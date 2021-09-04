Что звезды нам пророчат: гороскоп на 6-12 сентября 2021 года

Практически вся неделя благоприятна в личных и деловых отношениях – мир и гармония. Однако в субботу и воскресенье могут произойти события, которые заставят вас поменять планы, посмотреть иначе на своих партнеров, засомневаться в их честности.

Не делайте преждевременных выводов, взвешивайте все за и против, проверяйте информацию и принимайте решении, пользуясь разумом и волей.

Новолуние в Деве 7 сентября в 03:52 по киевскому времени способствует благоприятным обновлениям. Девиз периода 6-12 сентября 2021: "Открываем новые грани и границы"! Но прежде всего опирайтесь на логику, при этом старайтесь мыслить глобально и новаторски. Вселенная посылает нам энергии, способные преобразовать наши планы и намерения в реальность. Отбросьте все сомнения и страхи и с уверенностью входите в новый лунный цикл.

С понедельника по пятницу обстоятельства складываются благоприятно для любых дел и процессов. Желательно запланировать на это время все самое важное и сложное, т.к. уже со следующей недели внешняя атмосфера станет очень напряженной, особенно для сферы личных отношений и делового партнерства. Поэтому пользуйтесь благоприятными возможностями текущей недели по максимуму, не откладывайте на потом то, что все равно придется делать в ближайшие недели. До 11 сентября есть все условия, чтобы выйти из любой ситуации с выгодой и пользой, по крайней мере, с наименьшими потерями.

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ОВЕН

Вы почувствуете прилив сил и энергии, можете реализовать многие свои замыслы. Жажда действий и приключений дает острые ощущения, однако старайтесь избегать финансовых авантюр и опасных ситуаций. Высокой эффективности труда способствуют окружающие, симпатичные представители противоположного пола вдохновляют на подвиги. Возможна смена характера занятости, стиля работы, повышение в должности. Интерес к различным экспериментам, стремление к реформам в профессиональной сфере и предпринимательстве принесут хорошие плоды.

ТЕЛЕЦ

Хороший период для решения официальных вопросов, посещения государственных инстанций, решения различных споров, нахождения компромиссов. Есть возможность решить вопросы распределения прибыли, долгов, имущественных дел, наследства или алиментов. Благоприятны связи с широкими массами и общественными организациями, влиятельными людьми. Стремление к лидерству, умение защитить свои принципы и интересы, произведут благоприятное впечатление на окружающих – вы сможете выйти на лидерские позиции и удержаться здесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Настойчивость и сила воли помогут вам решить многие житейские или личные проблемы. Подходящее время для ремонта, кардинального переоборудования помещений, а также для заготовки и консервации продуктов. Прекрасный период для решения некоторых финансовых проблем, вопросов наследства и алиментов в вашу пользу. С помощью коллектива, партнеров, любимого человека вы преодолеете любое препятствие, однако, избегайте рискованных поступков. Вы обладаете сейчас возможностью воздействия на окружающих - на вас ответственность за других людей.

РАК

Появляется много новых забот и обязанностей, мелких хлопот и бытовых дел. Однако обстоятельства складываются благоприятно, что позволяет быстро разрешать текущие проблемы и легко справляться с рутинной работой. Насыщенная неделя, время на отдых не хватает, но при этом ваша деятельность очень эффективна в любых жизненных сферах. Инстинкт самосохранения обострен, что исключает вероятность попасть в неприятные ситуации. Если вы давно мечтаете о ребенке – воспользуйтесь благоприятными возможностями текущей недели, как минимум, поговорите об этом с партнером.

ЛЕВ

Неделя активного самоутверждения, возрастания силы воли и энергичности. Появляется необходимость прилагать большие усилия, чтобы продвинуться в карьере или предпринимательстве. Хорошее время для преобразования своего дела, профессионального положения, изменений в бизнесе и творчестве.

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В сфере личных взаимоотношений происходят судьбоносные события – так, как раньше, уже не будет. Если вы давно планировали поговорить с любимым человеком о перспективах совместного будущего, используйте благоприятные возможности текущей недели.

