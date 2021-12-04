Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 декабря 2021 года

Период стабилизации, после сложных предыдущих двух недель. Благоприятное время для решения материальных вопросов.

Если вы ищите дополнительный источник дохода – удача вам улыбнется. Используйте предоставляемые шансы, чтобы решить вопросы с работой, не откладывайте на потом то, что можно сделать сегодня. Терпение и самодисциплина, практичность и методичность, организаторский талант, способность управлять, способствуют эффективному результату в финансовых делах. Усилившиеся амбиции, желание и способность брать на себя ответственность помогают продвинуться в карьере.

Сложный день 7 декабря - Меркурий в квадратуре с Нептуном, Солнце в оппозиции с Черной Луной. Планетарные энергии могут давать искаженное восприятие самого себя, у людей с тонкой душевной организацией появляются саморазрушительные тенденции. Противоречивые ситуации требуют немедленного разрешения, а это еще больше расбалансирует работу организма. Напряженное взаимодействие планет в этот день символизирует все тайное, непознанное и духовное, которое создает хаос в текущих делах, двойственность, недосказанность и иллюзии.

11 декабря Плутон и Венера соединяются в Козероге, аспект продержится около недели – Венера замедляет ход и готовится перейти в ретроградное движение. То, что начинается в десятых числах декабря, получит свое продолжение в конце месяца. Благоприятное время для личных отношений, финансовых дел. Люди интенсивно и глубоко проживают любое событие на любовном фронте. Завязавшиеся знакомства могут перерасти в серьезную связь. В любом случае отношения будут полезны всем участникам. В деловом партнерстве наступает долгожданный период получения и перераспределения прибыли. Любовные связи способствуют решению финансовых проблем и наоборот. Достигается определенность, легче решаются сложные вопросы, в том числе связанные с кредитами, долгами, ипотекой.

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ОВЕН

Вспыльчивость, стремление все сделать одним махом, приводит к ошибкам и затяжным конфликтам с окружающими. "Больше дела, меньше слов" - лучшее руководство на неделю. Старайтесь избегать разговоров на политические и религиозные темы, направьте свою силу и энергию в мирное русло. Самостоятельная деятельность способствует достижению целей, по крайней мере, вы сможете приблизиться к ним вплотную. Многие процессы завершаются, но уже в середине месяца, на горизонте появится много интересных и перспективных дел.

ТЕЛЕЦ

Вы получаете возможность выйти в центр, ваше влияние и социальные возможности расширяются, но при этом вы привлекаете внимание разных людей. Конкуренты, соперники и просто не честные люди, могут вводить вас в заблуждение, мешают реализовывать планы. Вопросы социальной нравственности и морали выступают камнем преткновения в ближайшее время. Настойчиво и последовательно добивайтесь своего, не отвлекайтесь на детали, чтобы не потерять главное, и тогда неделя пройдет для вас очень эффективно.

БЛИЗНЕЦЫ

Сложности и неудобства вызваны иллюзорным восприятием действительности. Не ожидайте от людей больше, чем они могут дать, не торопите события, и тогда никаких неприятностей не произойдет. Трезво оцените реалии окружающего мира и решительно действуйте в соответствии со складывающимися обстоятельствами. Для людей искусства и индустрии красоты неделя может оказаться очень продуктивной – высвобождение энергии через творческую деятельность способствует снятию напряжения и помогает создать шедевры.

РАК

Ваша психическая сила растет, способность чувствовать настроение окружающих, интуиция и проницательность помогают отделить правду ото лжи, добрых людей - от людей с дурными намерениями. С этой недели начинается благоприятный период, все застоявшиеся дела получают интенсивное развитие. Появляются реальные шансы и возможности довести до логического окончания даже трудно разрешимых задач. В личной жизни и семейных делах, в целом, все хорошо, исчезают тревоги, появляется уверенность в завтрашнем дне.

