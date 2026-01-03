Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5-11 января 2026 года

Гороскоп на 5-11 января 2026 года / © Associated Press

Реклама

5-6 января: Луна во Льве

Эмоции яркие, но неустойчивые. Хочется проявиться, заявить о себе, получить признание, однако убывающая Луна делает это желание более внутренним, чем внешним. Хорошо подходит для творческих задач, подготовки презентаций, работы с визуальным контентом. В отношениях — потребность в тепле и внимании, но без драматизации.

6-8 января: Луна в Деве

Фокус смещается в сторону порядка, здоровья, бытовых вопросов, рабочих процессов. Эмоции становятся более рациональными, появляется желание всё структурировать.

8-10 января: Луна в Весах

Период поиска баланса, дипломатичности и гармонии. Но именно здесь начинает нарастать напряжение крупных аспектов — поэтому внешняя мягкость может скрывать внутренние колебания. Хорошее время для общения, переговоров, эстетических задач, но важно избегать попыток всем угодить.

Реклама

9 и 10 января

Венера, Солнце и Марс соединяются в Козероге и одновременно входят в оппозицию к ретроградному Юпитеру. Не стоит перегружать себя ожиданиями. В эти дни усиливается амбициозность, возрастает давление обстоятельств, проявляются завышенные ожидания, возможны конфликты и борьба ценностей между «хочу» и «надо», желание ускорить процессы, которые пока не готовы.

Важно не брать на себя лишнего, не спорить из принципа, не раздувать мелкие недоразумения. При правильном подходе аспект даёт прорыв: ясность целей, решимость, способность увидеть реальную картину.

11 января — Луна в Скорпионе

Энергия становится глубокой, проницательной, трансформационной. Хороший день для: внутренних решений, избавления от эмоционального груза, работы с психологией, финансовых вопросов, требующих концентрации. Интуиция усиливается, но эмоции могут быть более острыми.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

Реклама

ОВЕН

Неделя требует спокойствия и внимательности к деталям. Вы можете почувствовать, что дела идут медленнее, чем хотелось бы, но это возможность увидеть слабые места в планах и укрепить их. Важно не торопить события и не пытаться «продавить» ситуацию силой. Партнёру может понадобиться больше времени, чтобы открыться или принять решение. В работе — лучше сосредоточиться на одном деле, чем распыляться. Если будете действовать размеренно, то к концу недели почувствуете, что напряжение уходит.

ТЕЛЕЦ

Неделя направляет внимание на практические вопросы: финансы, рабочие процессы, здоровье, бытовые задачи. Вы можете ощущать внутреннее давление — будто нужно срочно решить всё и сразу. Но на самом деле это лишь сигнал, что пришло время расставить приоритеты. Хороший период для анализа расходов, пересмотра обязательств, планирования будущих шагов. В отношениях возможны моменты, когда потребуется больше терпения и такта. Если не поддаваться раздражению, неделя принесёт ощущение контроля и уверенности.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя насыщена общением, но не всё будет лёгким и гладким. Вы можете столкнуться с ситуациями, где придётся выбирать между собственными интересами и желанием сохранить гармонию. Важно не пытаться угодить всем — это только создаст внутреннее напряжение. Хорошее время для обучения, обмена идеями, работы с информацией. В отношениях — больше честности и меньше попыток скрыть свои истинные чувства. Если будете говорить прямо, но мягко, многие вопросы решатся быстрее, чем вы думаете.

РАК

Эмоции становятся глубже, и вы можете сильнее реагировать на слова и действия окружающих. Неделя подходит для внутренней работы, завершения старых дел, освобождения от эмоционального груза. Важно не брать на себя чужие переживания и не пытаться спасать всех вокруг. В семье возможны важные разговоры, которые помогут лучше понять друг друга. В работе — стоит сосредоточиться на задачах, которые давно откладывались. Если позволите себе немного уединения, то к концу недели почувствуете обновление и лёгкость.

