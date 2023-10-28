Что звезды нам пророчат: гороскоп на 30 октября - 5 ноября 2023 года

Сатурн выходит из ретроградности, находясь всю неделю в стационарной фазе движения. Еще не время для решительных действий, но общая атмосфера наполняется положительными активными энергиями, подготавливая почву для конструктивных преобразований.

Процессы, которые запускаются на этой неделе, пока не проявлены на внешнем плане, но уже влияют на все жизненные сферы. Именно в этот период происходит закладка прочного фундамента будущих успехов. Изменения, происходящие в начале ноября, будут развиваться как минимум полгода и могут быть как благоприятными, так и наоборот. Это зависит от того, насколько человек осознан в своих действиях и понимает всю меру ответственности за свои поступки.

3 и 4 ноября – сложные дни, когда счастливые шансы и возможности "уходят из-под носа" по не понятным причинам. Тем не менее возникающие препятствия и социальное напряжение в эти два дня могут действовать как положительный спусковой механизм для освобождения от нежелательных обязательств или ограничений.

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ОВЕН

Усиливается ваш авторитет и повышается творческий потенциал, делая вас чересчур открытыми внешнему миру. Всплески неожиданной активности не дадут вам провести неделю дома, предаваясь лени. Имеет смысл последовать энергичному настрою и сделать как можно больше в течение недели, в первую очередь, с пользой для себя, но без ущерба для окружающих. Если вам удастся покопаться поглубже в волнующих вас вопросах, то, скорее всего, вы придете к неожиданным, но верным выводам.

ТЕЛЕЦ

В течение недели планетарные влияния делают вас необщительными, слишком педантичными и раздражительными. Но такие настроения не настолько плохи, как может показаться, – благодаря желанию свести к минимуму социальные контакты, усилится ваше трудолюбие, терпение, способность к глубокому анализу и самоанализу. Стационарный Сатурн всю неделю будет притормаживать вашу как физическую, так и эмоциональную деятельность, но при этом энергии планеты помогут сохранить ваши деньги.

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас не самое подходящее время для того, чтобы делиться своими планами или переживаниями с друзьями, а тем более, с мало знакомыми людьми. Не стоит без оглядки потакать стоим желаниям, и предаваться разговорам по душам: близкие будут взвинчены, и хорошего совета вы не дождетесь, а случайные люди и вовсе будут способны навредить вам из-за ваших же откровений. Лучше не заводить новых знакомств и ограничиться списком дел, которые никак нельзя отложить. И позволяйте себе маленькие безвредные слабости.

РАК

В течение всей недели проще простого впутаться в неприятности и наломать дров, и долгое время после расхлебывать все это. Концентрироваться на профессиональных задачах вам будет сложно, поэтому лучше по возможности взять больше выходных и провести время с детьми или с младшими родственниками. Период подходит для решения семейных вопросов, обсуждения с партнером или супругом планов на будущее. Эстетическое наслаждение, как никогда, окажет на вас положительное влияние, поэтому стоит сходить на выставку или навести уют в доме.

ЛЕВ

Планетарные влияния пробуждают в вас нервозность и дух противоречий, поэтому не удивляйтесь, если поймаете себя на ожесточенном споре с домашними. Звезды напоминают, что в любом случае не стоит срываться на крик и бурные эмоции, а лучше эту энергию на активную физическую работу. Отложите на несколько дней подписание важных бумаг, разговор с начальством и решение финансовых и юридических вопросов. Идеальный период для того, чтобы начать заниматься физкультурой или, как минимум, ежедневными 2-х часовыми прогулками.

ДЕВА

В понедельник желательно составить четкий план действий, предварительно определив приоритеты, и следовать ему. Главное в этот период, не замыкаться в себе, советоваться с мудрыми людьми и не бояться уходить оттуда, где вам уже не комфортно. Идеальное время, чтобы заняться финансовыми вопросами: вы сможете вернуть долг, на который давно не рассчитывали, или получить денежные средства на выгодных условиях. Хоть и не быстро, но самые сложные задачи решаются, а коллективная работа двигается.

ВЕСЫ

Вы наполнены энергией, которая позволяет переделать множество дел и переобщаться со всеми. Вам хочется сделать все и сразу, но старайтесь действовать последовательно, не позволяя себе метаться, переключаясь с одного на другое и ничего толком не завершая. Неделя выдастся непростой, но при правильном подходе к выполнению задач, разумных самоограничения, может принести хорошие плоды. Старайтесь уступать, где-то подстраиваться под окружающих, в результате вы все равно окажетесь в выигрыше.

СКОРПИОН

Занятия спортом и любую физическую активность очень полезна, а еще лучше направить силы на создание новой базы, которая станет отправной точкой уже в середине ноября. Если нет выхода вашей огромной энергии, то вы можете начать придираться к мелочам и считать себя лучше окружающих, что сильно затруднит общение как по работе, так и с домочадцами. Проявление силы и воинственности там, где это действительно нужно, может открыть для вас новые социальные возможности.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства недели благоволят активным действиям и самым смелым планам, реализации которых будет способствовать накопленный опыт и нерастраченные силы. Максимум, что вы можете себе позволить в плане отдыха – это встреча с близкими друзьями и совместный просмотр фильма в конце недели. Консерватизм и эмоциональная сдержанность – ваши помощники на ближайший период. С одной стороны, вам будет несложно понимать причины слов и поступков близких людей, с другой – слова поддержки и одобрения найти будет затруднительно.

КОЗЕРОГ

Если ваш партнер или близкий человек решится высказать вам какую-либо претензию, вы реально может довести до того, что разговор закончится очень плачевно. Силы будут стремительно убывать, появится настроение залечь на диване под пледом с чашкой чая. Принимайте сигналы своего тела – вам требуется отдых! Набирайтесь сил перед новым активным периодом, который начнется уже со следующей недели, когда ваш управитель – Сатурн, выйдет из фазы стационарности. Старайтесь без всякой суеты и спешки заниматься своими привычными делами.

ВОДОЛЕЙ

Стационарный Сатурн, как ваш второй управитель, поддержит ваши любые начинания – от решения сесть на диету и подтянуть фигуру до карьерных устремлений. Появляется серьезный подход к бытовым и финансовым делам. Но не ускоряйте процессы, как бы вам этого не хотелось. Сейчас период внутренней работы, поиска информации, продумывания стратегии. Разрешите себе отдых в субботу и воскресенье, ведь уже со следующей недели времени для этого не будет. Без колебаний занимайтесь тем, что давно откладывали.

РЫБЫ

Стационарный Сатурн в вашем знаке повышает вашу энергичность, но взвинчивает ваше восприятие действительности и расшатывает связь с реальностью. Обходите стороной любые авантюры, иначе можно надолго попасть в водоворот неприятностей. Подходящее время чтобы заняться изучением перспективного направления, связанного с вашей профессиональной деятельностью. Это поможет настроить ваш мозг на полезную работу. Вечера посвятите самокопанию и медитации – в глубинах вашего подсознания есть ответы на все вопросы.

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