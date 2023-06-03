Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5-11 июня 2023 года

Луна убывает на этой неделе, с понедельника началась фаза третьей четверти ночного светила. Пришло время завершать работы, начатые в первые несколько дней после новолуния 19 мая. Уже достаточно накоплено сил и энергии, поэтому активные действия будут давать хороший результат и приносить плоды. Третья четверть Луны активизирует социальные связи, общественные взаимоотношения, стремление к плодотворному сотрудничеству.

По принципу аналогии, переход от полнолуния к третьей фазе Луны можно представить как завершение осени и начало зимы. Очень ответственный период (5-11 мая), является фундаментом на ближайшие 4 недели – до полнолуния 3 июля. То, что будет сделано сейчас, пригодится и в следующем лунном месяце. Бережно расходуйте свои ресурсы. Рационально, основательно и по-умному подходите к решению рабочих вопросов. Старайтесь не конфликтовать с оппонентами.

5 июня в 16:46 Венера входит в знак Льва и сразу же образует оппозицию с ретро-Плутоном, влияние этого аспекта продержится еще несколько дней. В это время увеличится количество споров и ссор между людьми, часто из-за денег. С другой стороны, оппозиция решаема, если искать компромисс, применяя дипломатический подход.

Любовный гороскоп на июнь говорит о том, что возможны некоторые трудности, в основном из-за того, что каждый из партнеров считает себя главным. Борьба за лидерство может привести к нежелательным последствиям для личных отношений. Взаимные претензии, ревность, сомнения создают нездоровый психологический климат. Ошибки, совершенные на этой неделе, будет тяжело исправить в будущем, их шлейф может тянуться очень долго.

11 июня в 12:45 Плутон возвращается в знак Козерога, образует гармоничный аспект с Меркурием в Тельце, что благоприятствует финансовым делам и решению имущественных вопросов. В 13:26 Меркурий входит в знак Близнецы до 27 июня, где имеет сильный статус – управление. С этого дня жизнь ускоряется, дела развиваются быстрее, легче проходит адаптация в новых условиях.

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ОВЕН

Гармоничная неделя, планетарные аспекты пробуждают в вас спокойную уверенность в себе и собственных силах, тягу ко всему прекрасному. Идеальным планом на эти выходные станет встреча с друзьями или романтическим партнером, поход на выставку или интересная поездка. В течение недели быстро решаются рабочие, финансовые или бытовые вопросы. Не очень масштабные цели достигаются достаточно гладко, благодаря проснувшемуся упорству и стойкости. Главное, избегайте сейчас сверхзадач.

ТЕЛЕЦ

Непростой период, время тревог и забот. Энергии планет наделяют вас вдумчивостью и серьезностью, а оппозиция Венеры (ваш управитель) с Плутоном, планетой жестких трансформаций, препятствует дружелюбным отношениям и эмоциональной стабильности. До субботы не планируйте пикник с семьей или вечеринку с друзьями. Но в целом завершение недели благоприятно. Постарайтесь, насколько это возможно, быть общительнее, а перед выходом из дома, улыбнитесь отражению в зеркале.

БЛИЗНЕЦЫ

Могут возникнуть сложности с коммуникацией и напряженность в межличностных отношениях, поэтому старайтесь сдерживаться, если вдруг захочется ответить нахамившей продавщице или хвастающемуся коллеге. Свой бесстрашный потенциал направьте в сферу благотворительности и щедрости, профессиональную область. Ведь ваша огромная энергия требует выхода, не закрывайте ее в себе, направьте ее на благие дела. С 11 июня вы наконец-то сможете выдохнуть, потому что ваш управитель – Меркурий, войдет в Близнецы и вам будет легче во всем.

РАК

Гармоничные взаимодействия планет оказывают благоприятное влияние всю неделю, помогают преодолевать трудности. Однако вначале недели вы можете быть немного рассеянными и сверхчувствительными. Пытаясь ускользнуть от реальных проблем, вы захотите сбежать в чувственный мир, где будете тонко прислушиваться к своей интуиции. Если прямо с понедельника необходимо заниматься решением серьезных задач, постарайтесь стряхнуть с себя грезы, туманящие разум.

