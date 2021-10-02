Что звезды нам пророчат: гороскоп на 4-10 октября 2021 года

На этой неделе появится подходящее время, чтобы провести анализ своего прошлого, выявить и исправить ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают.

4 октября гармоничный аспект ретро-Меркурий с ретро-Юпитером. Такой аспект уже был до того, как Меркурий стал ретроградным, а это значит, что события 20-х чисел сентября получат свое продолжение. Завершающий – третий аспект будет вначале ноября – и тогда многие затянувшиеся сентябрьские темы, получившие развитие вначале октября, подойдут к своему логическому окончанию.

С 4 по 9 октября – Плутон стационарный, эту планету связывают с вопросами жизни и смерти, перерождения, тяжелых внутренних трансформаций, а также властью и большими деньгами. Т.е. эти темы наиболее актуальны в этот период, т.е. энергия, сконцентрирована в этом направлении.

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6 октября Новолуние в Весах в 13-м градусе в 14:05 по киевскому времени, важно, что это явление происходит в соединении с Марсом, планетой силы и активности.

7 октября Венера переходит в знак Стрельца в 14:21 по киевскому времени, а Сатурн останавливается и через неделю перейдет в директное движение. Венера вышла из мрачного Скорпиона и вошла в оптимистичный, радостный знак Стрельца. В целом, настроение у людей намного лучше, чем вначале октября.

На государственном уровне решаются важные вопросы, вполне возможны ограничения, установка новых норм и правил. Такие понятия, как долг, обязанность, закон, входит плотно в жизнь каждого человека. Очевидно, это может быть очередной карантин.

8 октября Солнце и Марс соединяются в знаке Весы, а 9 октября ретроградный Меркурий приближается к этому соединению. Сложные два дня – Солнце в падении, Марс в изгнании, Меркурий ретроградный. Многие люди чувствуют упадок сил, появляются проблемы со здоровьем, мужчины подвержены негативным влияниям гораздо сильнее, чем женщины. Требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов и выполнения работ. Обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы. Это подходящее время, чтобы провести анализ своего прошлого, выявить и исправлять ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают.

8, 9 и даже еще 10 октября лучше отказаться от поездок, т.к. сложности и проблемы с документами, в той или иной степени, возникнут практически у каждого человека. Но это хороший день для возобновления старых отношений, особенно с мужчинами. Женщины, берегите своих дорогих мужчин, им нужна любовь и поддержка в эти дни.

10 октября Венера соединяется с Южным Узлом, соответственно, оппозиция к Северному. День кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским личным и деловым отношениям.

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ОВЕН

Высокая степень мотивации вызывает у вас большую внутреннюю напряженность или стресс. А это может стать причиной заблокированной энергии, что может негативно отразиться на состоянии здоровья. Неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия постарайтесь воспринимать как катализатор, который подталкивает к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Обстоятельства требуют осознанности в делах, активности и осознания путей, ведущих к преодолению трудностей и преград. Одновременно с активностью необходимо еще и умение устанавливать равновесие в отношениях с окружающими.

ТЕЛЕЦ

Вы обладаете огромной энергией, которую необходимо направить в нужное русло. Су­ществует потребность предпринимать какие-либо дей­ствия, присутствует стремление достигать целей любой ценой. Сейчас вам крайне важна полная свобода при­нятия решений и независимость. Однако, ваша сила в партнерстве, во взаимодействии с другими людьми. Сейчас очень важно осознать потребности окружающих, понять их способности искать во всем компромисс. Некоторые дела на стадии завершения. Ваш успех зависит от силы вашего терпения, а также от того, насколько ясно вы формулируете свои цели.

БЛИЗНЕЦ

Ваш управитель – Меркурий, в ретроградном движении, поэтому приходится сталкиваться с неудобными людьми и неприятными ситуациями. Вы можете случайно оказаться втянутым в конфликт. Ваша задача – установить хорошие отношения с каж­дой из враждующих сторон и помочь решить кон­фликт путем мирных переговоров. Подобные стечения обстоятельств, на самом деле, полезны вам, т.к. вы становитесь видимы для всех, обретаете популярность, что в ближайшее время принесет вам новые возможности в вопросах карьеры. Естественно, вам приходится быть в курсе событий, что заставляет вас работать даже тогда, когда все отдыхают.

РАК

Вы очень реагируете на происходящие вокруг ситуации, порой, сложно отличить – что ваше, а что стоит пропустить. С разных сторон появляются люди из прошлого, общение эмоционально, часто возникают конфликтные ситуации, требующие вашей незамедлительной реакции. После Новолуния 6 октября начнется улучшение, хотя чувство тревоги может создавать вам трудности в решении деловых и финансовых вопросов. В зависимости от того, насколько вы способны абстрагироваться от внешнего и сосредоточиться на ваших истинных потребностях, зависит результат, исход любого дела. Берегите себя и свою нервную систему!

