Что звезды нам пророчат: гороскоп на 4-10 мая 2026 года

Гороскоп на 4-10 мая 2026 года / © Associated Press

Энергия Плутона концентрируется в одной точке, усиливая внутреннее напряжение. На коллективном уровне это может проявляться как обострение кризисных тем, усиление борьбы за власть, столкновение старых и новых моделей поведения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Напряжение недели создаёт не только сам стационарный Плутон — дополнительные негативные аспекты 4 и 5 мая усиливают этот фон, делая процессы ещё более насыщенными и непростыми.

Начало недели приносит всплеск активности, но вместе с ним — риск перегибов. Марс подталкивает к действию, а Юпитер увеличивает масштаб реакции, поэтому легко переоценить свои силы или отреагировать слишком резко. Напряженный аспект между ними 4 мая дает импульсивность, склонность горячих решений, стремления доказать свою правоту.

5 мая — Меркурий в квадратуре со стационарным Плутоном и напряжение смещается в сферу коммуникаций. Под влиянием этого аспекта фразы звучат жёстче, а обсуждения уходят в глубину, затрагивая темы, которые обычно обходят стороной.

Такая энергия взаимодействия между планетами заставляет смотреть в корень, вскрывает скрытые мотивы. Это время, когда правда может быть болезненной, но необходимой. Важно следить за тоном, не давить и не поддаваться манипуляциям — ни со стороны других, ни со своей.

Плутон в стационарной фазе усиливает каждую мысль, каждое слово, каждую скрытую эмоцию. Это время, когда могут вскрываться темы, которые долго откладывались, а диалоги приобретают оттенок неизбежности. Всю неделю важно удерживать баланс между воинственностью и здравым смыслом.

ОВЕН

Неделя начинается с мощного выброса энергии. Марс, ваш управитель, вступает в напряжённый аспект с Юпитером, и это может подталкивать к резким решениям, спорам или попыткам доказать свою правоту любой ценой. Стационарный Плутон усиливает давление в профессиональной сфере: могут всплывать старые вопросы, которые вы давно откладывали. Важно не идти на поводу у импульса. В конце недели появится шанс выровнять ситуацию, если вы проявите выдержку и не будете торопить события.

ТЕЛЕЦ

Плутон давит на вашу зону карьеры, и это ощущается как необходимость пересмотреть свои цели или методы. Меркурий в квадрате с Плутоном может принести сложные разговоры, особенно с руководством или старшими коллегами. Не спешите реагировать — информация может оказаться неполной. В середине недели появится возможность стабилизировать положение, если вы будете действовать спокойно и последовательно. Важно не поддаваться чужому влиянию и сразу пресекать попытки давления.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя обращает ваше внимание на то, что происходит вокруг вас и в информационном пространстве. Особенно это касается общения в соцсетях: там может становиться больше резкости, скрытых подтекстов и обсуждений, которые цепляют сильнее, чем хотелось бы. Важно фильтровать то, что вы читаете и пишете, и не втягиваться в споры, которые не несут пользы. Плутон активирует темы доверия, финансов и скрытых процессов. Квадрат Меркурия с Плутоном может принести разговоры, которые вы давно избегали.

РАК

Марс и Юпитер затрагивают вашу ось отношений, и это может привести к напряжённым моментам в паре или в рабочих союзах. Плутон усиливает давление в зоне партнёрства: старые конфликты могут всплыть вновь. Важно не идти на поводу у эмоций. Меркурий в квадрате с Плутоном может принести разговоры, которые потребуют честности и выдержки. В конце недели вы сможете увидеть ситуацию под другим углом и найти решение, которое раньше казалось невозможным.

ЛЕВ

Работа и обязанности выходят на первый план. Стационарный Плутон усиливает нагрузку, а квадрат Меркурия может принести недопонимания с коллегами. Марс и Юпитер создают риск перегрузки: вы можете взять на себя больше, чем способны вынести. Постарайтесь распределять силы и не обещать лишнего. В конце недели появится возможность восстановить порядок и вернуть контроль над ситуацией. Не бойтесь задавать прямые вопросы — правда сейчас важнее комфорта.

