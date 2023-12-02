Что звезды нам пророчат: гороскоп на 4-10 декабря 2023 года

Неделя принесет конструктивные энергии, что поможет трансформировать хаотичное в плодотворное. Любую сферу жизни в ближайшее время можно сбалансировать, главное не лениться и предпринимать действия в этом направлении.

До 13 декабря период убывающей Луны, который идеально подходит для наведения порядка в своей жизни. Желательно заняться самыми важными делами, довести их до логического завершения и подготовиться к новому жизненному этапу с 2024 года.

Наступает очень благоприятный период для настоящего прорыва в личной жизни. Велика вероятность, что одинокие сердца повстречают вторую половину. Те, кто уже в отношениях, могут перевести их на новый уровень – съехаться, получить предложение от партнера или начать планировать ребенка.

До новолуния в Стрельце 13 декабря и начала периода ретроградного Меркурия, который также начнется в этот день, сделайте как можно больше! Неделя с 4 по 10 декабря идеально подходит для напряженной и ответственной работы. Не нужно перетягивать в следующий календарный год то, что следовало бы оставить в 2023.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Обстоятельства недели наполняют вас гармонией и спокойствием. Конфликты маловероятны, общение, как на профессиональном поприще, так и личное будет легким и приятным. Период подходит для принятия судьбоносных решений, переезда. Это время будет максимально благоприятным для получения знаний и манипуляций с деньгами. Не упустите шанс записаться на курсы повышения квалификации или вовсе начать осваивание новой профессии, о которой давно мечтали.

ТЕЛЕЦ

Изучайте разные способы инвестиций, советуйтесь со знающими людьми и вкладывайте сбережения в какое-нибудь выгодное и перспективное дело. В течение недели можно заложить хорошую базу на будущий год. Благоприятные обстоятельства вооружат вас решимостью покорить Эверест, ну или хотя бы навести безупречную чистоту в доме. Все ваши проявления во внешнем мире принесут удвоенный результат, поэтому выходите из кокона и найдите время посетить какое-нибудь мероприятие или просто пообщаться с друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ

Чувственность и страстность немного притупляются, поэтому можно смело принимать решения – они будут в интересах будущего, верными и эффективными. Неделя подарит вам возможность избавиться от всего, что тянет назад, чтобы уже в январе начать что-то новое и прекрасное. Идеальный период, чтобы избавиться от вредных привычек, и внедрить в свою жизнь полезные правила – к примеру, включить в рацион больше овощей и фруктов, отказавшись от сладкого и мучного.

РАК

Благоприятная неделя, когда можно изменить свою жизнь к лучшему. Не стоит сопротивляться неожиданному приливу нежных эмоций по отношению к партнеру. Сейчас самое подходящее время для налаживания взаимоотношений, подготовки новогодних подарков, романтических приключений. Тем, кто в поиске, можно «выйти на охоту», затеяв переписку с интересным и привлекательным человеком в социальных сетях или по старинке облачившись в привлекательный наряд и заглянув в модный бар.

ЛЕВ

Любое благое дело в течение недели будет эффективнее и даст отличный результат, даже если в прошлом оно не увенчалось успехом. Не обязательно кардинально менять сферу деятельности или рвать отношения с партнером, достаточно будет заняться тем, о чем вы давно думали. Изнывали от незнания иностранного языка – поищите подходящий онлайн курс. Есть желание подкачать пресс и подтянуть мышцы – покупайте абонемент в спортивный зал или записывайтесь в бассейн.

ДЕВА

Окружающие люди обращают на вас гораздо больше внимания, хотят с вами сотрудничать, обсуждать наболевшие вопросы и просто находиться рядом. Не отталкивайте людей, проявляйте лидерские качества социальную активность, выходите в центр! Весьма вероятно, вас посетит желание чем-то порадовать близких, поэтому не сдерживайте порыв купить небольшой подарок для дорогого человека или отправить букет цветов маме – сейчас им это будет особенно приятно.

ВЕСЫ

Непростая неделя. Навалившиеся проблемы не дают наслаждаться жизнью, заставляя думать только о самоконтроле и дисциплине. Но, ни в коем случае не сомневайтесь в собственных силах, не обесценивайте свои лучшие качества и достижения! Напряженные ситуации можно использовать во благо, занявшись самоанализом и личностным ростом. К концу недели жизнь входит в привычное русло, хлопоты и заботы уходят, появляются желающие помочь вам в рабочих вопросах.

СКОРПИОН

Нацеленность на всевозможные жизненные блага приводит к желаемому результату. Вы внезапно можете почувствовать острую необходимость что-то улучшить в собственном жилище, и, как ни странно, удовлетворить эту потребность будет хорошей идеей. Это поможет улучшить психологический климат в семье. Неделя также прекрасно подходит для улаживания любых бюрократических и финансовых вопросов, поэтому если есть потребность разобраться с какими-либо документами, не упускаете эту возможность.

СТРЕЛЕЦ

Не отказывайтесь от работы, если начальство попросит заняться чем-то неотложным во внеурочное время. Вы обязательно получите вознаграждение и сможете продвинуться вверх по карьерной лестнице уже в скором времени. Планетарные энергии усиливают в вас творческое начало, поэтому даже к самому рутинному делу вы сможете найти нестандартный креативный подход, что позволит вам справиться с ним быстрее и словно играючи, приятно удивляя работодателя.

КОЗЕРОГ

Вы будете более сентиментальны и чувствительны, чем обычно. Повышенная эмпатия побудит вас заняться чем-то добрым и полезным, и звезды благосклонно отнесутся, если вы поможете благотворительному фонду или запишитесь в волонтерское движение. Параллельно со стремлением к самовыражению вы станете намного более свободолюбивы, поэтому если партнер начнет вас в чем-то ограничивать, очень велика вероятность ссоры, которая может привести к затяжному конфликту или даже расставанию.

ВОДОЛЕЙ

Старайтесь не браться за новые задачи и отложите решение сложных вопросов. Но не отказывайте себе в желании заняться чем-то оригинальным. Этот процесс может помочь вам взять под контроль свою раздражительность. Также можно побаловать себя чем-то вредным, но вкусным – с учетом всех обстоятельств это будет не самый плохой вариант. Любые коммуникации, как по работе, так и по личным делам проходят не так легко, как хотелось бы, но к выходным все должно сложиться наилучшим образом.

РЫБЫ

Внешняя мрачная обстановка усиливает тревожность, всех вокруг лихорадит и эмоции зашкаливают, но в ваших силах создать в окружающем вас пространстве более-менее гармоничную атмосферу. Все запланированные и неожиданные встречи пройдут на удивление легко и приятно, принесут массу позитивных впечатлений. На выходных позвольте себе заслуженный отдых и попробуйте отвлечься от забот за просмотром интересного фильма или сериала.

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