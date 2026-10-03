Что звезды нам пророчат: гороскоп на 5 по 11 октября 2026 года

Гороскоп на 5 по 11 октября 2026 года / © Associated Press

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В некоторых вопросах придётся вернуться к тому, что уже считалось закрытым, пересмотреть прежние договорённости или заново обсудить важную тему, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 6 октября Венера переходит в ретро фазу до 12 октября.

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7 октября ретроградный Уран образует секстиль с Марсом — гармоничный аспект может дать возможность быстро изменить ситуацию, найти нестандартное решение или вернуться к делу, которое раньше не удавалось сдвинуть с места.

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В этот же день Меркурий образует соединение с ретроградной Венерой в Скорпионе. Разговоры становятся более откровенными, могут вернуться темы прошлого, старые чувства, незавершённые отношения или финансовые вопросы, которые ранее остались без ответа. Хорошее время для того, чтобы разобраться в своих желаниях и понять настоящую причину происходящего, но с окончательными решениями лучше не спешить.

Первая половина недели подходит для поиска новых решений и изменения привычного порядка действий. Можно обнаружить выход там, где раньше его не было, или по-новому взглянуть на ситуацию, которая долго оставалась без движения. При этом ближе к выходным возрастает вероятность споров, резких разговоров и ошибок из-за спешки. Важные сообщения и документы лучше проверять несколько раз.

10 октября в 18:50 (GMT+3) наступает новолуние в 18-м градусе Весов. Оно задаёт новую точку отсчёта в отношениях, сотрудничестве, юридических вопросах и ситуациях, где требуется найти баланс между собственными интересами и интересами другого человека. Ближайшие две недели благоприятны для постановки новых целей в личной жизни и вопросах, где важно прийти к компромиссу.

С 9 по 11 октября ретроградный Меркурий образует напряжённый аспект с Марсом. В эти дни возрастает риск резких слов, конфликтов из-за недопонимания, ошибок в документах, спешки и необдуманных сообщений. Лучше внимательно проверять информацию, договорённости и документы, а спорные вопросы обсуждать спокойно.

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Овен

В центре внимания окажутся отношения и договорённости. Партнёр, коллега или человек из близкого окружения может предложить изменить привычный порядок взаимодействия. Не стоит соглашаться только ради того, чтобы избежать спора. Важно сразу обозначить свои условия. В работе возможны срочные задачи, требующие быстрой реакции. В личной жизни полезно говорить прямо о том, что вас устраивает, а что давно вызывает раздражение.

Телец

Неделя заставит внимательнее отнестись к работе, деньгам и бытовым обязанностям. Может появиться необходимость вернуться к вопросу, который вы откладывали, или исправить прежнюю ошибку. Не перегружайте себя чужими задачами. В финансовой сфере лучше отказаться от покупок под влиянием эмоций. В отношениях многое будет зависеть от готовности не замалчивать накопившиеся претензии.

Близнецы

Вас ждёт насыщенный период в личной жизни, общении и творческих делах. Может возобновиться контакт с человеком, с которым связь когда-то прервалась. Старые чувства или незавершённый разговор снова напомнят о себе. В работе удастся найти необычный способ решения привычной задачи. Однако в спорах не стоит пытаться доказать свою правоту любой ценой — резкие слова способны испортить даже хорошие отношения.

Рак

Основные события будут связаны с домом, семьёй и личным пространством. Возможно обсуждение переезда, ремонта, распределения домашних обязанностей или отношений с родственниками. Старые семейные вопросы могут потребовать окончательного решения. Не позволяйте эмоциональной реакции диктовать вам дальнейшие шаги. В конце недели особенно важно дать себе время подумать перед серьёзным разговором.

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Лев

Неделя принесёт много общения, поездок, переписки и организационных вопросов. Вам может понадобиться быстро менять планы или искать другой способ договориться с людьми. Хорошо пойдут дела, где требуется находчивость и умение импровизировать. В то же время невнимательность может привести к ошибкам в документах и договорённостях. Проверяйте информацию, особенно если от неё зависит работа или деньги.

Дева

Финансовая тема потребует особого внимания. Возможен пересмотр расходов, условий оплаты или договорённостей о совместных деньгах. Некоторые планы придётся скорректировать после получения новых обстоятельств. Не спешите вкладываться в то, что пока вызывает сомнения. В профессиональной сфере полезно сосредоточиться на конкретных результатах и не брать на себя обязательства, которые трудно будет выполнить.

Весы

Для вас начинается важный этап личных перемен. Вы сможете по-новому посмотреть на отношения, собственные желания и планы на ближайшее будущее. В некоторых парах возникнет необходимость обсудить границы и дальнейшие перспективы. Одиноким представителям знака может напомнить о себе человек из прошлого. Не торопитесь возвращать прежний сценарий — сначала разберитесь, действительно ли изменились обстоятельства.

Скорпион

Многое будет происходить за пределами чужого внимания. Вам захочется разобраться в личных переживаниях, скрытых мотивах и ситуациях, которые давно не дают покоя. Может открыться информация, меняющая ваше отношение к человеку или событию. Хорошо завершать старые дела и освобождать пространство от ненужных связей. В общении лучше избегать подозрительности и попыток контролировать каждый шаг окружающих.

Стрелец

Неделя активизирует дружеские связи, коллективные проекты и планы на будущее. Возможна неожиданная встреча или предложение, которое заставит изменить первоначальный маршрут. Старый знакомый может снова появиться в вашей жизни. В совместной работе важно заранее распределить обязанности, чтобы позднее не возникло взаимных претензий. Не обещайте больше, чем реально сможете сделать.

Козерог

На первый план выйдут профессиональные вопросы, карьерные планы и отношения с руководством. Может возникнуть необходимость пересмотреть прежнюю стратегию или вернуться к проекту, который был отложен. Ваши действия заметят, поэтому особенно важно следить за тем, что и кому вы говорите. Конфликт с начальством или коллегой лучше не переводить в личную плоскость.

Водолей

Появится желание расширить привычные границы и заняться чем-то новым. Хорошо пересматривать планы обучения, путешествий, профессионального развития и сотрудничества с людьми из других городов или стран. Некоторые прежние убеждения могут измениться после нового опыта. Если возникнет спор, не пытайтесь решить его мгновенно. Сначала соберите факты и только потом делайте выводы.

Рыбы

Особое внимание потребуется вопросам общих финансов, обязательств и доверия. Возможен разговор о долгах, крупных расходах, совместном бюджете или материальной ответственности. Не оставляйте финансовые условия в устной форме, если речь идёт о значительных суммах. В личной жизни неделя помогает разобраться в том, насколько отношения основаны на взаимности. Открытый разговор способен снять напряжение, которое долго накапливалось.

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