Гороскоп на 30 марта - 5 апреля 2026 года / © Associated Press

30 марта Венера входит в знак Тельца, возвращаясь в пространство, где ей по‑настоящему хорошо. Энергия становится плотнее и теплее. Мы начинаем внимательнее прислушиваться к своим ощущениям, к тому, что приносит удовольствие, что даёт чувство устойчивости. Мир словно замедляется, чтобы мы могли почувствовать вкус жизни, а не пробежать мимо него. Под влиянием транзита Венеры по Тельцу люди выбирают то, что живое, настоящее, надёжное и что действительно ценно, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

На этой мягкой, земной волне мы подходим к полнолунию в Весах, которое наступает 2 апреля, высвечивая всё, что связано с отношениями, балансом, партнёрством, справедливостью. Там, где мы слишком долго тянули, старались угодить, молчали или, наоборот, давили, полнолуние приносит ясность. Оно показывает, где нарушено равновесие, где мы устали, где пора отпустить, а где — наконец сказать честно, чего мы хотим. Это полнолуние, как честное зеркало, которое помогает увидеть себя и другого без иллюзий.

И именно эта честность становится мостом к энергии конца недели. 4 апреля Венера формирует напряжённый аспект с Плутоном. Это момент, когда поднимаются настоящие чувства — те, которые мы обычно прячем. Страхи, привязанности, ревность, желание контроля, потребность в близости, вопросы ценности и самоценности — всё это становится ощутимым, почти осязаемым.

Этот аспект несёт не только напряжение, но и редкую возможность освободиться от внутренних блоков. Он помогает мягко разжать пальцы там, где мы слишком долго держались за привычное, даже если оно давно перестало быть живым. Он возвращает нас к собственным желаниям — тем, которые мы откладывали, прятали, боялись признать. И вместе с этим возвращает ощущение внутренней силы, способность выбирать сердцем, а не страхом, и идти туда, где комфортно.

ОВЕН

Профессиональная сфера в будет стремительно развиваться. Руководителям и владельцам бизнеса придётся серьёзно заняться внутренней атмосферой в коллективе: возможны разногласия, скрытое недовольство и необходимость кадровых перестановок. Мысли о реорганизации уже зреют, но пока это этап анализа — важно понять, что именно требуется изменить и каким способом это реализовать. Контакты с коллегами из других городов и стран становятся более устойчивыми и предсказуемыми. Есть шанс выйти на новый уровень доверия.

ТЕЛЕЦ

Финансовая картина недели ровная и без резких колебаний. Серьёзных сюрпризов период не принесёт. В приоритете — прежние связи: вероятны переговоры с бывшими партнёрами и обсуждение возобновления сотрудничества. Продолжаются перемены внутри организации. На этот раз изменения коснутся состава коллектива и распределения обязанностей. Возможно расширение вашей зоны ответственности. Пока это планы и обсуждения, однако со временем они воплотятся в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ

Личная жизнь сейчас не менее значима, чем работа. В центре внимания окажутся дети: возможны встречи с теми, кто живёт в других городах или странах, а также необходимость оказать поддержку — моральную или материальную. Продолжаются дела, связанные с домом. Возможно, придётся исправлять ранее допущенные недочёты, и этот процесс может затянуться. Не стоит покупать дорогие вещи или радикально менять интерьер. Зато это хорошее время для проверки уже сделанного и устранения ошибок.

РАК

Неделя окажется непростой, но назвать ее провальной нельзя. Скорее это период, когда успех даётся через усилия. Возможны встречи с бывшими возлюбленными, проживающими в других регионах, а также совместные поездки. Руководителям и предпринимателям придётся опираться на командную работу. Ключевую поддержку обеспечат проверенные сотрудники — их опыт и надёжность станут серьёзным ресурсом. С партнёрами ситуация менее устойчива: возможны колебания, противоречивые позиции и уклончивость.

