Гороскоп на 31 августа - 6 сентября 2026 года / © Associated Press

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Там, где чувствуете сопротивление или задержку, не форсируйте события — вместо этого разберите ситуацию на детали, спланируйте следующий шаг и дайте себе время. Именно такой подход в начале сентября принесёт наиболее прочный результат, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Неделя открывается стартом одного из самых значимых астрологических событий второй половины года — ретроградной петли Венеры, которая продлится с 31 августа до 15 декабря. Формально Венера ещё движется директно, но именно с этого дня начинают закладываться темы, которые в ближайшие месяцы будут возвращаться снова и снова — в отношениях, финансах, вопросах личной ценности. Не спешите с окончательными выводами по важным вопросам взаимоотношений и денег — впереди ещё много времени, чтобы всё как следует прояснить.

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1 сентября приносит ощутимое напряжение. Ретроградный Сатурн в Овне образует квадрат с Марсом в Раке — это классическое столкновение «хочу действовать здесь и сейчас» и «обстоятельства требуют подождать». Поэтому возможны задержки, препятствия, ощущение, что усилия наталкиваются на невидимую стену — особенно в делах, связанных с домом, семьёй или личными границами. Раздражение в этот день легко находит выход в резкости, поэтому стоит быть внимательнее к близким.

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Если разложить проблему по полочкам вместо того, чтобы бросаться напролом, день из тревожного превращается в продуктивный. Марс в секстиле с Меркурием в Деве помогает прожить день с пользой и перенаправить процессы в русло анализа и планирования.

На протяжении первых дней недели действует ещё один важный, поддерживающий аспект — ретроградный Сатурн в тригоне с Юпитером — редкое и ценное сочетание энергии дисциплины и расширения. В эти дни амбициозные планы, которые вынашивались давно, получают шанс обрести устойчивую, реалистичную форму. Хорошее время, чтобы не просто мечтать о крупных целях, а начать выстраивать для них прочный, практичный фундамент — то, что закладывается сейчас, имеет хорошие шансы удержаться надолго.

Одновременно с этим действует более тонкий и требующий внимания аспект — ретроградный Сатурн в квинконсе с Меркурием. Он создаёт лёгкое, но заметное ощущение нестыковки между тем, что вы думаете или планируете, и тем, что требует от вас реальность. Договорённости, документы, обещания в эти дни стоит перепроверять внимательнее обычного — есть риск упустить то, что написано мелким шрифтом.

Овен

Вам придётся немного снизить темп и пересмотреть способ достижения цели. Обстоятельства могут задерживать реализацию планов, особенно если вы пытаетесь получить результат немедленно. Не вступайте в борьбу с тем, что пока не поддаётся изменению. Разложите задачи по приоритетам и займитесь тем, что действительно зависит от вас. Такой подход поможет избежать лишних конфликтов и сохранить силы.

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Телец

Рабочие и финансовые вопросы потребуют аккуратного расчёта. Не исключены дополнительные расходы или необходимость вернуться к ранее принятым решениям. Перед покупкой, вложением средств или подписанием документов внимательно изучите условия. Хороший результат принесёт не риск, а умение использовать уже имеющиеся ресурсы. Также может появиться возможность превратить давнюю идею в вполне конкретный проект.

Близнецы

Неделя заставит внимательнее отнестись к информации, но и найти то, что действительно вам нужно. Не всё, что вам рассказывают, стоит принимать за окончательную правду. В документах, переписке и рабочих договорённостях могут обнаружиться детали, требующие уточнения. Если план кажется слишком сложным, разбейте его на отдельные этапы. Так вы быстрее поймёте, где находится реальная проблема и что с ней делать.

Рак

Семейные обстоятельства могут потребовать больше времени и участия. Возможны споры из-за бытовых вопросов, распределения обязанностей или личного пространства. Не пытайтесь решить всё с помощью давления. Спокойный разговор и конкретный план действий дадут гораздо лучший результат. Если давно откладывался ремонт, переезд или другой домашний вопрос, сейчас полезно заняться подготовкой, расчётами и организацией.

Лев

Ваши планы требуют более реалистичной оценки. Желание добиться многого сразу может столкнуться с нехваткой времени, денег или поддержки. Не отказывайтесь от большой цели, просто определите последовательность действий. Неделя хорошо подходит для подготовки серьёзного проекта, переговоров о будущем и формирования профессиональной стратегии. То, что сейчас кажется медленным продвижением, может оказаться самым надёжным путём.

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Дева

Вы окажетесь в сильной позиции там, где требуется порядок, расчёт и внимание к деталям. Можно успешно разобраться с рабочими задачами, документами, финансами и организационными вопросами. А также сделать решительный шаг вперед по карьерной лестнице. Если окружающие торопят вас, не поддавайтесь этому давлению. Ваша способность замечать то, что другие пропускают, поможет избежать ошибок и найти практичное решение сложной ситуации.

Весы

Некоторые вопросы потребуют повторного обсуждения. Не исключено, что прежние договорённости придётся уточнять или менять. Особенно внимательно относитесь к финансовым условиям и обещаниям других людей. Если речь идёт о крупной покупке, сотрудничестве или новом проекте, не соглашайтесь только потому, что предложение выглядит привлекательным. Взвешенный выбор сейчас принесёт больше пользы, чем быстрый ответ.

Скорпион

Вам предстоит разобраться с задачей, которую раньше удавалось обходить стороной. Она может касаться работы, денег или профессиональных обязательств. Не пытайтесь закрыть её одним рывком — передайте часть своих задач, полномочий и ответственности другим сотрудникам. Последовательные действия помогут получить результат без лишних потерь. Также возможен разговор с человеком, от которого зависит дальнейшее развитие важного для вас дела.

Стрелец

Неделя заставит сопоставить амбиции с реальными возможностями. Большие планы имеют перспективу, если подкрепить их расчётами, сроками и конкретными действиями. Особенно внимательно отнеситесь к профессиональным обещаниям и финансовым условиям. Не исключено возвращение к проекту, который раньше пришлось отложить. Сейчас у него может появиться более подходящая основа для развития.

Козерог

Ваши карьерные планы получают возможность перейти из области намерений в практическую плоскость. Хорошо заниматься вопросами должности, профессионального статуса, долгосрочных целей и распределения ответственности. При этом не берите на себя больше, чем сможете выполнить. Если руководство или обстоятельства требуют от вас слишком многого, спокойно определите границы своих возможностей и предложите конкретный вариант решения.

Водолей

Важную роль сыграют знания, документы и профессиональные контакты. Может появиться информация, которая заставит скорректировать прежний план. Не воспринимайте изменение маршрута как неудачу. Иногда именно дополнительная проверка помогает обнаружить более выгодный вариант. Полезно вернуться к обучению, старым рабочим материалам или проектам, которые могут получить новое применение.

Рыбы

Финансовые обязательства и совместные ресурсы требуют особого внимания. Проверьте расчёты, платежи, кредиты, договорённости и условия, связанные с чужими деньгами. Не стоит соглашаться на непонятные финансовые схемы только из желания быстро решить проблему. При грамотном планировании вы сможете постепенно укрепить своё положение и избежать расходов, которые впоследствии окажутся лишними.

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