Реклама

ЛЕВ

Первые дни недели дают прилив вдохновения и желание проявиться. Вы чувствуете, что готовы к новым шагам, но ближе к выходным энергия меняется — важно снизить темп, чтобы избежать ненужных конфликтов или эмоциональных всплесков. Неделя подходит для творчества, подготовки проектов, общения с людьми, которые вас поддерживают. В отношениях — больше тепла и искренности, меньше драматизации. Если будете внимательны к своим реакциям, неделя принесёт приятные открытия и уверенность.

ДЕВА

Неделя помогает навести порядок — как во внешнем пространстве, так и внутри себя. Вы чувствуете, что многое становится яснее, и появляется желание структурировать планы, расписания, финансы. Но важно не перегружать себя задачами и не стремиться к идеальности. В отношениях — стремление к честности и практичности. В работе — хорошее время для анализа, подготовки, исправления ошибок. проявите гибкость, и неделя пройдёт продуктивно, спокойно, оставив ощущение контроля и гармонии.

ВЕСЫ

Неделя требует баланса между личным и рабочим, между желаниями и обязанностями. Возможны внутренние колебания, особенно в отношениях — вы можете сомневаться, стоит ли делать шаг вперёд или подождать. Лучше не принимать резких решений — наблюдайте. Хорошее время для общения, творчества, поиска вдохновения. Важно прислушиваться к себе, а не к ожиданиям окружающих. Если найдете время для обучения и размышлений, то к концу недели придёте к правильным выводам.

СКОРПИОН

Неделя приносит глубокие внутренние процессы. Вы можете увидеть истинные мотивы — свои и других людей. Это время честности, проницательности и важных личных выводов. Но напряжение может усиливаться, если пытаться контролировать всё вокруг. В отношениях — возможны откровенные разговоры, которые помогут укрепить связь. В работе — хорошее время для задач, требующих концентрации. Доверяйте интуиции, тонким подсказкам, которые приходят через сны и тогда неделя станет трансформационной и очень продуктивной.

Реклама

СТРЕЛЕЦ

Неделя поднимает вопросы, связанные с финансами, обязательствами и распределением ресурсов. Ты можешь почувствовать, что нужно более трезво оценить свои возможности. Важно не обещать больше, чем можешь выполнить, и не брать на себя лишнего. В отношениях — стремление к честности и открытости. В работе — лучше сосредоточиться на практических задачах. Если будете действовать спокойно и последовательно, обстоятельства и люди помогут достичь стабильность, укрепление своих позиций и уверенность в будущем.

КОЗЕРОГ

Неделя активная, насыщенная, но местами напряжённая. Вы чувствуете ответственность за всё вокруг, и это может создавать давление. Но именно сейчас вы можете укрепить свои позиции, принять важные решения и продвинуться вперёд. В отношениях — важно не требовать от партнёра слишком многого. В работе — неделя подходит для серьёзных шагов, но не для перегрузок. Если будете беречь силы и расставлять приоритеты, неделя принесёт ощутимый прогресс.

ВОДОЛЕЙ

Энергия недели направляет внутрь, возможно из-за усталости и выгорания. Хочется тишины, уединения, восстановления. Это время, когда лучше завершать старые дела, чем начинать новые. Личная жизнь и внутренний мир требует больше внимания. В отношениях — мягкость и честность помогут избежать недопонимания. В работе — лучше сосредоточиться на подготовке, анализе, планировании. Если позволите себе отдых и погружение в свое подсознание, неделя станет очень ресурсной.

РЫБЫ

Неделя усиливает чувствительность, но также помогает увидеть, кто действительно рядом. Вы можете почувствовать вдохновение, желание творить, общаться, делиться. Но важно избегать эмоциональных перегрузок и не погружайтесь в чужие проблемы. Постарайтесь убрать источники раздражения — прекратите общение с токсичными людьми, берегите свои эмоции. В отношениях — тёплый период, подходящий для искренних разговоров. В работе — хорошее время для мягкого планирования и творческих задач.