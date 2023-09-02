Что звезды нам пророчат: гороскоп на 4-10 сентября 2023 года

В течение недели 4-10 сентября энергии планет напомнят о всех незавершенных делах, но также помогут извлечь пользу и практический смысл из текущих процессов. В фокусе внимания находятся взаимоотношения с коллегами и деловыми партнерами, в связи с чем приходится корректировать свои планы.

Энергия ретроградного Меркурия в Деве может вызывать некоторую заторможенность в профессиональной сфере и бизнесе. Но с этой недели все же станет легче добиваться результатов, ведь Венера с 5 сентября движется прямо. Правда, в понедельник планета любви еще раз заставит многих вернуться к давним романтическим историям, видимо для того, чтобы окончательно поставить точку и закрыть дверь в прошлое.

Успейте переделать, переоформить документы, внести изменения в договора и рабочие проекты, конечно же, если вопрос для вас актуален. Сейчас наилучший период для подобных дел. Также неделя благоприятна для завершения партнерских отношений и бизнес-сотрудничеств, которые пришли к своему естественному окончанию.

Общий фон недели благоприятен для того, чтобы разобраться в своих ценностях и найти мотивацию, научиться правильно мотивировать себя. Если есть выявленные ошибки, о которых говорить не хочется, то сейчас их можно исправить без последствий. Партнерские отношения и способы взаимодействия с окружающим миром также могут стать объектом пересмотра.

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ОВЕН

Для достижения успеха необходимы конкретные и детально проработанные планы, тщательно продуманные шаги и мудрые решения. Эмоциональная жизнь менее яркая в течение этого периода. Обстоятельства недели привьют практичность даже тем, кто привык сорить деньгами. Вы можете обнаружить, что для вас наиболее значимы те взаимодействия с другими людьми, которые поддерживают ваши ценности и помогают нам расти. Жажда обрести новые знания и навыки будет одолевать и подталкивать к педантичному изучению интересующих вопросов.

ТЕЛЕЦ

Тельцы полны энергии и готовы решительно действовать. Вас ждет много сюрпризов, которые повлияют на ваши эмоции, отношения, и личное развитие. Любые финансовые операции будут проходить без проволочек, а вопросы, связанные с документами, наконец-то будут решены. В бизнесе сейчас лучшее время, чтобы расширяться, искать серьезных инвесторов для новых проектов. Ваши начинания поддержат влиятельные знакомые, которые помогут решить все неприятности с юридическими документами.

БЛИЗНЕЦЫ

Активным и деятельным Близнецам сложно принять задержки в реализации собственных задумок. Несмотря на небольшой застой в делах и снижение прибыли, сейчас лучшее время, чтобы что-то изменить в своей профессиональной деятельности и продвинуться по карьерной лестнице. Запланированные проекты развиваются очень медленно, приходится постоянно возвращаться к одним и тем же вопросам, вносить коррективы в свои планы. Особенно это будет заметно в первой половине месяца, когда Меркурий еще движется ретроградно.

РАК

Раки упорно стремятся к задуманной цели, но не все идет так, как предполагалось вначале. Это может способствовать различного рода ошибкам, недопониманию в коллективе. Начальникам рекомендуется более тщательно контролировать подчиненных, особенно в финансовых вопросах. Служащие столкнуться со сплетнями и интригами. Уровень доходов сейчас будет зависеть от вашего благоразумия. Основные расходы коснуться потребностей семьи, супруга, детей. Период непрост как для влюбленных, так и для супругов, которые давно в браке.

ЛЕВ

В первую неделю осени ожидаются улучшения. И эта приятная новость касается практически всех сфер жизни – от социальной до личной. Позитивное настроение отлично скажется на всех жизненных областях, включая любовную тему. Запланированные поездки пройдут удачно. Возможно, ваши успехи в предыдущем месяце вызвали волну раздражения у коллег. Главное – вы движетесь в правильном направлении, и в итоге все у вас получится! Берите инициативу в свои руки, предлагайте новаторские идеи начальству.

ДЕВА

Чтобы хорошо заработать, не сидите на месте. У вас большой потенциал, поэтому задействуйте все ресурсы для увеличения доходов. Предприниматели и начальники могут в очередной раз столкнуться с противодействием конкурентов, которые с упорством будут претендовать на то, что вы считаете своим. Однако вы крепкий орешек, и голыми руками вас не возьмешь. Кому-то в трудный момент помогут юристы, а кто-то рассчитывает на помощь коллег из других стран. В любом случае, решение будет найдено в короткие сроки.

ВЕСЫ

Вы столкнетесь с жесткой конкуренцией, но ваши позиции довольно сильны, и ничего, кроме большого нервного напряжения, вам не грозит. Самые важные дела оставьте на вторую половину недели, когда положение планет будет более благоприятным. Вы можете рассчитывать на улучшение в финансовой сфере, но, если что-то не получается быстро, не переживайте – все завершится наилучшим образом ближе к выходным. Не забывайте про детей, особенно подростков – они нуждаются в вашем внимании.

СКОРПИОН

Неприятности на работе могут навредить и даже разрушить существующие отношения, если переносить их в личную жизнь. Особенно это касается тех, кто давно пустил все на самотек. Освежить любовь с партнером помогут совместные прогулки на природе, интересные путешествия. Романтичный ужин усилит чувства и даст повод для откровенных признаний. Одиноким представителям знака звезды сулят волнительное знакомство с уникальным человеком, который не станет постоянным спутником, но вдохновит на новые свершения.

СТРЕЛЕЦ

Неизвестно откуда вдруг может появиться раздражительность, претензии друг к другу, моральная усталость, финансовые недоразумения. В ряде случаев разногласия будут связаны с детьми, и в большей степени это касается пар, имеющих наследников от разных партнеров. Возможно, такое непростое психологическое состояние связано с усталостью и бытовыми проблемами. Не лишним будет устроить себе дополнительные выходные и отправиться в спа-салон или загородный кемпинг, чтобы разгрузить нервную систему. А так, в целом, ваш организм сейчас достаточно крепок.

КОЗЕРОГ

Сейчас наступает время обобщения, оценки результатов и завершения текущих рабочих проектов. Раскрываются возможности для преодоления трудностей и способности разрешать сложные ситуации, проникая в корень проблемы. Интересный период для любовных взаимоотношений. Активные, но пока еще одинокие Козероги смогут, наконец-то, решить свои сугубо личные вопросы, встретить идеального партнера. Однако избегайте идеализации новоиспеченного возлюбленного, чтобы не попасть в капкан ненужных иллюзий.

ВОДОЛЕЙ

Стремление улучшить свое благосостояние является главной темой этой недели. Звезды предостерегают вас от создания иллюзорных ожиданий и вместо этого напоминают, что настоящие результаты приходят через труд и конкретные действия. Вы можете мечтать о "прекрасном далеком", но важно не потерять контакт с реальностью. Воспользуйтесь приливом энергии, чтобы заняться спортом или сесть на жесткую диету. Обратите внимание на прежние недоразумения и нерешенные вопросы в партнерствах, как личных, так и деловых.

РЫБЫ

Найдите золотую середину между практичностью и вдохновением. Обратите внимание на земные, рациональные аспекты жизни, но и не забывайте подключать творчество, духовность, эмоции и интуицию в свой повседневный опыт. Будьте осторожны в любовной сфере, избегайте служебных романов. Новые романтические отношения, начавшиеся в течение недели, скорее всего не получат продолжения. Это время для более глубокого понимания происходящих событий в стране и в мире, для того чтобы подготовить фундамент для будущих начинаний.

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