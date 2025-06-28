Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 июня - 6 июля 2025 года

Гороскоп на 30 июня - 6 июля 2025 года / © Associated Press

Реклама

В середине недели Венера в соединении с Ураном. Это дни, когда могут случаться внезапные влюбленности, озарения в отношениях, спонтанные разрывы, творческие прорывы. Любовь требует свободы. Красота ищет необычного. Душа взывает к переменам.

4 июля в 18:31 (GMT+3) Венера переходит в Близнецы, сбрасывая устойчивые формы Тельца и обретая крылья. В чувствах появляется легкость, игривость, интерес к новому. Общение становится ключом к сердцу. Флирт, интеллектуальные связи, творческое вдохновение — вот новая валюта. Кто-то влюбится в голос из радио, кто-то — в идею, способную перевернуть рутину. Обыденность становится тесной — тянет на что-то свежее, дерзкое, необычное.

К выходным приходит стабилизирующее дыхание — воздух уплотняется, чувства становятся серьезнее. В субботу и воскресенье возможны важные разговоры, зрелые решения в любви, поддержка от тех, кто рядом давно. Это как «взрослая» версия легкомысленного увлечения, когда искра находит форму. Кто был готов к настоящему диалогу, получит приз — определенность, доверие, поддержку. Можно оформить что-то важное — сделку, союз, решение.

Реклама

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Хочется играть словами, переписываться ночами, делиться мыслями. Но помните о том, что в вопросах денег и отношений побеждает не тот, у кого громче чувства, а тот, кто умеет увлечь и вдохновить. Совет на неделю: не цепляйтесь за сценарии. Позвольте чувствам менять форму, а разуму — открывать двери там, где раньше был только коридор. В конце недели — шанс на конструктивный разговор с партнёром или создание чего-то красивого и прочного.

ТЕЛЕЦ

Период приносит в вашу жизнь искру и легкое безумие. Эти энергии создают волны: тонкие, мистические, глубинные. Это день откровений, которые нельзя выразить логикой. Что-то интуитивно понимается, что-то приходит во сне, а кто-то может встретиться с собственной тенью… и принять ее. Финансовые или любовные сюжеты могут резко изменить курс: кто-то уходит, кто-то внезапно появляется. Неожиданное знакомство может оказаться судьбоносным.

БЛИЗНЕЦЫ

Венера в вашем знаке делает вас привлекательнее, обаятельнее, магнетичнее при общении. Будьте готовы к вниманию, новым контактам и ярким историям. Вы проживаете тонкую эмоциональную трансформацию. Чувства становятся непредсказуемыми, но сейчас в этом — ваша сила. Доверьтесь переменам, настойчиво входящим в вашу жизнь. Используйте первую половину недели для освобождения от того, что тянет вниз. А 6 июля — прекрасный день для укрепления старых связей.

Реклама

РАК

Вы в центре внимания, но вас может выбить из колеи неожиданный поворот в любовных или дружеских отношениях. Позвольте переменам случиться — они освобождают, но сначала воспринимаются как встряска, разрушающая установленный порядок. Ближе к выходным — шанс на новую встречу или совместные творческие планы, которые имеют будущее. А дальше — пространство для глубокого диалога. Будьте внимательны к словам: именно они строят мост или сжигают его.

ЛЕВ

Энергия недели обнажает чувства. Вы прощаетесь с тем, к чему привыкли и входите в новый ритм, возможно вдали от родных мест. Иностранцы и поездки за рубеж дают счастливый шанс. В любви — электрический разряд: внезапная симпатия, неожиданный поворот, вспышка вдохновения. Финансовые и личные вопросы требуют гибкости. Не держитесь за схемы — жизнь подсказывает новый маршрут. Особая магия — в принятии непредсказуемого, ловите флюиды будущего.

ДЕВА

Энергия на подъеме, но это также вносит немного хаоса в финансовую и рабочую сферу: будьте внимательны с деньгами. Возможно полезное деловое сотрудничество или личное признание, которому можно доверять. Кто-то из окружения может внезапно привнести романтический оттенок в вашу жизнь. В отношениях, личных или деловых, наступает момент истины. Уделите внимание творческому зову — именно он подскажет, где прячется энергия вдохновения и магнетизма.

ВЕСЫ

Флирт, встречи, вдохновение — все это врывается в вашу повседневность. Будьте собой, демонстрируя свою легкость и чувственность. В конце недели настанет время ощутить, где в вашей легкости прячется глубина. Неделя сулит яркие впечатления, романтические импульсы, желание играть, пробовать, чувствовать на грани. Главное — не потеряйте баланс между вдохновением и реальностью. 6 и 7 июля — дни зрелого выбора, осознания своего потенциала.

Реклама

СКОРПИОН

Хочется спрятаться, но космос говорит — раскройтесь. Пусть близость будет теплой, не идеальной. Неделя может принести неожиданное осознание в отношениях. Кто-то проявится иначе или даже преподнесет неприятный сюрприз. Кто-то исчезнет внезапно. В том числе, возможны важные события в профессиональной сфере. Но все это — очищение и подготовка к чему-то масштабному. К выходным в вашей душе поселится порядок. Доверяйте трансформации — процесс уже начался.

СТРЕЛЕЦ

Ваша сфера партнерства освещается переменами. Возможны внезапные повороты в отношениях — или вспышка страсти, или неожиданный поворот сюжета. Ближе к 6 июля появляется возможность договориться, услышать друг друга по-настоящему. Не стройте жесткие планы, особенно в любви. Лучше прислушайтесь к интуиции и наблюдайте, как между словами и паузами рождается истинный контакт. Будьте открыты экспериментам: иногда хаос — лучшее лекарство от рутины.

КОЗЕРОГ

Вы жаждете структурности, но неделя начнется с сюрпризов. Позвольте себе немного отойти от плана. Вы на пороге необычных встреч и неожиданных чувств: страсти, трансформации, непредсказуемости. Возможны притяжения, которые пугают своей силой. Но именно там — ваша точка роста и возможности выстроить новые границы на новом уровне осознанности. Воскресенье — день, когда можно восстановить внутреннюю гармонию и простроить стабильные связи.

ВОДОЛЕЙ

Вы словно ловите молнии — особенно в любви. Возможны внезапные эмоциональные перепады. Венера и Уран действуют в унисон с вашей природой: неожиданные встречи, искренние признания, магнетизм, к которому невозможно остаться равнодушным. 6 июля поможет увидеть, что из этого всерьез, а что — авантюра. Отношения становятся зеркалом вашей свободы. Хочется дышать, говорить, флиртовать. Но конец недели требует погружения: в чувства, тени, мечты.

Реклама

РЫБЫ

Вы получаете шансы укрепить важные связи, вернуть себе силу через принятие. Не пренебрегайте романтикой — даже если она «не по плану». Финансовые вопросы требуют внимания: неожиданные траты могут принести пользу. Будьте искренними в отношениях и тогда истина найдет вас раньше, чем вы ее. Возможна новая влюбленность, идея, которая меняет личную динамику. Главное — не анализируйте слишком много. Просто доверьтесь энергии момента.