ЛЕВ

Избегайте ситуации недоговоренности, двойственности, утаивания информации. Малейший ваш промах становится достоянием общественности. Смиритесь с тем, что вам завидуют, вы под пристальным вниманием конкурентов. Ваша задача – сохранить спокойствие и невозмутимость в любой ситуации, медленно, но уверенно двигаться к своей цели. В любви, партнерстве, семье достигается гармония. Ваша сила огромна, но это очень раздражает недоброжелателей, в то же время к вам притягиваются потребители под маской друзей.

ДЕВА

Вы приятно удивляете окружающих, некоторая эмоциональность и утонченное восприятие окружающего мира, позволяет вам осуществлять установление различных контактов и завязывать интересные знакомства. Обстоятельства недели способствуют спокойным, доброжелательным взаимоотношениям, умственная работа приносит удовлетворение и хороший материальный результат. Получаете хорошие известия, вопросы с документами благополучно решаются. Находятся когда-то пропавшие вещи или те, которые долго разыскивали.

ВЕСЫ

Сфера интересов значительно расширяется, жизнь становится ярче. Контакты с противоположным полом способствуют обретению популярности и решению финансовых проблем. Однако вас могут попытаться использовать в своих целях, навязать чужую инициативу, препятствовать вашему продвижению. Поэтому очень осторожно в отношениях с окружающими – доверяйте, но проверяйте! Пришло время расставить приоритеты, наметить для себя план действий и строго выполнять каждый пункт. В этом случае неделя станет для вас фундаментальной – вы создадите базу будущих успехов.

СКОРПИОН

Период характеризуется максимумом делового общения и общественной, публичной деятельности. Старайтесь позволять себе отдых, отвлекайтесь от внешней жизни, социальной и уделяйте внимание внутреннему. Можете запутаться в своих чувствах и желаниях, а через это ощущать препятствия в реализации своих намерений. Возможно получение долгожданных новостей, известий. Гармонично протекают контакты с партнерами и коллегами, которые могут носить, однако оттенок необязательности и снижать производительность труда.

СТРЕЛЕЦ

Умственная деятельность способствует успеху, проявление хорошего вкуса и манер усиливают вашу привлекательность. Неделя благоприятна для обмена мнениями, выражения интересов всех участников отношений. Хорошее время для выступлений и рекламных мероприятий, для заключения контрактов, консультаций, установления полезных общественных связей, решения вопросов зарубежья. Возможно новое приятное знакомство, получение положительных эмоций, подарков и похвалы, командные развлечения, позволяющие проявить лидерские качества.

КОЗЕРОГ

Период благоприятен для совместного участия в общественных мероприятиях, обстоятельства помогают произвести положительное впечатление на руководство, рабочий коллектив. События, происходящие в течение недели, окажут сильное влияние на карьеру. В любых контактах вам поможет возросшее остроумие и хороший вкус. Вам легче выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах. Вы нравитесь окружающим вас людям, с вами хотят иметь дело, видят в вас перспективу.

ВОДОЛЕЙ

Часто возникают ситуации неопределенности, требуется одновременно выполнять много работ и при этом заниматься собой и семейными вопросами. Напряженная неделя, требующая концентрации внимания и мобилизации внутренних сил. Времени на отдых нет, дел много, от чего снижается продуктивность работы. Бытовые проблемы, забота о близких людях, хлопоты по разным жизненным сферам, очень утомляют. Сейчас важно свои интересы поставить на первое место, а потребности окружающих удовлетворять только после того, как решили собственные вопросы.

РЫБЫ

Хорошая неделя, появляется много интересных предложений, возможностей кардинально изменить свою жизнь. Даже если вы очень устали и не верите в улучшения, соберитесь – уже очень скоро ваша жизнь наладится. Не падайте духом, готовьте себя к новому жизненному этапу, наводите порядки – первые положительные результаты увидите в течение недели. Получаете долгожданную прибыль, вам возвращают долги или вы погашаете задолженности и выплачиваете кредиты. В любовных делах появляется определенность, жилищные вопросы решаются.

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