Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 июня 2022 года

Неделя легкого, непринужденного общения, развития бизнеса, активных поездок и перемещений.

Благоприятный период – Луна растущая, движется по знакам Дева – Весы – Скорпион, что способствует формированию наилучших условий для выхода из застоя в творчестве и в жизни. Каждый день насыщен интересными событиями, встречами, знакомствами, появляется возможность отдохнуть, отвлечься от мрачных мыслей из-за внешней тревожной обстановки.

Подходящее время для поиска информации, работы, дополнительных источников дохода. Также это прекрасный период для расширения контактов, вступления в сообщество по интересам, открытия своего блога, проведения и посещения обучающих мероприятий.

Венера соединяется с Ураном и Восходящим Лунным Узлом в Тельце - разнообразие жизни во всех ее проявлениях стимулирует желание к обновлениям, к новым чувственным ощущениям. Меняется восприятие мира, творческое прояв­ление более яркое, неожиданное. Люди становятся раскованнее, пробуждаются уникальные способности. Также, возможен разрыв старых связей, т.к. многие склонны к поиску новых любовных приключений.

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ОВЕН

Ощущается прилив сил, появляется желание ставить новые цели и достигать новые рубежи. Но, в то же время, окружающие могут видеть в ваших действиях эгоизм, что может спровоцировать конфликт. Чтобы избежать сложностей, важно в любых своих словах и действиях осознавать, ведут ли они к созданию или к разрешению. Если сумеете осознать свои самые главные задачи и желания, то можно действительно заложить базу для выхода на совершенно новый уровень. Сейчас не время отдыхать, нужно работать, предпринимать максимум усилий для реализации целей.

ТЕЛЕЦ

Что-то новое и прогрессивное уверенно и надолго входит в вашу жизнь. Используйте благоприятный потенциал этого периода для создания новых источников дохода. Запускайте проекты, над которыми долго работали – сейчас все предпосылки к тому, чтобы достичь максимума в короткие сроки и закрепиться на достигнутом уровне. Пассивность не приветствуется, скорее даже вредит, т.к. мощная энергия окружающего вас пространства, может пойти в разрушение. И создать внутренний дискомфорт или конфликты в сфере близких взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Не торопитесь и будьте осторожны, храните верность своим убеждениям – в этом случае, вы сможете сделать серьезный шаг вперед и добиться результатов в любой деятельности. Общайтесь с людьми, впитывайте любую информацию – в будущем она вам пригодится с точки зрения собственной выгоды. Все ваши начинания окажутся эффективны, поэтому смело беритесь за любые проекты. Застопорившиеся дела, вновь набирают темп, появляются новые предложения, благополучно решаются финансовые вопросы.

РАК

Вам обеспечен успех у противоположного пола, что может стать последней каплей в отношениях, которые дали трещину. Тем не менее, новые связи чаще неустойчивые, кратковременные, мимолётные, но они оказывают положительное влияние на общий эмоциональный настрой, создают специфическую внутреннюю атмосферу. В финансовой сфере наблюдаются изменения в лучшую сторону, вам возвращают долги или вы имеете ресурсы для того, чтобы погасить задолженности и облегчить себе жизнь.

ЛЕВ

Возможны временные трудности в финансовой сфере и имущественных делах. Настроение подвержено колебаниям, переменам, однако, вокруг всегда оказываются люди, готовые поддержать и помочь, что бы ни произошло. Обращайте внимание на детали, на первый взгляд – незначительные мелочи, очень скоро они помогут в решении самых сложных проблем. К концу недели внешние обстоятельства более благоприятны для того, чтобы проявить активность, заявить о себе и продвинуть свои интересы.

ДЕВА

В течение этого благоприятного периода вы можете внутренне раскрыться, поймать удачу, получить счастливый шанс, т.к. быстрее и эмоциональнее на всё реагируете. Хорошее время для профессиональной сферы, деловых взаимоотношений, решения производственных вопросов. Появляются новые возможности и обязанности, но также и предпосылки к достижению самых смелых целей. Если вопросы касаются вашей личной выгоды, старайтесь действовать прямолинейно, с напором, но не доводите ситуацию до конфликта.

ВЕСЫ

События связаны с небольшими жизненными переменами, сопровождающимися изменением эмоционального настроя, с небольшими поездками и повседневными заботами. Легко включаетесь в текущие дела, улучшается ваше общее эмоциональное состояние. В любых обстоятельствах действуйте спокойно и последовательно, чётко аргументируйте и излагать свою позицию. Вы будете довольны результатами этого периода, приложив определенные усилия, сможете создать фундамент будущих успехов.

СКОРПИОН

Будьте готовы к тому, что ваши предложения, мнения или реакции, мало кто поддержит. Партнерство, прочие союзы и совместные предприятия, в которых вы участвуете, могут подпортиться противоречивыми взглядами и другими конфликтами. С другой стороны, противоположная позиция окружающих может оказать стимулирующее воздействие и поможет вам яснее определить собственные цели. Старайтесь сохранить положительную атмосферу и не так близко к сердцу принимайте временные удручающие обстоятельства жизни.

СТРЕЛЕЦ

Недобросовестные конкуренты или просто токсичные люди могут пытаться втянуть в конфликт, помешать вашей успешной работе. Главное сейчас – абстрагироваться от чужих проблем и заняться своими делами. Это подходящий период для того, чтобы взглянуть на оборотную сторону медали, когда речь идет о сделках с окружающими, даже если вы не в силах согласиться или примириться с их мнением. Тщательно подбирайте слова, чтобы свести к минимуму вероятность конфликта, но и будьте внимательны к тем, кто попадает в ваше пространство!

КОЗЕРОГ

Много общения, встреч, разговоров о бизнесе, сотрудничестве, расширении производства. Иногда могут возникать недопонимания с партнерами или даже конфликты. Стремление разрешить разногласия столкнется со значительными препятствиями, но, в конце концов, приведет к улучшению понимания индивидуальных потребностей, а также определению и корректировке общих целей. В семейной жизни, в отношениях с родственниками происходят позитивные перемены, решаются вопросы с недвижимостью.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятный период для общения с иностранцами, дальних поездок, посещения инстанций и работы с документами. Много суеты, разговоров о текущих, актуальных для всех существующих трудностях. Порой, приходится сталкиваться с противоположными мнениями – лучше всего промолчать в такие моменты, но сделать правильные выводы. Не распыляйте свою энергию на тех, кто не поддерживает ваши проекты и начинания! Занимайтесь действительно нужными, интересными проектами, а не тем, что хотят от вас другие.

РЫБЫ

Период неопределенности, непонимания того, куда двигаться дальше. Вы можете почувствовать себя очень одиноко, но вряд ли сейчас кто-то примет вашу сторону или окажет реальную помощь. Основной проблемой в отношениях с окружающими может стать упрямство и нетерпимость к мнениям, отличающимся от ваших убеждений. Пришло время серьезно подумать о профессиональной сфере, о новых источниках заработка. Возможно, стоит заняться индивидуальной творческой деятельностью и нести в мир красоту.

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