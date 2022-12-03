Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5-11 декабря 2022 года

7 декабря в 00:08 Меркурий войдет в знак Козерога и поможет навести порядок в информационном пространстве, поставить цели и определиться с планом их достижения. Рациональность, концентрация, дальновидность, способствуют решению любых вопросов.

8 декабря в 06:08 полнолуние в Близнецах активизирует сферу коммуникаций, Нептун переходит в директное движение, что самым благоприятным образом отразится на происходящих событиях. С этого дня люди становятся подвижнее, открыты к взаимодействию и обмену информацией, проявляют расчетливость в делах.

10 декабря в 05:54 Венера начинает свой транзит по Козерогу, в этот период легче реализовать серьезные проекты, строить деловые взаимоотношения, находить компромисс по финансовым вопросам. Умеренность и некоторая сдержанность эмоционально-чувственной сферы, может создать не очень благоприятные предпосылки для романтических связей.

С 11 декабря формируется оппозиция Плутона и Черной Луны, что способствует возникновению мрачных мыслей. Начинается эмоционально сложный период, уровень внешнего напряжения возрастает, общественные настроения с этого дня и всю вторую декаду декабря, очень тревожные.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Сейчас вам не до романтики и приключений, настало время обстоятельно заняться рутинными делами. Вселенная испытывает вас ограничениями в значимых сферах жизни. Разум и дисциплина главенствуют, а упрямство становится вашим вторым именем. Не удивляйтесь, если начальник сделает вам выговор, даже если ваши ошибки не столь критичны – не принимайте близко к сердцу его слова. Избегайте импульсивных решений и поспешных выводов, очень скоро все в вашей жизни изменится в лучшую сторону.

ТЕЛЕЦ

Стоит полагаться только на собственный опыт и здравый смысл, а не на подсказки окружающих. Особенно охотно советы будут давать люди, которые неправильно оценивают не только сложившуюся ситуацию, но и вас. Вы можете неожиданно почувствовать холодок в отношениях с друзьями и близкими или задумаетесь о том, что ваш любимый человек уже не доставляет вам былых ярких эмоций. Не поддавайтесь таким мыслям, просто неделя такая, когда рациональное берет верх над эмоциональным.

БЛИЗНЕЦЫ

Берегите здоровье, не переедайте, по возможности избегайте мест большого скопления людей. Придется поискать скрытые резервы в вашем бюджете. Звезды уверены, что вам это удастся, и рекомендуют отложить хотя бы часть найденного – эти сбережения пригодятся на "черный день". А вот шопинг пока лучше ненадолго отложить. Неделя благоприятна для творческой работы, поиска нестандартных решений, а также закрытия бюрократического вопроса, который давно не давал вам спать спокойно.

РАК

Необходимо действовать очень быстро, т.к. из-за своей медлительности вы рискуете не воспользоваться благоприятными возможностями этого периода. А они не будут длиться бесконечно. Если вы хотите, чтобы день сложился удачно, придется проявить гибкость и пойти на уступки близким. Не спорьте с родителями, закрывайте глаза на небольшие прегрешения вашей второй половинки, пропускайте мимо ушей колкости от друзей и не придавайте большого значения комментариям в социальных сетях.

ЛЕВ

В финансовой сфере можно довериться своей интуиции. Если в последнее время накопилось много вопросов, не имеющих однозначного ответа, то стоит ненадолго позабыть о логике и принимать решения, которые вам подсказывают ваши чувства. В течение недели ваша способность увидеть и использовать то, что прежде оставалось незамеченным, будет как никогда актуальна. Сейчас наступает время, когда у вас должны появиться действительно отличные идеи. Воплощать их в жизнь будет непросто, но от задуманного не стоит отказываться.

ДЕВА

В этот период будьте готовы разбираться в хитросплетениях проблем ваших близких, велика вероятность, что они не смогут обойтись без вашего совета и помощи. Постарайтесь вникнуть в проблему, прежде чем начнете ее комментировать, расспросите поподробнее, как развивалась ситуация. На работе на вас могут взвалить дополнительные задания, но это улучшить ваше материальное положение. От вас в ближайшее время зависит очень многое. Звезды настойчиво рекомендуют заняться спортом, пропить курс витаминов.

ВЕСЫ

Подходящий период для того, чтобы попытаться реализовать задуманное раньше, чем вы планировали. Это особенно проявится в деловой сфере: вспомните о старых планах и постарайтесь воплотить их в жизнь. Если давнишние идеи вас не привлекут, велика вероятность, что появятся новые замыслы, касающиеся вашей работы. Событие, которое на первый взгляд покажется незначительным, может положить начало большим переменам в жизни. Воздержитесь от употребления алкоголя и желания развеяться, вечерами согревайтесь горячим чаем, а не глинтвейном.

СКОРПИОН

Не исключено, что придется быстро соображать и принимать решения. Подсказки интуиции помогут избежать ошибок. С точки зрения личных взаимоотношений – неделя благоприятная. Выберете день и устройте вечер воспоминаний: расскажите, что вы чувствовали, когда увидели друг друга первый раз, с каким нетерпением ждали первое свидание, каков был первый поцелуй. Если вы пока одиноки, вы можете рассчитывать на искренние комплименты от представителей противоположного пола и, возможно, завяжутся новые романтические отношения.

СТРЕЛЕЦ

Неделя подойдет для того, чтобы взяться за что-то новое. Даже если никто не будет помогать вам и давать советы, вы быстро поймете, как лучше действовать, и найдете кратчайший путь к цели. Благоприятным будет это время и для решения финансовых вопросов. Вероятны выгодные договоренности, удачные покупки. Будьте готовы к тому, что близкие попросят вас одолжить какую-то сумму денег. Психологическая атмосфера этого периода располагает к максимальной теплоте в отношениях с дорогими вашему сердцу людьми.

КОЗЕРОГ

Направьте всю энергию этой недели на осуществление планов. Стоит прислушиваться к советам близких людей, мудрых партнеров, даже если их мнение идет вразрез с вашим. Особенно это актуально при принятии важных решений о крупных покупках или расходах. Появится уверенность в том, что вас любят и ценят. Не стесняйтесь попросить о помощи, будьте уверены, вы получите все, чего вам так не хватает сейчас. Будьте открыты и искренни, тогда неделя сложится намного лучше, чем вы ожидали.

ВОДОЛЕЙ

Неделя подходит для того, чтобы закрыть вопрос о крупной покупке, который вы давно откладывали. Удачный период для принятия решений, особенно если речь идет о приобретении мебели или бытовой техники. В отношениях с другими людьми постарайтесь не демонстрировать свои уязвимые стороны, но и не стоит выслушивать жалобы и проблемы других людей. Не растрачивайте удачу по пустякам, беритесь за самые сложные из накопившихся вопросов – вы обязательно их решите. Старайтесь избегать выяснения отношений с представителями противоположного пола.

РЫБЫ

Возьмитесь за что-то новое или возобновите застоявшийся проект. Включившись в работу, вы быстро сориентируетесь и поймете, как действовать дальше. Вы будете удивлены быстрыми эффективными результатами. Даже если никто не будет помогать вам и давать советы, вы быстро поймете, как лучше действовать и найдете кратчайший путь к цели. Благоприятным будет это время и для решения финансовых вопросов. Вероятны выгодные договоренности, удачные покупки, дальние поездки, командировки.

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