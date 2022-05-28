Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 мая - 5 июня 2022 года

Неделя начинается с Новолуния 30 мая 2022 в знаке Близнецы, который характеризует интеллект, речь, общение. Меркурий – управитель Новолуния, с 4 июня переходит в директное движение, что отразится на всех сферах жизни в лучшую сторону.

За несколько дней до выхода из ретроградности Меркурий замедляет ход, энергии сконцентрированные, сосредоточенные, собранные, организованные. В такие дни планетарные влияния становятся конструктивны и гармоничны. Полезно использовать этот энергетический потенциал для решения индивидуальных проблем. Люди меньше отвлекаются и распыляются на мелочи и посторонние моменты, поэтому быстрее достигают целей.

Первая фаза Луны (первые 7 дней от момента Новолуния, т.е. вся неделя 30.05 - 5.06), позитивный период для решения материальных проблем, переговоров и делового общения. Удачное время для поиска работы и приема новых сотрудников, так как в этом случае они имеют все шансы гармонично влиться в уже устоявшийся коллектив. Все, что связанно с образованием, поездками, организационными мероприятиями, удается наилучшим образом.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Время повышения личной активности, но также окружающие замечают ваше усилившееся беспокойства. Появляется желание что-то предпринять, вмешаться в ситуацию. Возможны многочисленные перемещения, поездки, предпринятые из собственных соображений, а не по воле обстоятельств. Важно бережно относится к своим ресурсам, не допустить перерасхода энергии и денежных средств. Усиливается популярность у представителей противоположного пола, открываются новые перспективы, связанные с зарубежьем.

ТЕЛЕЦ

Хорошее время для самостоятельной скрытой деятельности, любовных отношений и тайных встреч. Вам может захотеться поступить кому-то наперекор, но постарайтесь сдержать себя, конфликтов необходимо избежать любым способом. Избегайте неблагоразумных, сумбурных действий в социальной жизни и общественных делах. Благоприятная неделя для семейных взаимоотношений, работы дома и на дачном участке, общения с детьми, а также романтики. В финансах достигается удовлетворение – вам возвращают долги, выплачивают зарплату.

БЛИЗНЕЦЫ

Происходят изменения в дружеском окружении, смена круга общения, появляются новые друзья. Возможны идеологические споры с приятелями и компаньонами, ваши убеждения меняются. Приходится пересмотреть свои планы, иначе строить свой быт, но результатом будете довольны уже в ближайшие месяцы. Друзья и единомышленники помогают найти выход из самых сложных и запутанных ситуаций. Стоит подумать о новых сферах деятельности, если вы неудовлетворенны ситуацией на работе или в бизнесе – сейчас для этого наилучший период.

РАК

Могут происходить события, которые впоследствии будут восприниматься как судьбоносные. Период активного планирования последующей жизни, но также и получения хороших результатов за предыдущий период. Если вы давно планировали заняться индивидуальной творческой деятельностью, уйти с бесперспективной и неинтересной работы – время пришло. Возможно возникновение новых симпатий, романтических связей. Вас хотят видеть, вам рады и вы можете использовать такое положение вещей в свою пользу.

ЛЕВ

Значительно усиливаются энергичность, напор и амбициозность, происходят изменения в сфере занятости. Активные действия в отношении профессионального роста, карьеры, достижения общественного положения, уже в скором будущем, будут иметь успех. Важную роль в ближайшее время играет нечто иностранное, связанное с делами за рубежом или в другой местности. Возможны загранкомандировки, а также получение интересных предложений по работе, знакомство новыми деловыми партнерами.

ДЕВА

Ваши активные поиски лучшего места для реализации себя в профессии, дополнительных источников дохода, обязательно принесут плоды. Хорошее время для расширения сферы своего влияния, общественной работы, преподавательской или любой другой интеллектуальной деятельности. Не стоит проявлять слишком большую настойчивость, т.к. сейчас конфликты возникают на ровном месте, а партнеры часто недовольны друг другом. Также будьте осторожны при работе с оборудованием и механизмами.

ВЕСЫ

Инициативность в денежных операциях, распределении прибылей, решении вопросов с финансовыми и проверяющими организациями, способствует быстрому продвижению вверх по карьерной лестнице. В вопросах партнерства, в любовных и семейных отношениях, все складывается наилучшим образом. Период создания новых связей и, скорее всего по вашей по инициативе, ликвидация старых. Участие в делах своих деловых партнеров или супруга помогает создать общий благоприятный фон и гармоничную психологическую атмосферу.

СКОРПИОН

Высокая эффективность инициативных действий. Выход на публику, активизация обращений к аудитории, общественная деятельность, любая деятельность на виду, сейчас очень своевременна и благоприятна для вас. Неделя подходит для пересмотра договоров, соглашений, решения финансовых вопросов. Также и для любой консультативной или посреднической деятельности, поиска спонсоров. Не забывайте о семье и брачных отношениях, т.к. ваша занятость может вызывать недовольство у любимых и родных людей.

СТРЕЛЕЦ

Отличное время для выдвижения своих требований, выражения своей позиции, решения юридических вопросов. Период востребованности в профессии, получения высокого общественного положения. Возможно заключение прибыльных контрактов с иностранцами, появление новых возможностей для выезда на работу за рубеж. На этой неделе вам необходимо сделать максимум – вы сейчас закладываете фундамент будущих успехов. Возрастает ваша популярность у представителей противоположного пола.

КОЗЕРОГ

Период любовных переживаний, чувственных связей, интересных романтических знакомств, активизации личной жизни. Стремление к индивидуальной деятельности, творческому самовыражению, получит поддержку со стороны окружающих. Если в отношениях с детьми или с родителями все не так гармонично, как хотелось бы, пришло время это исправить. В профессиональной деятельности, в денежной сфере, пока не удается достичь желаемого, но зато у вас есть время для себя, своих родных и любимых.

ВОДОЛЕЙ

Неустойчивое положение на работе, изменчивые отношения с сотрудниками и подчиненными, более тяготеющие к конфликтам. Возможно, вы будете заняты упорными поисками работы или решите ее поменять по личной инициативе. И для этого неделя идеально подходит, наверняка, даже предложения будут поступать от потенциальных работодателей или деловых партнеров. Хорошее время для возврата на прежнее место работы, возобновления общения с давними коллегами. К выходным наступит определенность, вы уже сможете планировать свою жизнь.

РЫБЫ

Возможны как случайные траты и потери, так и непредвиденные заработки. Энергичность и предприимчивость в финансовых вопросах, приведет к хорошим результатам. Старайтесь больше общаться с приятелями и знакомыми, будьте на виду – вы попадете в нужное время в нужное место. Повышается интеллектуальная активность. Публичная деятельность благоприятна, вы можете сейчас влиять на людей, формировать общественное мнение. Вы приобретете новые знакомства и связи, новых друзей и единомышленников.

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