ЛЕВ

Пары со стажем смогут укрепить отношения. Деловые переговоры затянутся, придётся не раз возвращаться к прежним пунктам и пересматривать условия. Это касается и взаимодействия с коллегами из других городов или стран — стабильности здесь пока нет. Даже при активной позиции с вашей стороны достичь окончательных договорённостей в ближайшую неделю вряд ли получится. Однако спешить не стоит: время работает в вашу пользу, и итоговое преимущество останется за вами.

ДЕВА

Финансовая динамика недели положительная. Поступления стабильны и имеют тенденцию к росту. Служащие проявят себя достойно — их усилия будут замечены и оценены. В личной сфере значительных потрясений не ожидается, но эмоциональная зависимость от партнёра может ощущаться сильнее обычного. Поэтому возможны недоразумения даже в крепких союзах. Большой объём задач и эмоциональное напряжение могут отразиться на самочувствии. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом, чтобы сохранить ресурс.

ВЕСЫ

Влюблённые могут задуматься о перспективах отношений, но делать окончательные выводы сейчас не стоит. Возможна излишняя критичность или непоследовательность с вашей стороны, а партнёру может не хватать терпения. Это приведёт к спорам по бытовым вопросам. Кроме того, высокая занятость на работе уменьшит время для семьи. Тем не менее ваше природное обаяние и умение сглаживать конфликты помогут восстановить гармонию — используйте эти качества. Неделя потребует сосредоточенности на серьёзных профессиональных задачах.

СКОРПИОН

В центре внимания окажутся финансовые договорённости. Переговоры могут затянуться: согласие будет достигаться не сразу, придётся возвращаться к одним и тем же пунктам, торговаться и подключать посредников. Окончательный итог проявится не раньше конца апреля, поэтому сейчас важно собрать доказательную базу, оформить документы и подкрепить позицию фактами. Аналогичная тактика нужна и в юридических вопросах. Здесь тоже возможны финансовые торги, и чрезмерная требовательность не принесёт пользы.

СТРЕЛЕЦ

Партнёры из других городов или стран ведут себя корректно, однако за внешней доброжелательностью может скрываться стремление сыграть в свою пользу. Не торопитесь с решениями и подписанием бумаг. Если ситуация тянется, лучше взять паузу. Финансовая тема станет ключевой в ближайшие недели. Есть шанс добиться более выгодных условий сотрудничества и даже получить первую прибыль уже в апреле. Тем, кто не связан с бизнесом, стоит рассчитывать на поддержку родителей, партнёра или супруга.

КОЗЕРОГ

Возможны переговоры о кредите, спонсорстве или поступления из неофициальных источников. Разумный компромисс станет лучшим вариантом. Поездки требуют тщательной подготовки; лучше выбирать знакомые направления. В личной сфере акцент смещается на хозяйственные дела. Ремонт, сделки с недвижимостью, бытовые вопросы потребуют участия всех членов семьи. Вероятна материальная помощь со стороны родственников. Возможно, внимание потребует здоровью — при первых сигналах лучше принять профилактические меры.

ВОДОЛЕЙ

Разведённые супруги продолжат обсуждать имущественные споры, периодически возвращаясь к старым темам. Вы можете почувствовать усталость, поэтому ваша эффективность снижается. Сейчас особенно важно соблюдать режим и заботиться о себе. Позитивным моментом может стать некоторое улучшение контактов с партнёрами из других городов и стран. Полной ясности пока нет, но намечается сдвиг в лучшую сторону. Предпринимателям и руководителям стоит быть готовыми к усиленному вниманию со стороны проверяющих органов.

РЫБЫ

Расходов окажется больше, чем доходов, и к концу месяца баланс может уйти в минус. Причины разные: в одних случаях это профессиональные обязательства, в других — семейные траты. В личной жизни напряжение ощущается сильнее обычного. Планирование будущего детей потребует дополнительных вложений. Отношения с родственниками активизируются: возможна их моральная и финансовая поддержка, которая окажется весьма своевременной. Основной риск связан с нервным перенапряжением.