям и новым началам, тогда как ретроградный Марс в Льве подталкивает нас к пересмотру и анализу действий, что может привести к внутренним конфликтам.

В течение недели эмоциональный фон будет насыщен и интенсивен. Поднимутся глубинные страхи, возникнет необходимость преодолевать внутренние и внешние преграды. Это время для глубоких размышлений и анализа, что может привести к важным откровениям и пониманию истинных целей и мотиваций.

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ОВЕН

Наслаждайтесь новогодними праздниками, общением с родными и близкими, поскольку оппозиция Плутона с вашим управителем – Марсом, сводит на нет любые порывы, которые могут охватить нас на профессиональном поприще. Начавшаяся в социальных сетях переписка с собеседником, показавшимся перспективным, приведет к полнейшему разочарованию в дальнейшем. Но ваш дом будет наполнен энергией, поэтому можно приготовить для домочадцев что-нибудь необычное и заняться бытовыми вопросами.

ТЕЛЕЦ

Звезды устраивают нам эмоциональные качели чуть ли не каждый день. В ближайшее время вам будут абсолютно противопоказаны любые скачки на профессиональном поприще – не меняйте сферу деятельности, не просите прибавки, не берите под свою ответственность новые обязанности как минимум до середины января. Но любовные отношения принесут радость и удовлетворение. Так что не забывайте про романтику, а также посвятите время родителям, детям и своему хобби.

БЛИЗНЕЦЫ

Энергии хватит на все! Энергии планет наделяют вас жаждой деятельности, помогают определить цели и выстроить план для достижения результатов в любой сфере жизни. На работе вы будете предприимчивы и инициативны, что обязательно оценит руководство. Все рутинные дела удастся быстро выполнить, и вы словно играючи сможете добиться много. Однако ваша внешняя активность может не понравиться вашим домашним. Высок риск начать выяснять отношения, что может привести к затяжному конфликту.

РАК

Душу будут бередить сомнения, а голову терзать тревожные мрачные мысли. А это может побудить вас к неосторожному шагу и привести к крайне печальным последствиям. Поэтому старайтесь оберегать себя от сеющих панику людей и гоните прочь желание что-то кардинально поменять в жизни. Снизить возможный негатив можно, если абстрагироваться от внешних проблем, поскольку вы все равно не в силах повлиять на их ход. Посвятите время себе и дорогим людям, сосредоточьтесь на своих потребностях, а не на то, чего от вас хотят другие.

ЛЕВ

Окружающее вас пространство утягивает вас в замедленное состояние, близкое к рефлексии. Полезно предаться воспоминаниям или анализу прошлого, так и помечтать и построить планы на будущее. Некоторые особенно чувствительные люди могут впасть в уныние, но этого можно избежать, если отвлечься от мрачных мыслей и оставить токсичные связи в уходящем году. Неделя подходит для гармонизации семейных взаимоотношений, а также возобновления романтических связей.

ДЕВА

В отношениях с близкими нужно быть осторожнее, не затевая конфликты самим и не поддаваясь на провокации, которые могут устроить вам. Однако, воинственные энергии Марса и Плутона будут буквально подталкивать вас "повоевать", но вы всеми силами старайтесь держать себя в руках! Новое обучение и общение с единомышленниками будут заряжать вас оптимизмом и энергией. Усилится ваша общительность и человеколюбие, а харизма будет проявляться даже у самых скромников.

ВЕСЫ

Вас может потянуть на необдуманные авантюры и рискованные предприятия. Помните об этом и не поддавайтесь на провокации звезд и инициативы окружающих вас людей. Это не удачный период для поиска второй половины и начала новых романтических отношений, зато это время прекрасно подходит для того, чтобы отнестись с особым вниманием к своим собственным эмоциям, проанализировать и прочувствовать их полностью и освободиться наконец от тех, которые вас угнетают.

СКОРПИОН

Неделя идеально подходить для того, чтобы отпустить все то, что заставляет вас страдать, открыв место чему-то новому и прекрасному. Весь этот период благоприятен для завязывания новых знакомств и начала новых отношений. А тем, кто уже встретил вторую половину, имеет смысл быть с любимым человеком помягче и поласковее. Не забывайте, что оппозиция Марса и Плутона негативно влияет на большинство окружающих людей и может провоцировать затяжные конфликты и разногласия.

СТРЕЛЕЦ

Вас ждут эмоциональные качели, неприятности могут произойти в любой сфере: на работе – конфликты с коллегами, в быту – поломки техники, в отношениях с близкими – ссоры. Тем не менее, период прекрасно подходит для анализа любой важной для вас информации как по вопросам профессиональной деятельности, так и в общении с близкими. Чтобы не наломать дров и не испортить отношения с коллегами и с любимыми людьми, стоит держать себя в руках и сто раз подумать перед тем, как что-то сказать.

КОЗЕРОГ

Несмотря на то, что неделя достаточно напряженная, для вас она окажется продуктивной. Обстоятельства делают вас более серьезными, ответственными и готовыми прикладывать как умственные, так и коммуникативные усилия для достижения своих целей. Также повышаются ваши перспективы на любовном фронте и шансы на удачное знакомство. Вы будете более склонны к общению и красноречивы, чем обычно, появится шанс проявить свои интеллектуальные способности и впечатлить окружающих.

ВОДОЛЕЙ

Условия, в которых вы оказываетесь, требуют от вас изворотливости и нестандартного взгляда на происходящие события. Приветствуется приобретение технологических новинок, и покупка гаджета последней модели или умного устройства для дома однозначно принесет много пользы и прослужит долгое время. А вот с обновлением гардероба не спешите, так как усиленные творческие и интеллектуальные способности благотворно скажутся на работе, а вот выбрать правильную вещь не дадут, заставляя обращать внимание на бесполезную для вас одежду.

РЫБЫ

Звезды наполняют гармонией и творческим вдохновением ваш внутренний мир. Вы становитесь спокойнее и перестаете ощущать некоторый дефицит энергии, который мог преследовать вас последнее время. Но есть риск впасть в романтические переживания, однако, сейчас не лучшее время для новых знакомств. Неделя прекрасно подходит для того, чтобы провести время в кругу родных или близких друзей, устроив для них ужин и наслаждаясь общением. Это будет мощная энергетическая подпитка для всех.

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