Гороскоп на 31 марта - 6 апреля 2025 года / © Associated Press

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Это время глубокой переоценки своих целей, обязательств и чувств. Влияние Рыб добавляет интуитивности, духовного поиска и мягкости к процессу. Соединение планет Восходящего Узла, акцентирует внимание на движении вперёд, хотя ретроградные планеты побуждают к осторожному, обдуманному подходу.

Неделя с 31 марта по 6 апреля – это уникальный период, который сочетает глубокую трансформацию с возможностью для значимых шагов вперёд. Обещает стать месяцем осмысленных шагов и удивительных возможностей! Этот энергетический потенциал можно использовать для укрепления основ, гармонизации отношений и достижения долгосрочных целей.

3 апреля: гармоничный аспект Сатурна и Урана приносит баланс между традицией и новаторством, создаёт почву для осознанных изменений. Сатурн поддерживает стабильность и структуру, тогда как Уран вдохновляет на свежие идеи и прогрессивные перемены. Это идеальное время для плавного внедрения изменений, которые укрепят основу для дальнейшего роста. Инновационные идеи могут воплотиться в жизнь, опираясь на фундамент опыта и проверенные временем структуры.

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4 апреля: гармоничный аспект Марса и Сатурна способствует продуктивной работе и достижению целей, добавляет энергии дисциплины и выносливости, позволяя действовать продуманно и эффективно. Марс обеспечивает драйв и инициативу, а Сатурн – дисциплину и ответственность. Влияние аспекта делает день благоприятным для создания долговременных стратегий и успешного выполнения задач.

5 апреля формируется важная конфигурация – "Бисекстиль", объединяющий Сатурн, Уран и Марс. Конфигурация соединяет энергию трёх планет, создавая мощный поток гармонии и поддержки, способствует гармоничному продвижению к целям, соединяя смелость, стратегическое мышление и силу перемен. "Бисекстиль" способствует совместной работе, успешным партнёрствам и реализации амбициозных проектов. Это время, когда можно объединить усилия ради достижения значительных результатов.

6 апреля: гармоничный аспект между Солнцем и Юпитером приносит оптимизм, вдохновение и удачу, усиливают веру в себя и открывают новые перспективы. Это день, когда Вселенная словно открывает двери новым возможностям, наполняя пространство оптимизмом и верой в успех. Идеально подходит для позитивного мышления, укрепления связей и поиска новых возможностей.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Для Овнов эта неделя станет временем, когда всё внимание будет сосредоточено на вас. Новый транзит Нептуна в вашем знаке приносит импульс к трансформации личных и любовных связей. Вы почувствуете прилив уверенности, харизмы и желания проявлять себя в отношениях. Усиливается ваша энергичность в общении и побуждает к постановке амбициозных целей. Эти дни вдохновят вас взять контроль над своей жизнью и смело двигаться вперёд.

ТЕЛЕЦ

Тельцы почувствуют прилив вдохновения, особенно в отношении своих идеалов и целей. Сильный энергетический потенциал недели принесёт стремление к новым ощущениям и поиску ярких впечатлений в любви. Солнце и Плутон укрепляют вашу способность видеть и использовать скрытые ресурсы для достижения успеха. Новые идеи и общения, связанные с иностранными контактами или образовательными проектами, могут стать ключевыми. Используйте эту энергетику для укрепления своих позиций и расширения горизонтов.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя обещает быть насыщенной событиями в сфере творчества, личных увлечений и общения. Окружающие люди оказывают вам знаки внимания, что усиливает ваши романтические устремления и вдохновляет на новые проекты. Вы можете почувствовать приток страсти к тому, что вас по-настоящему вдохновляет. Аспекты недели принесут яркость в выражении себя, добавит глубину и уверенность в действиях. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы заявить о себе и раскрыть свой потенциал.

РАК

Это время перемен, всплеска страстей, неожиданных решений и стремительного развития ситуаций. Обостряется ваша чувствительность, интуиция, уверенность в себе и стремление к действиям. Оживают прошлые чувства, возвращаются важные связи, что даёт возможность проявить себя. Поток трансформационной энергии способствует внутренним осознаниям. Важно понять, что вам действительно нужно, а не просто поддаваться импульсам.