ЛЕВ

Замечайте, анализируйте, запоминайте все до мелочей – происходящее сейчас помогает вам выйти на правильный путь в будущем. Неделя открытий – на многих вы смотрите иначе, меняется отношение к людям, вы также предстаёте для окружающих в совершенно ином свете. Получаете новый опыт, порой, не очень приятный, но зато обстоятельства недели покажут вам "точки роста", что в результате даст вам возможность выйти в центр и завоевать популярность и уважение публики. То, что происходит в течение этого периода, может послужить фундаментом будущих успехов. В личных отношениях выявляются проблемы, эмоции мешают правильно оценить ситуации.

ДЕВА

Ретроградность вашего управителя – Меркурия, отражается на всех делах, все происходит как в замедленной съемке, порой, это изматывает, наводит на мрачные мысли. Желание или необ­ходимость действовать, ведет к силь­ному раздражению. С новыми партнерами дела не получаются, появляются сожаления и сомнения. Приходится обращать внимание на то, что ранее казалось бесполезным. Применяя давний опыт, поработав с людьми старшего поколения, вы можете обнаружить, что этот процесс приносит удовольствие, помогает выйти из существующих запутанных ситуаций, избежать конфликтов с молодёжью и ближним окружением.

ВЕСЫ

Существует большая неудовлетворенность положением дел, связанных с непредсказуемым поведением партнеров и внешними обстоятельствами. Часто появляется ощу­щение, что кто-то мешает добиться результатов в сфере ваших интересов. Действия окружающих часто неожиданны и резки, не давая возможности понять, что и почему так происходит. К концу недели внешний фон станет намного гармоничнее, некоторые неприятности исчезнут сами собой. Но в большинстве случаев, от вас потребуется выдержка и самообладание, чтобы закрыть неприятную страницу вашей жизни. Начинается время расширения и развития.

СТРЕЛЕЦ

Ожидания связаны с сильным напряжением, процесс обновлений и трансформаций утомил, порой, происходят ситуации, раз­рушающие ваше представление о понятных и привычных для вас вещах. Усиливается воображение, что подталкивает к размышлениям, не соответствующих реально про­исходящим событиям. Несмотря на усилия, совершаемые вами, сложно продвинуться в направлении намеченных целей. Времени и денег для их реализации, из-за накопленного напряжения, требуется больше, чем было рассчитано ранее, поэтому возникает усталость и желание отказаться от планов, о чем впоследствии можно пожалеть.

КОЗЕРОГ

Неожиданно появляются люди из прошлого, они вносят изменения в вашу размеренную жизнь, часто довольно жестко корректируя вас и ваши планы. От вас потребуется быстрое включение в ситуацию, активные действия. В противном случае возникает ощущение упущенного шанса. Творческий подход и неординарный взгляд на отношения и ситуации, позволят расширить границы восприятия окружающего мира, что приведет к открытию новых путей, позволяющих выйти на более высокий уровень личностного и духовного развития. В семейных делах, в любовных отношениях может назреть кризис и требуется большая выдержка, чтобы сдержать конфликт.

ВОДОЛЕЙ

Нестандартный подход к волнующей теме, оригинальность, акцент на творческую составляющую, может привести к реализации своих талантов и способностей, обрести свое место в мире и устойчивое финансовое положение. Если вы справитесь с недостатком уверенности в себе, доказав, что можете быть сильным человеком (физически и психически), то добьетесь большого успеха. Работайте там, где сможете про­явить себя и раскрыть свою индивидуальность. Причем, деньги не должны стоять на первом месте – они придут как следствие. Сфокусируйте свою энергию перед тем, как что-либо начинать, не стоит направлять свои усилия на несколько дел одновременно.

РЫБЫ

Условия не очень благоприятные для вас, т.к. необходимо выходить из зоны комфорта. Из-за своего упрямства можете стать самому себе врагом. Направьте свой потенциал во внешнюю жизнь, будьте последовательны в своих устремлениях – и период будет для вас очень продуктивным. Очень важно, чтобы вы развивали собствен­ную приспособляемость и открытость, учились адаптироваться к некомфортным ситуациям, поскольку в таком случае вы сможет многого достичь в течение недели. Важно выйти из состояния неопределенно­сти - потребность жить хорошо вполне реализуема, но нужны целенаправленные действия, конкретные усилия.

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