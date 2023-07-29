Что звезды нам пророчат: гороскоп на 31 июля - 6 августа 2023 года

Активные, целеустремленные люди запомнят неделю с положительной стороны, поскольку это период достижений в профессиональной сфере, социального роста и личностного развития. Уже с понедельника формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы получить хорошие результаты, благодаря сочетанию различных методов и усилий.

Понедельник и вторник – очень продуктивные дни, планетарные взаимодействия открывают для нас все дороги! Гармоничный аспект между Юпитером и Марсом помогает разобраться в себе, построить планы на будущее и определить векторы своего развития.

Полнолуние в Водолее 1 августа в 21:31 по киевскому времени завершит процесс обновлений, после чего многие люди почувствуют улучшения по всем жизненным сферам. Начало недели идеально подходит для внедрения инновационных решений на работе, оптимизации расходов, запуска рекламы в социальных сетях, проведения презентаций.

2 августа оппозиция Меркурия с ретро-Сатурном призывает с высокой осторожностью и ответственностью подойти к планированию дел, а многоплановыми и сложными задачами лучше заняться в первые два дня текущей недели. Планетарные энергии открывают возможности для решения проблем со здоровьем, закрытия финансовых операций, завершения проектов или разрешения противоречий с близкими людьми.

С 4 августа Меркурий входит в петлю ретроградности в знаке Девы до 30 сентября. В период такого транзита необходимо бережно расходовать свои силы и материальные ресурсы. В брони рациональности, математических расчетов и практического подхода к делам, можно преодолеть любые сложности и даже извлечь выгоду и пользу для себя.

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ОВЕН

Неделя спокойствия и размеренности, можно подумать о возможности посещать спортзал, чтобы регулярно заряжаться энергией. Хорошее время для того, чтобы начать обучение, сходить в салон красоты или разобраться в своих отношениях с другим человеком. С легкостью ставьте на эту неделю задачи, связанные со здоровьем или денежными операциями. Разберитесь с новыми проектами, закройте важные рабочие задачи. И обязательно оставьте в своем расписании время, которое можно провести с близкими!

ТЕЛЕЦ

Напряженная неделя. Будьте внимательны за рулем и в качестве пешехода. Держите при себе свои планы и тайны, чтобы другие не воспользовались ими в корыстных целях. И даже если у вас что-то удачно сложилось и появились надежды, не нужно трубить об этом во всеуслышание. Помните, что счастье любит тишину. Вас могут пытаться вовлечь в неприятные ситуации. Обязательно заостряйте свое внимание на мелочах и деталях. Не поддавайтесь на провокации! Залог успеха – контроль своих эмоций и высказываний.

БЛИЗНЕЦЫ

Все самое важное, в том числе финансовые сделки и покупки, планируйте на понедельник и вторник. Середина недели может принести неприятные сюрпризы и новости, а также внести коррективы в планы. Старайтесь быть гибче, прислушивайтесь к тому, что вам говорят окружающие. В выходные дни наступит прекрасное время для интеллектуальной деятельности и обмена информацией. Можно провести онлайн-трансляцию, написать тексты для социальных сетей или подготовиться к выступлению на конференции.

РАК

Будьте открыты новым знакомствам и готовы изменить свои планы. Возможно случайное, но интересное предложение или непредвиденное событие – это шанс изменить жизнь к лучшему! Можно планировать новое обучение, встретиться с друзьями или отправиться в путешествие. Вы обязательно извлечете из этого что-то очень полезное для себя. Выходные дни лучше посвятить решению семейных и домашних вопросов, общению с детьми. Ваша сила влияния значительно возрастает в эти дни.

ЛЕВ

Те, кто в июле плодотворно поработал, могут получить прибыль или выгодное предложение. Полнолуние в Водолее 1 августа, в оппозиционном знаке Зодиака, может принести перепады настроения. Совладать с эмоциями поможет работа. Планируйте трудоемкие дела. Могут сложиться ситуации, которые нужно решать в авральном режиме. Проявляйте рациональность и логику в различных ситуациях! Полагайтесь на интуицию и верьте в свои силы, которые дадут желаемый результат!

ДЕВА

Начало недели приносит радость и удовлетворение от приложенных усилий. В понедельник и вторник творческая деятельность и любая интеллектуальная работа способствует карьерному продвижению. Но в среду излишняя самоуверенность может сыграть злую шутку. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не прослыть сумасбродом, проверяйте свои действия логикой. Могут возникнуть разногласия с людьми старшего возраста или начальством. Обсуждения с руководством или убеждение в чем-то родителей лучше отложить.

ВЕСЫ

Несмотря на то, что новости и неприятности этого периода могут выбивать из колеи, у вас есть шанс все решить. Необходимо будет проявить смекалку и применить неординарный подход в любых ситуациях. В течение недели можно открыть для себя необычное интересное хобби и в будущем на нем зарабатывать. Обращайте внимание на приходящие идеи и на то, что говорят коллеги. Прекрасное время для интеллектуальной и творческой деятельности, выступлений и написания текстов.

СКОРПИОН

Если вдруг вы разошлись во мнениях с ребенком или с романтическим партнером, супругом, то возьмите на вооружение благоприятный потенциал этой недели. В течение этого периода вам будет проще найти общий язык с близкими людьми и договориться. Можно расслабиться или отправиться на природу, устроить фотосессию или заняться творчеством. Вдохновение на высоте, окружающие стремятся с вами общаться и взаимодействовать. Предостережения: могут активизироваться мошенники – не доверяйте незнакомым людям.

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на то, что сил и энергии предостаточно, рационально расходуйте свои силы. Посвятите время своим увлечениям, любимому человеку, детям или внукам. Полнолуние 1 августа усилит желания и эмоции, направленные на профессиональную сферу и модернизацию технологий работы. Если в течение недели вы получаете необычные предложения, связанные с недвижимостью, карьерой или объединением людей, обязательно обдумайте! Оно может быть выгодным, даже если покажется странным.

КОЗЕРОГ

Неделя подходит для решения партнерских вопросов и светских мероприятий. Давно не были на выставке или в ресторане? Воспользуйтесь возможностями этой недели и получите максимум удовольствия! Хорошо планировать обучение, собеседования, заниматься поиском информации. Могут появиться люди из прошлого, в том числе бывшие романтические партнеры. Середина недели достаточно напряженная, но это не испортит, в целом, благоприятный для вас период. Если вам необходимо что-то или кого-то найти, неделя идеально для этого подходит.

ВОДОЛЕЙ

Полнолуние в Водолее 1 августа поможет избавиться от мрачных мыслей и подавленного эмоционального состояния. Сконцентрируйтесь на важных моментах и погрузитесь в работу «с головой», можно совершить давно запланированные покупки. Планетарные аспекты благоприятствуют обучению и структурированию информации, обращения за консультациями к разным специалистам или в государственные инстанции. Для семейного времяпрепровождения, поездки к родителям, выходные идеально подходят.

РЫБЫ

Если вдруг захотелось что-то поменять в отношениях, не торопитесь этого делать. Лучше переставьте мебель или сконцентрируйтесь на изучении чего-либо нового. Неделя подходит для поиска работы или размышлений на тему кардинальной смены деятельности. Также, в этот период хорошо вспомнить о старых вещах, дать им новую жизнь, сделать ревизию в гардеробе и косметике. Или попробовать возобновить давние взаимоотношения. Главное, гоните прочь переживания и беспокойства, иначе проблемы с лишним весом неизбежны.

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