ДЕВА

Новолуние в вашем знаке принесет вам благоприятные шансы и возможности, откроет новые перспективы. Уверенность в себе и своих действиях, спокойствие, усилившийся энергетический потенциал, способствуют привлечению нужного окружения, что поможет реализовать некоторые цели. Усиливается интуиция, появляется хорошая ориентация в происходящем, вы понимаете истинное положение вещей. Присутствует чувство полноты жизни, насыщенности, вы обретаете мир в душе, вам легче понять другого человека, добиться душевного контакта и улучшить взаимоотношения.

ВЕСЫ

Повышается творческая активность, интенсивная внешняя деятельность, дает хорошие материальные результаты. Не забывайте об отдыхе, о родных и близких, которым вы сейчас очень нужны. Иногда полезно побыть наедине со своими переживаниями, подумать о своей ду­ше, т.к. излишнее перенапряжение психических и физических сил приводит к усталости и раздражительности. Вам удается достичь взаимопонимания с другими людьми, особенно с детьми, улучшить общую эмоциональную атмосферу. Ваша способность уладить любой конфликт, делает вас незаменимым в любом коллективе.

СКОРПИОН

Благоприятно завершается этап нерешенных жизненных проблем. Заканчиваются финансовые неприятности, и начинается новый цикл деловой активности. Оптимизм и новые тенденции в бизнесе, профессиональной деятельности будут способствовать улучшению качества жизни. В личных взаимоотношениях появляются новые импульсы, вы чувствуете интерес со стороны симпатичных вам людей. Ваши советы и практическая помощь как никогда нужны родным и близким, окружающим вас людям. Не жалейте времени на это, т.к. уже со следующей недели вам также может понадобиться помощь.

СТРЕЛЕЦ

Приподнятое, взволнованное настроение передается окружающим людям. В этот период заключаются дружеские связи, в лучшую сторону происходят изменения в романтических и семейных отношениях. Вы обретаете вдохновение, необходимое для проявления своих творческих талантов и способностей, благодаря чему ваша популярность возрастает. Если ваши доходы зависят от количества клиентов, то можно ожидать их увеличения. Благоприятное время для запуска рекламы, поиска работы или дополнительного заработка. Успешно решаются юридические, правовые, финансовые или управленческие дела.

КОЗЕРОГ

Период гармонии чувств и наслаждения, а также ускорения текущих рабочих проектов. Вам многое удается, велико ваше влияние на окружающих людей, сотрудников, партнеров, родных и близких. Хорошее время для начала нового жизненного этапа, принятия серьезных решений, отказа от всего старого и бесперспективного. Обстоятельства складываются удачно – используйте каждый шанс. Вы можете достичь успеха и популярности в мире искусства и науки, расширить полезные связи, обрести счастье в любви и браке, однако, старайтесь все закрепить официально, будьте прямолинейны и открыты в своих намерениях.

ВОДОЛЕЙ

Подходящий период для укрепления своего положения, использования покровительства и протекций, для связей с иностранцами и дальних путешествий, для начала новых дел и для введения новшеств, а также для любви, брака и создания семьи. Растет ваша популярность, усиливается обаяние, т.е. происходит укрепление социального положения без особых затрат сил, времени и средств. Хорошее настроение и оптимизм, помогут вам в решении многих задач. Благоприятный день для общественной деятельности, взаимодействия с руководством, официальными и правовыми органами.

РЫБЫ

Хороший период для создания фондов благотворительности, завоевания общественной популярности. Успешные контакты с публикой, окружением, партнерами и коллегами. Профессиональная деятельность потребует от вас больших усилий, возложит дополнительные обязанности и ответственность. Расширяются контакты с зарубежными партнерами, фирмами и организациями. Если вам необходима финансовая поддержка – вы ее получите. Удачные переговоры, сотрудничество, выступления, заключение сделок и договоров, поездки, планирование.

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