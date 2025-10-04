Гороскоп на 6 - 12 октября 2025 года / © Associated Press

Реклама

Неделя начинается с глубинного сдвига в мышлении и общении. 6 октября в 19:41 (gmt+3) Меркурий входит в знак Скорпиона. Это меняет общий ритм: мысли становятся глубже, слова — острее, а интерес к скрытым темам возрастает. Теперь люди меньше говорят о поверхностном и больше интересуются тайнами, психологией, внутренними мотивами. Это время, когда интуиция особенно сильна, а разговоры могут затрагивать то, что раньше предпочитали обходить стороной. Но есть и обратная сторона — в общении может появиться резкость, желание уколоть собеседника, поэтому важно следить за словами, чтобы не разрушить доверие.

7 октября полнолуние в Овне в 06:48 — его энергия вспыхивает, как огонь, и буквально наполняет пространство порывом действия. Это кульминационный момент, когда внутреннее напряжение требует выхода. Люди могут стать более решительными, смелыми, но и вспыльчивыми. В этот день стоит направить энергию на то, чтобы завершить дела, поставить точку в ситуации, которая долго не давала покоя. Полнолуние в Овне зовет к действию — оно не терпит промедления. Главное — помнить о балансе между личными желаниями и интересами других, иначе легко скатиться в конфликты.

8 октября приносит мягкий и вдохновляющий аспект: Венера образует секстиль с Юпитером. Это создает атмосферу тепла, щедрости и легкости в отношениях. После напряжения полнолуния многие почувствуют желание примириться, поддержать друг друга, найти радость в маленьких удовольствиях. Этот день отлично подходит для встреч, знакомств для того, чтобы уделить внимание любимым или порадовать себя чем-то приятным. Вдохновение и вера в лучшее помогут легче воспринимать происходящее, а у кого-то появятся новые возможности в сфере творчества, отношений или финансов.

Реклама

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Все, что копилось — выходит наружу. Внутренние решения требуют внешнего действия. Возможны вспышки гнева, импульсивные поступки, желание освободиться от ограничений. Но важно не сжечь мосты в порыве эмоций! Период подходит для психологических бесед, откровений, анализа, но стоит быть осторожнее: правда может быть болезненной, особенно если она долго скрывалась. После напряжения первых дней недели, к выходным приходит ощущение тепла, поддержки, легкости.

ТЕЛЕЦ

Неделя может начаться с ощущения внутреннего напряжения. Меркурий переходит в ваш сектор партнерства, и это активизирует диалоги, но также и конфликты. Но к пятнице внешний фон выравнивается — люди вокруг становятся щедрее, добрее, искреннее. Даже сложные разговоры проходят легче, а в отношениях появляется шанс на сближение и взаимопонимание. Период несет в себе мощную смесь глубины, импульса и мягкости, давая вам шанс преобразовать свою жизнь к лучшему.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш управитель — Меркурий, перемещаясь по Скорпиону, подталкивает вас к глубоким размышлениям. Полнолуние в Овне дает импульс к действию, а Венера с Юпитером создают фон для радости и благодарности. Это неделя, когда можно освободиться от лишнего, сказать важное и почувствовать поддержку, даже если путь к этому был непростым. Суббота и воскресенье благоприятны для общения, свиданий, творческих занятий, заботы о своем теле. Возможны откровенные разговоры, которые давно назревали.

Реклама

РАК

Для вас неделя обещает быть насыщенной, особенно в сфере общения и работы. Вы почувствуете прилив энергии, желание действовать, вести за собой. Меркурий в Скорпионе активизирует тему финансов и интимной близости. Возможны эмоциональные всплески, связанные с прошлым. Вы можете почувствовать желание разорвать старые связи, переехать в другой город или наконец заявить о себе громко и уверенно. Венера помогает смягчить ситуацию, особенно в сфере работы и здоровья.

