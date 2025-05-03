Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5-11 мая 2025 года

Гороскоп на 5-11 мая 2025 года / © Associated Press

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На этой неделе космическая картина мягкая, но многослойная — она зовет нас к глубине, честности и обретению практичной устойчивости. В фокусе — разговоры, чувства и финансы. Все, что мы думаем и чувствуем, начинает приобретать форму, как семена, положенные в плодородную почву.

5 и 6 мая — дни мудрости, перспективы и удачи. Гармоничный аспект Меркурия и Юпитера способствует интеллектуальному расширению — этот аспект даёт возможность увидеть более широкий контекст событий, открыть двери для новых знаний и идей. Слова находят нужную интонацию, легче передавать важные мысли и устанавливать контакты.

Глубокие осознания в любви дает гармоничный аспект Венеры и ретро Плутона. Начало недели благоприятно для работы со своими желаниями. Появляется возможность разобраться в своих чувствах, укрепить или трансформировать отношения. Финансовые темы на повестке дня — можно пересмотреть бюджет, завершить прошлые долговые обязательства. Аспект активирует темы прежних связей, неразрешённых привязанностей и эмоциональных трансформаций.

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С 10 мая 15:15 (gmt+3) Меркурий входит в основательный и практичный знак Тельца. После динамичного транзита планеты по знаку Овна, на первый план теперь выходит логика и ясность мышления. Мысли становятся глубже, основательнее. Впереди медленный, но верный прогресс — информация обрабатывается спокойнее, меньше суеты, больше уверенности в решениях.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Эта неделя создает почву для осознанных и устойчивых изменений. Начинается прекрасный период для обдуманных вложений, планирования, заключения долгосрочных контрактов. В отношениях будьте внимательны к своим эмоциям и интуиции — не упустите возможность закрыть старые темы или переродить отношения на новый уровень. На этой неделе вы почувствуете внутреннюю устойчивость и желание разобраться с финансовыми вопросами.

ТЕЛЕЦ

Энергетический фон недели даст толчок новым идеям, особенно в сфере заработков. Венера в аспекте с Плутоном 6 мая поможет раскрыть глубинные чувства и может усилить страсть в личной жизни. Сосредоточьтесь на ресурсах и ценностях — вы можете заложить прочный фундамент будущих успехов. Используйте это время для укрепления знаний, финансовых расчётов, анализа стратегий — период даёт возможность выстроить практичные и устойчивые планы.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя принесет ясность, стабильность и глубокие осознания. Гармоничные аспекты планет помогут разрешить важные вопросы, заложить основу для будущих успехов и разобраться в эмоциональной сфере. Прекрасная возможность укрепить знания, разобраться в чувствах, стабилизировать финансовую сферу и принять важные решения. 10 мая ингрессия вашего управителя — Меркурия в знак Тельца, что поможет стабилизировать денежную сферу.

РАК

Неделя начинается на доброй и разумной ноте. Для вас она знаковая, стабильная и мудрая, открывает возможности для роста и осознаний. Формируется подходящее пространство для удачных решений, трансформации в деловых отношениях и перехода к практическому мышлению. Вы видите картину шире, мысли становятся яснее, а слова — вдохновляющими. Если у вас есть идея — не стесняйтесь говорить о ней: у нее есть шанс быть услышанной.

ЛЕВ

Аспекты недели помогут вам глубже понять партнеров, укрепить связи. Информация будет приходить в нужное время. Вы формулируете мысли спокойно и чётко — в этом ваша сила сейчас. Период подходит для публичных выступлений, собеседований, поскольку сила вашего влияния усиливается. Отличное время для написания писем, выступлений, планирования поездок и публикаций. Это неделя мудрых слов, глубоких чувств и устойчивых решений.

ДЕВА

Неделя несёт стабильные и гармоничные аспекты, которые помогут разобраться в финансах, любви и интеллектуальном развитии. Это время осознанных решений и поиска новых перспектив. В течение этого периода легко донести свою позицию до других и получить поддержку. Если давно собирались провести важные переговоры — время пришло. Также неделя подходит для обучения, заключения сделок, общения с наставниками или авторитетными фигурами.

ВЕСЫ

Используйте силу диалога и доверия для сближения с родными и близкими, а также для выяснения спорных вопросов с деловыми партнерами. С пятницы Меркурий покидает пылкий Овен (ваша оппозиция) и переходит в размеренный и земной знак Тельца. Этот транзит будет особенно полезен для работы с финансами, оформления важных документов, анализа сделанного и подготовки к долгосрочным проектам. Будьте открыты к новым знакомствам и нестандартным решениям.

СКОРПИОН

Неделя глубоких размышлений и долгосрочного планирования. Это период устойчивых решений, прагматичных идей, более взвешенного подхода к делам и укрепления материальной базы. Меньше импульсивности — больше желания сохранить, укорениться, понять, как сделать что-то на совесть и надолго. Партнеры предстают в истинном свете, иногда не очень приятном. Поднимаются важные вопросы любви и привязанности, происходит осознание относительно их перспектив.

СТРЕЛЕЦ

Эта неделя — о тонкой работе с эмоциями и отношениями. Открываются врата к трансформациям в любовной сфере. Это может быть моментом прощения, отпускания, честного разговора партнером. Или же неожиданное возвращение прошлого, чтобы исцелить старую боль. Финансовые темы также на повестке дня: обстоятельства благоволят пересмотру инвестиций, выявлению скрытых ресурсов, освобождению от долгов — как эмоциональных, так и материальных.

КОЗЕРОГ

Там, где вы были ранены, вы теперь можете исцелиться. И обретённая внутренняя сила станет вашим новым источником любви. На протяжении всей недели энергии будут мягко разворачиваться, приглашая вас замедлиться, почувствовать, углубиться. Здесь нет резких поворотов, но есть шанс заглянуть вглубь, гармонизировать чувства, выразить себя мудро и начать строить устойчивое будущее. Это отличное время для восстановления, ухода за телом и пространством.

ВОДОЛЕЙ

Вы найдете опору как в делах, так и в отношениях. Неделя станет временем, когда вы почувствуете уверенность в себе, в своих решениях и в том, что все идет своим верным путем. Вселенная шепчет тихо, но с любовью: вы на правильной дороге. Гармоничные аспекты в начале недели помогут наладить отношения, особенно если ранее были недопонимания. Покажите миру свою устойчивую силу. Неделя отлично подходит для планирования, переговоров и самовыражения.

РЫБЫ

Вы интуитивно почувствуете, что пришло время замедлиться и пересмотреть внутренние установки. Звезды помогут вам разобраться с прошлыми эмоциональными ситуациями и завершить незакрытые гештальты. Неделя может принести инсайты в сферах образования, путешествий и философии. Хорошее время для изучения чего-то нового или планирования поездки. Ваши дела начнут выстраиваться в устойчивую структуру.