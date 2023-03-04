Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 марта 2023 года

Начинается неделя с полнолуния в Деве 7 марта и перехода Сатурна из Водолея в знак Рыбы в этот же день. Эти два важных астрологических события происходят на фоне уникальной и счастливой комбинации небесных тел, которая называется "Ворота Золушки". Гармоничная связь Венеры, Юпитера и Хирона формирует такую конфигурацию. Это редкое явление, отличный шанс найти в самом себе точку опоры и изменить свою судьбу к лучшему.

Особенно удачна неделя для Овнов, Львов и Стрельцов, родившихся во второй декаде зодиакального месяца. Вы получаете ключи, так найдите нужную дверь и войдите в нее! Пассивность противопоказана, необходимо действовать и не терять ни минуты. Хорошее время для налаживания контактов с иностранцами, выезда за рубеж на долгий период, а также для решения личных вопросов.

Традиционно "Ворота Золушки" связывают с романтикой, любовью, популярностью, удачей. Отношения, завязавшиеся в первой декаде марта, наверняка будут полезными и долгосрочными. Тот, кто стремится найти свое место под Солнцем, действуйте, ведь только так можно реализовать счастливые шансы. Нужно просто начать и вам повезет! Эта неделя хороша, чтобы зарабатывать деньги или закладывать основу будущего благосостояния. Даже если вы по натуре не бизнесмен, попробуйте побыть таковым.

С 8 марта жизнь многих людей изменится в лучшую сторону, т.к. закончится долгий период, связанный с внешними ограничениями, закрытием границ, снижением доходов. Прекрасная возможность начать жизнь заново и полностью перестроить её. Но для этого требуется проделать много внутренней работы, проявить стойкость, обрести веру и уверенность в себе. Сатурн в Рыбах будет находиться около трех лет. В это время размываются границы, снижается внешнее давление, т.е. люди становятся свободнее.

Суббота и воскресенье идеально подходят для дружеских и романтических встреч, примирения с родственниками и партнерами, ближних поездок и дальних путешествий, проведения различных мероприятий.

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ОВЕН

Наступила светлая полоса, но это не значит, что можно расслабиться и сложить руки – идите вперед, проявляйте инициативу и звезды во всем вас поддержат! Влияние планет на этой неделе для вас как никогда удачно: "Ворота Золушки" в вашем знаке – что может быть лучше? Главной задачей и настоящей удачей этого периода станет развитие связей с коллегами из других городов или стран. Преград практически никаких нет, вас поддерживают, вы востребованы и уважаемы среди коллег. Возможна поездка, которая сложится очень удачно и позволит продвинуть дела вперед.

ТЕЛЕЦ

Влюбленные испытают множество приятных моментов благодаря положительному влиянию планет. Для холостых представителей знака планеты обещают незабываемую неделю романтики и флирта. Вероятность встреч с интересными во всех отношениях персонами сейчас весьма велика и среди них можно встретить именно того, кто станет единственным и неповторимым. И в ряде случаев это случится в поездке или в кругу людей, приехавших издалека. Главное, не торопитесь с выводами, присмотритесь к своему избраннику внимательней.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошая неделя для маркетинговых исследований, крупномасштабной рекламы вашей деятельности, а также для обоснованного риска в финансовых делах. Если же вы ищете работу, то сумев, как следует подать себя, вы имеете шанс получить даже более привлекательные условия, чем те, на которые надеялись. Главное - будьте уверены в себе. Повышенная романтичность может помешать вам сосредоточиться на делах. Несмотря на положительные аспекты планет, вы будете периодически страдать от головных болей, поэтому пересмотрите свой режим дня.

РАК

Насыщенная неделя, у вас много разных дел, трудно сосредоточиться на чем-то одном, и все же необходимо как-то прояснить ситуацию. Скорее всего, некоторые из ваших занятий потеряли смысл и в деловых отношениях пришло время навести порядок. Партнеры уже не так вас понимают, но все же, не рвите связи резко. Возможно, необходимо произвести некоторую реорганизацию изнутри, пересмотреть условия сотрудничества. Скорее всего, вокруг вас много потенциальных партнеров, с которыми можно создать что-то долгосрочное и взять от жизни максимум возможного.