ЛЕВ

Обстоятельства недели выводят вас в центр событий. Энергия словно вспыхивает внутри, подталкивая к решительным шагам. Но важно помнить: не все конфликты стоят вашего огня. Вы можете ее направить в выгодную для себя сторону. Меркурий в Скорпионе влияет на ваши партнерские отношения, заставляя задуматься: все ли в них честно и прозрачно? Конец недели принесет гармонию в личную жизнь — Венера поддержит вас через приятные встречи и теплые слова.

ДЕВА

Неделя начнется с глубинных разговоров и непростых размышлений. Вы почувствуете прилив активности в сфере дружбы и общения. Полнолуние 7 октября может вывести на поверхность скрытые переживания и старые обиды. Но оно также и оживит коллективные проекты, может дать важное завершение в делах, связанных с командой. Но уже к 8 октября психологический климат станет благоприятнее — кто-то протянет вам руку, а забота близких даст чувство стабильности.

ВЕСЫ

Для вас неделя связана с карьерой и амбициями. Будьте готовы к тому, что не все согласятся с вашим мнением. Полнолуние высветит сферу работы и доходов: возможно, придется принимать решение, которое влияет на ваше будущее. Эмоции могут зашкаливать, поэтому важно сохранять спокойствие и не поддаваться на давление начальства или коллег. В конце недели вас ждет приятный сюрприз — удачный разговор или встреча, которая вдохновит и напомнит о легкости жизни.

Реклама

СКОРПИОН

Неделя наполнена вдохновением и жаждой перемен. Полнолуние в Овне пробуждает желание действовать смело, возможно — отправиться в поездку или начать учиться чему-то новому. Мир открывается, стоит лишь сделать шаг. Середина недели потребует решительности, а уже 8 октября вы почувствуете, что удача на вашей стороне: возможны хорошие новости издалека или романтичные встречи. Вы получите поддержку со стороны семьи или найдете возможность порадовать себя.

СТРЕЛЕЦ

Для вас неделя может оказаться глубокой и трансформационной. Окружающие люди удивляют, что заставляет вас думать о финансах, долгах или эмоциональной близости. Полнолуние в Овне поднимает вопросы доверия и совместных ресурсов. Возможно, придется завершить старую историю или освободиться от ненужных обязательств. Но к концу недели приходит облегчение: Венера с Юпитером открывают новые перспективы в отношениях и материальных делах.

КОЗЕРОГ

Неделя фокусируется на отношениях. Слова обретают вес, мысли становятся острее, но вместе с этим и критичнее. Полнолуние в Овне освещает партнерскую сферу: возможны важные разговоры, признания или даже переломные моменты в личной жизни. С одной стороны, может возникнуть напряжение, с другой — вы наконец поймете, кто рядом с вами искренен. Конец недели подарит ощущение гармонии: Венера смягчит острые углы и даст шанс укрепить дружеские и любовные связи.

ВОДОЛЕЙ

Полнолуние в Овне приносит вспышку вдохновения, желание действовать, радоваться, любить. Возможно, придет новость, связанная с детьми или хобби. В середине недели стоит позволить себе смелость и риск, а уже к 8 октября гармоничный аспект Венеры и Юпитера обещает приятные встречи, новые идеи и легкие флирты. В конце недели появится шанс наладить отношения с соседями, коллегами или друзьями. Легкость и чувство юмора помогут сгладить напряжение.

Реклама

РЫБЫ

Для вас неделя связана с финансами и самооценкой. Полнолуние в Овне высветит тему денег: вы можете завершить старые обязательства или получить важное решение, связанное с доходами. В середине недели возможны переживания, но уже к 8 октября Венера и Юпитер дадут ощущение уверенности и радости. Может появиться возможность приобрести что-то приятное или укрепить веру в свои силы. Прекрасная возможность наладить отношения с друзьями и единомышленниками — возможны приятные встречи и неожиданные союзы.