ЛЕВ

Леность и неповоротливость мешают продуктивно жить и работать, а список отложенных дел пополняется еще больше. Однако не позволяйте себе предаться праздности, потому что эта неделя очень плодотворное время, когда с наименьшими усилиями можно успешно закрыть все беспокоящие вопросы. Ближе к выходным позитива становится больше, жизнь наполняется гармонией и любовью. Постепенно устраняются все противоречия между внешним и внутренними мирами, между разумом и чувствами.

ДЕВА

В вашу жизнь возвращается благоприятная звездная погода! Благоприятная неделя для больших и важных покупок, в будущем вы не станете жалеть о потраченных деньгах. Отличное время для романтических экспериментов – если давно не устраивали встряску чувств, проведите неделю активно со своим партнером. На выходных можно посетить парикмахера, сделать бьюти-процедуры. Все, за что возьметесь в течение недели, принесет успех в будущем. Подходящее время для планирования небольших поездок или полноценного отдыха.

ВЕСЫ

Мечтайте, создавайте новые проекты, вносите изменения в свою жизнь, меняйте образ, покупайте обучающие курсы – в течение недели важно пойти на перемены в своей судьбе. Понедельник и вторник – конфликтные дни, энергетический потенциал которых будет усиливать ваши эмоции, управлять вашими реакциями. Важно быть внимательными, т.к. одно неудачное слово может разрушить что-то очень ценное. Не введитесь на манипуляции, не обманывайте других людей, не встревайте в чужие разборки и тем более не затевайте конфликт сами.

СКОРПИОН

Вас могут пытаться выбить из колеи – не реагируйте. Задача – следить за своим состоянием и поддерживать баланс, чтобы случайно не наделать проступков. Выполняйте духовные практики, занимайтесь йогой, творчеством, пойте и танцуйте! Во второй половине недели формируются благоприятные условия для решения финансовых и имущественных вопросов, дорогих покупок. В сфере личных и деловых взаимоотношений происходят кардинальные перемены. Не держите того, кто уходит – на его место вскоре появится другой человек.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятно заниматься любой активностью, но желательно в уже существующих проектах. Начинать что-то новое не стоит, лучше еще получить необходимые навыки и знания, пройти курсы повышения квалификации. Самое подходящее время для познавательных путешествий, деловых поездок, оценки перспектив в профессиональной сфере. Звезды дарят вам настоящую свободу выбора дел – главное, правильно распределить задачи в течение недели. Воскресенье лучше провести в компании друзей, на природе – не загружайте себя работой на выходные.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь закончить дела, которые долго откладывали: пройдите начатое обучение, дочитайте книгу, повторите изученный ранее материал, вернитесь к старому бизнесу. Это отличное время для учебы, особенно в направлении, связанном с аналитикой и прогнозированием. Хорошее время для важных поездок, крупных сделок, серьезных медицинских вмешательств. Препятствия, как и в любое другое время, могут возникнуть, но с ними справитесь благодаря мудрым сотрудникам, старшим родственникам.

ВОДОЛЕЙ

Побудьте в одиночестве – это сделает вас спокойнее, что позволит быстрее осваивать новые навыки, усилит тягу к знаниям. Идеи, которые появляются, пока не озвучивайте другим людям, иначе на самом старте можно все испортить. Не расстраивайтесь, если получается совсем не так, как бы вам хотелось – Вселенная вас учит приспосабливаться к жизненным испытаниям, что позволит обрести психологическую устойчивость. Не спешите. Спокойно выполняйте работу, тщательно обдумывая каждый шаг.

РЫБЫ

Благоприятная неделя, социальные контакты и поездки дарят приятные эмоции. Но все-таки важные дела начинать не стоит. Вместо этого займитесь вопросами отношений – вполне возможно, что ваш партнер преподнесет сюрприз. Или проведите время с детьми, заряжаясь их энергией и передавая им свой жизненный опыт. Хорошо в этот период обучаться, усиливать свои навыки, совершать новые покупки и менять имидж. Неделя предлагает много возможностей – постарайтесь сделать ее яркой и разнообразной.

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