ДЕВА

Неделя затрагивает темы творчества, детей, личных проектов. Плутон делает эмоции глубже, а Меркурий в квадрате с ним может вызвать напряжённые разговоры в семье или в романтических отношениях. Марс и Юпитер могут спровоцировать эмоциональные всплески в дружеской среде, поэтому избегайте резких слов. В конце недели вы почувствуете, что ситуация начинает проясняться. В середине недели вы сможете увидеть, что именно требует внимания. Конец недели принесёт больше ясности и понимания, куда двигаться дальше.

ВЕСЫ

Домашние дела, семья и личное пространство становятся зоной напряжения. Плутон поднимает старые темы, которые вы давно откладывали. Марс и Юпитер могут спровоцировать споры с близкими, особенно если накопилось недовольство. Меркурий в квадрате с Плутоном делает разговоры острыми, но они могут привести к важным решениям. Если планируете поездки, учитывайте, что возможны задержки, неожиданные трудности или вопросы по документам. В конце недели ситуация начнёт выравниваться, если вы не будете избегать диалога.

СКОРПИОН

Неделя проходит под влиянием вашего управителя — Плутона, который стоит стационарно. Это делает ваши реакции сильнее, а события — значимее. Марс и Юпитер могут принести напряжённые моменты в общении, а Меркурий в квадрате с Плутоном — разговоры, которые невозможно отложить. Важно следить за словами: сейчас они имеют особую силу. В конце недели вы почувствуете, что ситуация начинает двигаться в нужном направлении. У одиноких людей увеличится число новых знакомств. Есть возможность встретить интересного человека в дороге.

СТРЕЛЕЦ

Финансовые вопросы выходят на первый план. Для одних это связано с деловыми вложениями, для других — с бытовыми и семейными делами. Денежная ситуация может немного «качать». Расходов будет больше обычного, и в какой-то момент они могут превысить поступления. Плутон усиливает давление в материальной сфере, а квадрат Марса и Юпитера может привести к необдуманным тратам или конфликтам из-за денег. Меркурий в квадрате с Плутоном делает переговоры сложными, но продуктивными, если вы будете внимательны к деталям.

КОЗЕРОГ

Астрологические тенденции советуют уделить время документам: приведите в порядок отчётность, договоры и финансовые бумаги — есть вероятность проверок в конце месяца. Вы можете ощущать давление обстоятельств или необходимость принимать решения, которые давно назрели. Марс и Юпитер подталкивают к активности, но важно не перегибать. Меркурий в квадрате с Плутоном может принести разговоры, которые потребуют выдержки. В конце недели вы почувствуете, что возвращаете контроль.

ВОДОЛЕЙ

Неделя проходит в скрытых процессах. Плутон стационарный в вашем знаке делает всё происходящее более значимым, даже если внешне кажется, что ничего не меняется. Марс и Юпитер могут вызвать внутреннее напряжение или желание резко изменить направление. Меркурий в квадрате с Плутоном поднимает темы, которые вы не хотели обсуждать или боялись услышать правду. В конце недели появится ощущение, что вы сделали важный шаг вперёд. Появится шанс стабилизировать ситуацию и наметить новые цели.

РЫБЫ

Друзья, коллективы, социальные связи — всё это становится зоной активности. Процессы, связанные с расширением проекта или новым этапом развития, пока отойдут на второй план. Сейчас ключевое — укреплять контакты. Плутон поднимает скрытые процессы в окружении, а квадрат Меркурия может принести неожиданные разговоры. Марс и Юпитер создают риск эмоциональных всплесков, поэтому важно не принимать решения под влиянием момента. В конце недели вы сможете увидеть истинные мотивы людей и понять, на кого можно опереться.