ЛЕВ

Вероятно появление новых друзей, единомышленников и влиятельных покровителей. Помимо этого, реально и возобновление старых связей. Благодаря многочисленным помощникам вы сможете реализовать свои далеко идущие планы, а в некоторых случаях даже подумать о переезде, или о приобретении недвижимости в дальних странах. Ресурсов хватает на самые масштабные проекты! Наемным работникам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск, поскольку в последнее время вы трудились за весь коллектив. Позвольте себе на время забыть о работе – вы заслужили полноценный отдых.

ДЕВА

Возможны изменения в привязанностях и дружеских отношениях. Постарайтесь не слишком спешить, а то, как бы потом не пришлось пожалеть о принятых второпях решениях. Множество интересных дел и увлечений будут тянуть вас в разные стороны. Прекрасная неделя для творческих людей, ищущих новые способы самовыражения, но вот те, чья работа связана с ответственностью и установленным порядком, могут оказаться в сложной ситуации. Вы получите много удовольствия, отправившись в путешествие с любимым человеком или с компанией хороших друзей, однако постарайтесь ограничить расходы, как бы это ни было трудно.

ВЕСЫ

Скорее всего, вам придется столкнуться с некоторыми ограничениями, но это вовсе не значит, что удача от вас отвернулась. Неделя проверки ваших убеждений на прочность и укрепления внутреннего стержня. В это время вы четко осознаете, что любая свобода имеет пределы. Вероятно, роль этого периода в вашей жизни заключается в том, чтобы немного приземлить вас, дать понять, что на бегу многое не сделаешь и что пора от обещаний и прекрасных замыслов перейти, наконец, к делу. Продуманный план поможет вам ничего не забыть и сосредоточиться на делах.

СКОРПИОН

Беспокойная неделя, много суеты и самых разных дел, часто несовместимых друг с другом. Пожалуй, лучше пока что оставить те дела, которые требуют внимания и сосредоточенности. Лучше займитесь рекламой своего бизнеса, ездите на выставки и конференции, больше путешествуйте. Возможны проблемы в тех сторонах вашей жизни, где требуются надежность и постоянство - например, в супружеских отношениях. Избегайте принятия решений, рассчитанных на длительный период времени: вы сейчас слишком плохо представляете, что вас ждет за поворотом.

СТРЕЛЕЦ

Возможны удачные сделки с недвижимостью, если они были запланированы еще в прошлом году. Служащие захотят поменять место работы, но лучше эту затею отложить до конца весны. Предприниматели задумаются о реорганизации своего бизнеса и расширении штата сотрудников. В финансовом отношении неделя довольно благополучна. Денег становится больше и помимо обычных заработков можно рассчитывать на возврат старых долгов, получение кредита. Если вы находитесь в давно сложившейся паре или браке, то сейчас лучшее время, чтобы подумать о пополнении семьи или расширении жилплощади.

КОЗЕРОГ

Неделя обещает быть суматошной. Постарайтесь сделать так, чтобы окружающие вас люди правильно понимали ваши действия. Будьте внимательнее к нуждам других людей и постарайтесь учитывать их точку зрения. Намеченные вами планы могут быть разрушены из-за непредвиденной ситуации. Вы можете оказаться в сложной ситуации, возможно, вам придется рассчитывать на поддержку родных и близких. Но и вы в свою очередь не забудьте протянуть им руку помощи. Терпение, трезвая оценка ситуации и чувство меры, пригодятся вам в ближайшее время.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятное время для исследований, изучения глубоких сложных предметов, а также для саморазвития. Подсознание будет активно и более доступно, чем обычно, поэтому чаще прислушивайтесь к голосу интуиции и задумывайтесь над символизмом своих снов. Это время для сомнений и серьезных размышлений. Вас могут заинтересовать новые знания и профессиональные направления. Возможно, вы захотите пойти учиться чему-то важному для себя или для вашей работы. Вас будет интересовать суть вещей, а не поверхностные знания. Вы увидите мир в новых, неведомых для вас ранее красках.

РЫБЫ

Обстоятельства помогают вам действовать организованно и результативно. Усиливается стремление видеть реальный эффект от своих усилий, способность держать в голове несколько разных направлений, руководить действиями других людей. Если появится возможность взять на себя дополнительную ответственность или обязанности - не отказывайтесь, и ваше влияние на ход дел заметно вырастет. Действуйте уверенно, руководствуйтесь здравым смыслом, все оценивайте с точки зрения реальной, ощутимой пользы.

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