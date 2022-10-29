Что звезды нам пророчат: гороскоп на 31 октября - 6 ноября 2022 года

Продолжается период растущей Луны, но в этот раз это время менее эффективно, т.к. совпадает с коридором затмений, поэтому не стоит начинать какие-то важные дела и масштабные, глобальные проекты.

Уровень эмоционального напряжения растет, что может привести к нехорошим последствиям, особенно по сфере личных и деловых взаимоотношений. Расслабиться поможет занятие спортом, массаж, физическая работа, активные виды отдыха.

Планета войны – Марс, сменила фазу движения и более чем на 2 месяца перешла в ретроградное движение – это время пассивной агрессии. Развитие любых процессов идет медленнее, меняется тактика ведения боевых действий, возникают частые задержки в пути, остановки в работе.

1 ноября – мистический день, срединная точка между осенними затмениями. Следует быть готовыми к самым неожиданным "подаркам судьбы". Время хаоса, поэтому не стоит искать логическое объяснение происходящему вокруг. Неожиданные повороты, как в одну, так и в другую сторону, могут выбить из колеи, вогнать в ступор и т.д. Начатые дела, расчеты и построение планов в этот день могут повлечь за собой прямо противоположные последствия.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Получив прочный фундамент в предыдущую неделю, сейчас вы имеете все шансы и возможности проделать глубокую работу, что позволить выйти на международный уровень уже в январе 2023 года. Период путешествий, приключений, встреч со старыми знакомыми. Однако, сейчас не время проявлять инициативу, не начинайте ничего нового, но хорошо заниматься тем, что по разным причинам было приостановлено. Не расстраивайтесь, если с первого раза не получается так, как вам хочется - вас на прочность испытывает судьба.

ТЕЛЕЦ

Не следует связывать себя какими-либо рутинными распорядками – вы достигнете наибольшего результата, если будете свободны и раскрепощены. Другая нежелательная тенденция - напрасное распыление сил. Несмотря на многообразие ваших дел в течение недели, постарайтесь, чтобы все они были, так или иначе, результативны. Это период предложит вам много интересных занятий, волнующих впечатлений, приятных ощущений. Постарайтесь не терять из виду свои цели, иначе все те пре имущества, ради которых вы работали в предыдущее время, будут утеряны.

БЛИЗНЕЦЫ

С точки зрения долговременных проектов, в течение недели надо больше внимания уделить рекламе. Будьте нестандартны, удивляйте окружающих – это пойдет вам на пользу. Неделя важных событий - таких, как смена работы, места жительства или перемены в отношениях с важными для вас людьми. Будьте готовы к тому новому, что входит в вашу жизнь, однако, не забывайте, что в коридор затмений все искажается. Не торопитесь принимать решения, но и не отказывайтесь от предлагаемых шансов.

РАК

Многие люди, в том числе совершенно незнакомые, будут рассчитывать на вашу эмоциональную поддержку и понимание. Возможны неожиданные сюрпризы в семье или со стороны близких людей, которые заставят вас изменить свои планы. Но в целом, на фоне внешних суматошных событий, неделя будет более-менее спокойная, вы сможете адаптироваться к любым обстоятельствам. Чтобы восстановить душевные силы, потраченные на помощь другим, можно порекомендовать поездку в какое-нибудь знакомое и любимое вами место.

ЛЕВ

Слишком большое количество разнообразных дел не позволяет вам серьезно задуматься об истинной сути того, чем вы заняты. Однако, необходимо немного сбавить темп и навести порядок в своей жизни – пришло сомнений и серьезных размышлений. Возможно, потребуется провести много времени, чтобы найти нужную информацию, узнать все, что вам необходимо. Во всех случаях старайтесь не удовлетворяться самыми очевидными и простыми ответами. Думайте, сопоставляйте, анализируйте, ищите скрытый смысл.

ДЕВА

Используйте свое влияние на всех своих знакомых, приятелей и других людей, собравшихся вокруг вас - вы удивитесь, насколько впечатляющих практических результатов вы сможете добиться в роли руководителя и организатора. Хороший период для маркетинговых исследований, крупномасштабной рекламы вашей деятельности и для обоснованного риска. Если же вы ищете работу, то сумев, как следует, подать себя, вы имеете шанс получить даже более привлекательные условия, чем те, на которые надеялись.

ВЕСЫ

У вас много разных дел, сосредоточиться на чем-то одном очень непросто, но все же, необходимо как-то прояснить ситуацию. Скорее всего, некоторые из ваших занятий потеряли смысл и уже не так вас волнуют. Расставшись с ними, вы получите запас сил и времени, необходимый, чтобы перевести оставшиеся дела на качественно новый уровень. Хорошее время для возобновления сотрудничества с давними партнерами, путешествий и общения с иностранцами, при этом неважно, путешествуете ли вы по делам или просто отдыхаете.

СКОРПИОН

Повышенная романтичность и популярность у представителей противоположного пола, может помешать вам, сосредоточиться на делах. Возможны изменения в привязанностях и дружеских отношения. Много волнующих возможностей - и даже слишком много, поэтому сложно сделать выбор. Сейчас для вас достаточно и того удовольствия, которое приносят вам свежие впечатления. Путешествуйте, встречайтесь с новыми людьми, пробуйте незнакомые блюда. Вы почувствуете, что мир стал просторнее и интереснее.

СТРЕЛЕЦ

Вы понимаете, как много вокруг вас потенциальных партнеров, и вам хочется взять от жизни максимум возможного. Обилие интересных дел и увлечений будут тянуть вас в разные стороны. Постарайтесь не слишком спешить, а то как бы потом не пришлось пожалеть о принятых второпях решениях. Благоприятная неделя для творческих людей, ищущих новые способы самовыражения. А те личности, чья работа связана с ответственностью и установленным порядком, могут решить, что весь мир погрузился в хаос.

КОЗЕРОГ

Вам уже начинало казаться, что мир не имеет границ и что все в нем возможно, однако сейчас вы все чаще натыкаетесь на ограничения и понимаете, что любая свобода имеет пределы. Вероятно, роль этой недели в вашей жизни заключается в том, чтобы немного приземлить вас, дать понять, что на бегу, многое не сделаешь и что пора от обещаний и прекрасных замыслов перейти, наконец, к делу. Продуманный план поможет вам ничего не забыть и сосредоточиться на деле, что в скором времени, принесет вам желаемый материальный результат.

ВОДОЛЕЙ

Вы получите много удовольствия, отправившись в путешествие с любимым человеком или с компанией хороших друзей, однако постарайтесь ограничить расходы, как бы это ни было трудно. В профессиональной сфере все очень нестабильно, но сейчас важно не торопить события и занять выжидательную позицию. Если же вам предлагают более высокую должность или принять серьезную ответственность, попросите отсрочить решение до середины следующего месяца. А еще лучше – уйдите на неделю в отпуск.

РЫБЫ

Очень беспокойная неделя, много суеты и самых разных дел, часто несовместимых друг с другом. Пожалуй, лучше пока что оставить те дела, которые требуют внимания и сосредоточенности. Лучше займитесь рекламой своего бизнеса, ездите на выставки и конференции, больше путешествуйте. Возможны проблемы в тех сторонах вашей жизни, где требуются надежность и постоянство - например, в супружеских отношениях. Избегайте принятия решений, рассчитанных на длительный период времени: вы сейчас слишком плохо представляете, что вас ждет за поворотом.

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