Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5-11 сентября 2022 года

Очень важная неделя, когда необходимо успеть как можно больше, т.к. с 10 сентября по 2 октября, Меркурий будет в фазе ретроградного движения.

В эти периоды времени люди чаще сталкиваются проблемы в поездках - отказы в посадке, отмены и задержки рейсов. Постарайтесь провести осмотр техники, рабочего оборудования, автомобиля, чтобы предотвратить неприятности в период ретроградности. Также, не затягивайте вопросы, касающиеся оформления документов, замены банковских карт, получение необходимых разрешений.

5 сентября в 07:05 по киевскому времени Венера входит в знак Девы, что способствует удачным покупкам, которые желательно совершить до 10 сентября. Будние дни недели благоприятны для посещения парикмахера, похода к косметологу, начала курса массажа, профилактических процедур.

Мистическое полнолуние в Рыбах 10 сентября в 12:59 по киевскому времени, поможет заглянуть вглубь себя, а повышение чувствительности и усилившаяся интуиция, будет оберегать и направлять. Но важно придерживаться «золотой середины» во всем, вести себя разумно, избегая крайностей в виде ненужного риска и неоправданного бездействия. Поскольку в этот день Меркурий становится ретроградным, то это создает особый фон в субботу и воскресенье. Эти дни неблагоприятны для внешней деятельности, социальной активности, но это лучший пepиoд для paзмышлeний, дуxoвнoгo пoиcкa, любовных отношений.

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ОВЕН

Неделя благоприятна для профессиональной сферы, поиска лучших условий. Важные события в жизни коллег, могут коснуться и вас. Например, перемещение или перевод сотрудников с одной должности на другую, откроет и для вас новые благоприятные перспективы. Не отказывайтесь от интересных предложений, но и проявляйте активность в продвижении интересующих вас вопросов. Хорошее время для покупки дорогих вещей в дом, недвижимости или наоборот, долгожданная продажа земли или квартиры.

ТЕЛЕЦ

Будут подняты важные вопросы, в связи с изменением вашего социального статуса или членов семьи. Хорошее время для переезда в другой город, открытия семейного бизнеса, продажи и покупки недвижимости. Также, подходящий период для официального расторжения брака, инициирования подобных тем, завершения партнерских отношений, увольнения с работы и поиска нового направления в сфере социальной реализации. Неделя откроет новые возможности в финансовых и материальных делах.

БЛИЗНЕЦЫ

Выход на новую работу, изменение профессиональных обязанностей или поиск новых сфер, где вы можете раскрыть свои таланты, делает период очень хлопотным и тревожным. Ваш управитель - Меркурий, с 10 сентября в ретроградном движении - время усталости. В течение недели лучше браться за краткосрочные проекты и дела, так как долгосрочные будут отнимать у вас много физических и психических сил, поэтому просто может не хватить желания и энергии, чтобы их завершить.

РАК

Вы полны амбиций и решимости покорять новые вершины. Ближе к концу недели получится улучшить финансовое положение, совершить дорогую покупку. Особое значение приобретают ресурсы - время и энергия, затраченные финансовой и деловой областях. Обстоятельства будут вынуждать вас ускорить давно начатые процессы, поэтому времени на отдых совсем нет. В профессиональном плане неделя может стать промежуточной ступенькой, которая станет очередным шагом на пути к поставленной цели.

ЛЕВ

Возможно, придется отступить, оценить ситуацию, заняться различными организационными вопросами. Найти свое призвание и продвинуться в карьере помогут старые связи, протекция влиятельных знакомых. Предпринимателям придется обратиться к юристам, чтобы решить проблемы с документами. Служащий может вступить в конфликт с начальством и в результате начать поиски нового места. Если это про вас, то имейте в виду, что этот процесс может занять несколько месяцев, поэтому хорошо подумайте, прежде, чем уволиться.

ДЕВА

Финансовая ситуация будет стабильна в течение всего месяца, если успеете сделать основную часть работы до 10 сентября, т.е. до начала регроградного движения вашего управителя - Меркурия. Старайтесь рационально использовать средства и сможете сделать крупное приобретение или же появится возможность эффективного вложения средств. Не поддавайтесь авантюрным настроениям - инвестируйте только в проверенные проекты. К концу недели велика вероятность поступления крупных сумм или возврата задолженностей.

ВЕСЫ

Никаких серьезных перемен в личной жизни пока не предвидится, но вы будете ощущать предчувствие приятных событий. Семейным парам придется постоянно доказывать свою верность комплиментами, подарками, признаниями в любви. Не забывайте почаще показывать вашу любовь к спутнику жизни. Одинокие люди захотят вернуться к прежним отношениям, но лучше отказаться от общения с несостоявшейся любовью, иначе эта попытка не принесет ничего, кроме разочарования.

СКОРПИОН

Семейные дела поглощают полностью. Дети будут доставлять исключительно радость, вы сможете насладиться ролью родителя сполна. Но при этом, не забывайте о себе и своих личных потребностях! Обратите внимание на состояние своего здоровья, т.к. возможно обострение хронических заболеваний. Также следует избегать застолий, особенно жирной пищи и алкоголя. Что касается бизнеса, профессиональной сферы - все развивается медленнее, чем обычно. Но зато у вас появляется время для родных, любимых людей.

СТРЕЛЕЦ

Не бойтесь рисковать, будьте открыты грядущим изменениям - они принесут только позитивное настроение! Для вас наступает период серьезных перемен, поэтому в начале недели успейте завершить начатые в прошлый период дела. Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, командировки. Активное общение будет способствовать вашему продвижению в карьере. Вы будете довольны результатами недели, в субботу и воскресенье сможете отдохнуть.

КОЗЕРОГ

Беритесь за любую работу - это поможет найти новые источники заработка. Самое время завести новые выгодные знакомства, которые в перспективе будут полезными для вашей карьеры. Не стесняйтесь рекламировать свои умения и навыки. Лучший способ повысить свой доход - монетизировать свое хобби. Возможно, пришло время разорвать отношения, которые приносят только боль и открыть себя новому. Хорошее время решиться на совместное проживание парам, которые давно вместе.

ВОДОЛЕЙ

Много сил и внимания будут отнимать интересы детей, их учеба и развитие, обсуждение с ними перспектив будущего. Также, период подходит для откровенных разговоров с любимым человеком. Не стоит замалчивать проблемы, говорите о том, что вас волнует. Если это не поможет найти консенсус, то лучше сделать паузу и побыть какое-то время наедине с самим собой или же вовсе разорвать порочный круг. Займите позицию выжидания и не надоедайте своему избраннику. Время расставит все по своим местам.

РЫБЫ

Люди из прошлого помогут разобраться с самыми сложными вопросами, в том числе, с финансовыми проблемами. Доверьтесь интуиции при выборе одного из вариантов. Подходящее время для выезда за рубеж, поиска работы и партнерства с иностранцами. Возможны доходы из самых неожиданных источников, в том числе различные государственные выплаты, премии, возврат долгов, о которых уже забыли. Благоприятный период для романтической сферы, для налаживания отношений с родственниками, супругом, родителями, детьми.

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