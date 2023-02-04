Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 февраля 2023 года

Основной задачей станет необходимость гармонично проявить свою индивидуальность среди окружающих людей. Творческий период, прекрасная возможность сделать значительный рывок вперед, а все ключи к этому – в потенциале полнолуния во Льве, которое произошло 5 февраля.

11 февраля в 13:22 по киевскому времени Меркурий входит в знак Водолея – транзит способствует переворотам и изменениям собственного мнения, помогает внести ясность в самые запутанные процессы. Люди более открыты в общении, восприимчивы к новым знаниям, устойчивы к различным информационным вбросам, т.к. усиливается способность видеть истину, понимать реальное положение вещей.

Третья четверть Луны помогает усвоить жизненные уроки и извлечь ценный опыт. Уже можно сбавить темп и получать результаты от ранее проделанной работы, чувствовать себя вполне комфортно. В это время можно найти гармонию со своим внутренним миром и разобраться с накопившимися делами.

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ОВЕН

Никто не сомневается в том, что вы способны работать много и эффективно, однако один в поле не воин, и сейчас важно умение распределить свою работу. Подумайте и о том, как привлечь инвесторов, ресурсы, партнеров для того, чтобы вывести свое дело на качественно новый уровень. Вполне вероятно, что, должным образом проявив свои способности, вы станете первым кандидатом на повышение в должности. Это хорошая неделя для приобретения недвижимости или того, что вам действительно нужно и помогает сэкономить деньги и время.

ТЕЛЕЦ

Благоприятная неделя для социальной активности и профессиональной деятельности. Ощущаете прилив энергии, внимание к своей персоне со стороны других людей и их желание сотрудничать с вами. С помощью партнеров и их ресурсов вы сможете довести до завершения важный проект, тем самым создав для себя прочный фундамент на будущее, и наполниться энергией для новых свершений. Вполне возможно, что какое-то из предложений или идей этой недели впоследствии станет важным долгосрочным проектом, который не потеряет своего значения и через многие годы.

БЛИЗНЕЦЫ

Используйте возможности этой недели по максимуму, и вы обретете надежных партнеров и верных друзей. Вероятно новое начинание в важнейших сферах – вашей работе или семейной жизни. Не бойтесь трудностей и повышенной ответственности – ваш энергетический импульс на высоте. У вас есть все, что вам нужно, чтобы взглянуть на мир более оптимистично и взять штурмом самые упорные из препятствий. Если вы будете достаточно терпеливы и тактичны, то, вполне вероятно, кто-то захочет взять на себя часть вашей нагрузки.

РАК

Важно уделить больше внимания укреплению своих тылов, наведению порядка во второстепенных делах, на которые прежде не хватало времени. Значительный доход сейчас маловероятен, так что необходимо тщательно распланировать те ресурсы, которые у вас имеются. Зато появляется хороший шанс привлечь помощников, более равномерно распределить нагрузку и заняться тем, что вам нравится. Неделя благоприятна для взаимоотношений с родственниками, общения с детьми по важнейшим вопросам относительно их будущего.

ЛЕВ

Неделя непростая и требует от вас значительных усилий и работы над собой. Чтобы ни происходило, не смотрите на жизнь мрачно, расслабьтесь и попробуйте действовать не так, как принуждают обстоятельства, а так, как вам действительно хочется, не нарушая комфорт других людей. Вполне возможно, что в результате вы найдете оригинальные, нестандартные решения для тех задач, которые перед вами стоят, и в результате работа окажется не такой уж трудной или, по крайней мере, гораздо менее скучной.

ДЕВА

Вам может казаться, что жизнь навалила на вас задач сверх всякой меры и при этом совсем не спешит вознаградить вас за результаты добросовестной работы. Что ж, возможно, урок заключается как раз в том, чтобы научиться не ждать похвал, а ценить чувство удовлетворения от хорошо сделанного дела. Не поддавайтесь пессимизму! Если становится трудно, попробуйте все делать очень медленно, продвигаться вперед самыми маленькими шажками. Не стремитесь брать на себя дополнительную ответственность - вам вполне хватит уже имеющейся.

ВЕСЫ

Неделя перспективна для решения любой заботящей вас проблемы. Вы не будете испытывать недостатка в творческих идеях и замыслах. Время также благоприятно для занятий, связанных с искусством. Вам следует оглядеться и посмотреть на дела с другой стороны. Вполне вероятно, что вы обнаружите обходной путь или альтернативное решение. Вам следует задуматься о том, какую выгоду вы сможете извлечь из сложившейся ситуации. Ну а если проблема кажется вам очень уж сложной, то не стесняйтесь обратиться за помощью к друзьям и близким людям.

СКОРПИОН

Вам приоткроются красота и гармония окружающего мира и наполнят красками ваше творческое воображение. Не забывайте уделять внимание домашним делам, семейным обязанностям, общению с близкими людьми. Активный отдых, путешествия, любая работа, за которую вы возьметесь всей семьей, сблизит вас и улучшит взаимопонимание. Попробуйте понять потребности тех, кто вам дорог, и откликнуться на них всем сердцем. Чем больше заботы и тепла вы отдадите сейчас другим, тем больше получите взамен.

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет полна забот и хлопот, вы будете разрываться на части. На вас взвалится гора всевозможной работы, окружающие люди будут пытаться взвалить на вас свои проблемы. Не стоит перегружать себя и работать на пределе своих возможностей – берегите свои ресурсы. Используйте это время для того, чтобы разобраться в своих глубоких внутренних потребностях, понять, что вам мешает в вашем отношении к жизни, а что нуждается в удовлетворении. Позвольте себе проводить больше времени в уединении, в стороне от шумной толпы.

КОЗЕРОГ

Неделя внутреннего роста, размышлений, созерцания, углубленного анализа, самопознания и наполнения жизненной силой. Волна свежей энергии побуждает вас взяться за новую работу, отправиться в путешествие, произвести кардинальные перемены в сфере взаимоотношений. Подходящее время для того, чтобы позаботиться о детальной проработке тех творческих замыслов, за которые вы взялись в предыдущем месяце. Появится возможность взглянуть на свой проект со стороны других людей и, возможно, обнаружить его слабые стороны.

ВОДОЛЕЙ

Больше времени проводите с близкими по духу людьми, ищите взаимовыгодного сотрудничества. Творческая и интересная неделя, однако, чтобы извлечь максимум пользы из этого периода, требуется терпение и усидчивость. Благоприятный месяц для учебы, поскольку сейчас вы способны схватывать идеи на лету. Если вы занимаетесь творческой деятельностью, постарайтесь записать все замыслы, которые придут вам в голову - их потом хватит на долгое время. Если же ваша работа предполагает серьезное отношение и значительную материальную ответственность, в этом месяце лучше взять отпуск.

РЫБЫ

Этот период времени будет отличаться особенным многообразием, необходимостью делать сложный выбор. Обстоятельства заставляют вас сосредоточиться на делах, требующих значительных усилий и организованности. Вы сможете испытать ваши идеи на практике, понять их жизнеспособность и пользу. Возможны препятствия и задержки в делах, но это временно. "Терпение и труд все перетрут" – это ваш девиз на ближайшее время. Наведите порядок в ваших делах и закончите незавершенные проекты. Не делайте опрометчивых поступков, и впереди вас ожидает успех в любых начинаниях.

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