ЛЕВ

Небесные энергии открывают новые пути и ускоряют события. Вы — центр этого вихря! Энергии планет пробуждают страсть, делает вас магнитом для внимания. Возвращение прошлого — ключевая тема. Ваша любовь становится ярче, возможно, появится желание вернуть старые связи или, наоборот, обрубить ненужные привязанности. Это период, когда вы становитесь ещё более уверенными в своей ценности и осознаете, каким образом вы теперь можете приносить пользу внешнему миру.

ДЕВА

Совершенно неожиданно усиливается ваше желание свободы, вплоть до авантюр. А это может удивлять знакомых, коллег, близких людей. Возвращаются старые мечты о путешествиях или незаконченные любовные истории. Вас ждёт взрыв идей! Вы будете говорить открыто, решительно, без компромиссов. Возможны краткосрочные конфликты из-за прямолинейности, но и важные победы. Это время для переоценки своих привязанностей, пересмотра финансовых вопросов и поиска гармонии в личной жизни.

ВЕСЫ

Складываются благоприятные обстоятельства для того, чтобы заявить о себе. Смягчается ваша строгая природа, а энергия направляется на духовное развитие, интуицию и эмоциональную зрелость. В некоторой степени замедляются логические процессы, но открываются перспективы в творческой сфере. Может прийти неожиданное предложение или появится идея, которая кардинально изменит ваши планы. Возможны резкие перемены, особенно в путешествиях, обучении и общении с важными людьми.

СКОРПИОН

Ускоряются мыслительные процессы, но важно контролировать спонтанные высказывания. Однако из-за этого может присутствовать ощущение задержек, но это время идеально подходит для анализа и подготовки к будущим шагам. Этот период напоминает о важности баланса между внутренней жизнью и социальной деятельностью. Поднимаются на поверхность прошлые чувства и отношения, побуждая вас к самопознанию и работе с собственными психологическими блоками и конфликтами.

СТРЕЛЕЦ

Неделя приносит энергию смелости, идеализма и стремления к новым горизонтам. Появляется вдохновение на духовные поиски, инновации и борьбу за свои идеалы. Однако важно сохранять связь с реальностью, чтобы избежать иллюзий и поспешных решений. Возможны эмоциональные откровения, переоценка отношений и дружбы, что может привести к сильной внутренней трансформации, переосмысления ценностей. Сны и интуиция будут давать подсказки.

КОЗЕРОГ

Может вернуться старый проект или работа. Вопросы карьеры и предназначения выходят на первый план и подталкивает к уверенному движению вперед, что способствует улучшению коммуникации, ясности мыслей и прогрессу в делах. Это время, когда можно смело начинать новые проекты и решать вопросы, которые долгое время оставались нерешёнными. Это период, когда можно укрепить связи, завершить конфликты и сосредоточиться на создании красоты и гармонии в своей жизни.

ВОДОЛЕЙ

Используйте неделю для того, чтобы завершить незаконченные дела и подготовиться к новым начинаниям. Прошлые ошибки в финансовых вопросах и любовных взаимоотношениях требуют исправления. Старые конфликты могут всплыть, но сейчас не принимайте окончательных решений. Весна в полном расцвете, а вместе с ней – новые возможности. Стабилизируются чувства – если в марте был хаос в личной жизни, теперь станет понятнее, куда двигаться.

РЫБЫ

Ваш управитель – Нептун начал новый транзит, что приносит в вашу жизнь яркие перемены. Всё, что было задумано в марте относительно профессиональной сферы, теперь можно воплотить в жизнь. Усиливается страсть к борьбе за идеи, идеалы и независимость. Разрешаются денежные вопросы – можно делать важные покупки, начинать бизнес. Перестают тянуть прошлые привязанности – легче отпустить то, что уже не приносит радости. Но сейчас также важно уделить время семейным, родовым вопросам, своим детям.

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