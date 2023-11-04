Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 ноября 2023 года

Эмоционально напряженный период – волевой, глубокий, но и провокационный. Чувства пребывают в состоянии хаоса, настроение неустойчивое. Надо очень постараться, чтобы избежать неприятностей и сохранить взаимоотношения. Под влиянием импульса люди склонны тратить деньги на бесполезные вещи, а потом сожалеть об этом.

Продолжается период убывающей Луны, который несет в себе энергии лунного затмения 28 октября. Но уже искажения уходят, и появляется острое желание все обнулить, а потом многое начать с чистого листа. И это действительно возможно в течение недели. Сатурн вышел из фазы стационарности, что способствует конструктивным преобразованиям по всем жизненным областям.

Очень непростые дни – суббота и воскресенье, но не для творческих людей! Поэтому лучше провести их, работая над созданием чего-то красивого, обладающего реальными формами. Выходные будут насыщены эмоциями и событиями – Солнце, Марс и Луна в Скорпионе вызывают желание напряженно дорабатывать свои творения.

12 ноября – день перед новолунием. К концу недели необходимо закончить дела текущего лунного месяца, в котором было два затмения – 14 и 28 октября. Для всех это было сложное время, но обстоятельства текущей недели складываются таким образом, что большинство образовавшихся проблемных ситуаций стремительно разрешаются.

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ОВЕН

На предстоящей неделе придется пересмотреть обязательства и взаимоотношения. Возможны противоречия с начальством или влиятельными людьми. Кто-то получит выгодное предложение и встанет перед выбором. Пока вы не способны учесть все нюансы! Если собираетесь заключить договор или сделать денежный перевод, обязательно проверяйте каждую букву и цифру. Избыток личной активности лучше направить на решение кризисных ситуаций: не только внешних, но и внутренних.

ТЕЛЕЦ

Не принимайте важных решений сейчас, особенно это касается крупных финансовых вложений. Этот период запомнится спорами и необходимостью находить компромиссные решения. Несмотря на то, что многие проблемы выходят на первый план, все-таки есть огромная сила для их преодоления. В этот период обостряется интуиция, могут возникнуть вспышки озарения, открыться тайны. Вам открываются новые грани собственного внутреннего мира. Отличный период для глубокого изучения того, что вам интересно.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит заниматься делами, связанными с крупными финансами и наследством. Старайтесь больше отдавать, чем получать. Если к вам обращаются за помощью или советом – не отказывайте. Все добрые дела пойдут на пользу вашей солнечной энергии. Удача будет сопутствовать тем, кто работает с большими коллективами, или чья деятельность связана с риском. Если ваша цель – власть и лидерство, то самое подходящее время этого добиться, только действуйте не открыто, а хитрыми путями.

РАК

Эмоции и работа подсознания обострены, может появиться сентиментальность, возбуждение и даже паника. Не совершайте необдуманных покупок, придерживайтесь умеренности, не преувеличивайте свои психические и физические возможности и тогда все сложится достаточно неплохо, насколько это возможно сейчас. Отложите начало новых проектов, подписание юридических документов и заключение крупных сделок – для этого у вас будет следующая неделя. Избегайте общения с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции.

ЛЕВ

В этот период обостряются вопросы, связанные с кредитами, налогами, страховками, банками. Кризисные ситуации разрешатся, если прилагать усилия. Максимально прислушивайтесь к интуиции и обращайте внимание на знаки извне. Все тайное может стать явным. Можно получить ответы на волнующие вопросы, но важных решений принимать сейчас не нужно. Подождите немного, обдумайте. Если вы действительно эмоционально чем-то увлечены, сейчас вы можете работать без сна и отдыха. Результат превзойдет все ваши ожидания.

ДЕВА

Разберитесь в себе: эмоциях, мыслях и чувствах. Избавьтесь от старого ненужного, негативного. Устройте генеральную уборку. Во взаимоотношениях проявляйте гибкость. Упрямство и нежелание уступать может привести к расставаниям и потерям. Пересмотрите свои позиции, не додумывайте лишнего. По возможности больше отдыхайте. В это время сложно противостоять соблазнам. Выходные дни будет прекрасно провести в кругу родных или близких друзей, устроив для них ужин и наслаждаясь общением.

ВЕСЫ

Вы ощутите прилив жизненных сил, желание самим получать удовольствие от жизни и радовать окружающих. Эмоции будут зашкаливать, но, в основном, позитивного характера. Даже если и произойдет что-то неприятное, достаточно быстро проблема растворится без особых последствий. Снять стресс помогут прогулки на свежем воздухе. Неделя подходит для того, чтобы пересмотреть многое в своей жизни, понять, что тянет вас назад и избавиться от этого. В личной жизни все должно быть прекрасно, а если в поиске партнера – приложите к этому больше усилий.

СКОРПИОН

Неделя может порадовать вас приятными новостями, если вы их ожидаете. Желание проверить себя на прочность и "пощекотать нервы" может привести в опасную ситуацию. Самое время отказаться от вредных привычек. Перестаньте заедать или запивать внутренние конфликты. Измените свою жизнь сейчас! Проявляя инициативу на работе, помогая коллегам, изучая информацию, которая может пригодиться на профессиональном поприще – все эти дела в течение недели однозначно не пропадут даром.

СТРЕЛЕЦ

Вы будете более легкомысленны и поверхностны, чем обычно, что, безусловно, может отрицательно сказаться на вашей работе. Поэтому первое мнение, пришедшее в голову, или напрашивающийся вывод о чем-либо следует подвергать сомнениям и тщательно обдумывать. Зато усилятся ваше остроумие, чувство юмора и многозадачность. И это притягивает внимание других людей, возрастает способность понимать окружающих. Но такие качества могут притянуть в вашу жизнь токсичных людей и лишить имеющихся ресурсов.

КОЗЕРОГ

"Главное – не дать слабину и не выдать свои истинные переживания!" – именно эта мысль будет казаться вам самой важной, и управлять вашими действиями. Весь этот период вас будет преследовать обостренное внимание к ошибкам и недочетам окружающих, что может повлечь за собой излишнюю критичность и привести к конфликтам. Если же вам удастся сделать выбор в сторону жизнерадостности, тогда принимайтесь за любые вопросы, даже за те, которые, как вам казалось, решить невозможно.

ВОДОЛЕЙ

Работа будет в радость, и настроение будет приподнятым. Повышается ваша проницательность, сила воли и амбиции. Усиливается желание бороться с превратностями судьбы любыми способами, главное, не переусердствуйте в этом. Перед новолунием энергии не так уж и много. Лучше займитесь решением насущных вопросов. Следует отметить, что просыпается жажда власти и непреодолимое желание командовать другими людьми, что неизбежно будет заканчиваться ссорами с близкими и проблемами на работе.

РЫБЫ

Вы легко приспосабливаетесь к любым обстоятельствам, ловко лавируя между препятствиями, и находите максимально комфортные и выгодные для вас условия. Вас буквально будет распирать желание "свернуть горы", которому, конечно же, не нужно сопротивляться. Обострится ваша способность переносить даже самые сложные обстоятельства с честью и находить достойный выход из запутанных ситуаций. Блуждание в собственных мыслях вам вполне по силам обратить в свою пользу, занявшись чем-то творческим.

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