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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Что звезды нам пророчат: гороскоп на 16-22 ноября 2026 года

В течение недели одновременно разыгрываются несколько сюжетов. Соединение Марса, Юпитера и Нисходящего Лунного узла во Льве выводит на поверхность старые амбиции, вопросы власти, соперничества и личных желаний. Венера завершает ретроградность, а гармоничный аспект Плутона и Урана подсказывают неожиданные выходы из тупиков.

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Фото автора: Марина Скади Марина Скади
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Гороскоп на 6-22 ноября 2026 года

Гороскоп на 16-22 ноября 2026 года / © Associated Press

В начале недели многие столкнутся с ситуациями, которые кажутся знакомыми. Старые конкуренты напоминают о себе, возвращаются прежние цели, незавершённые проекты или люди из прошлого. Соединение Марса, Юпитера и Нисходящего узла во Льве показывает, что некоторые истории требуют окончательной развязки, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Это не лучшие дни для демонстрации превосходства и борьбы за внимание, поскольку можно столкнуться с сильным сопротивлением со стороны окружающих.

Напряжённый аспект Солнца и Марса 18 и 19 ноября действует словно искра возле сухой травы. Вспыхивают конфликты, обостряется борьба интересов, люди становятся более категоричными.

В эти дни легче ввязаться в спор, чем выйти из него победителем. Особенно осторожно стоит относиться к вопросам власти, денег, ревности и контроля. Любая попытка действовать через давление может вызвать столь же жёсткий ответ.

После бурной середины недели приходит понимание того, что часть проблем была создана эмоциями. Гармоничный аспект Плутона и ретроградного Урана помогает увидеть нестандартные решения.

Именно сейчас могут появиться неожиданные предложения, идеи или возможность изменить ситуацию без давления и конфронтации.

В субботу возникает много вопросов, связанных со сферой отношений. Венера уже движется директно, поэтому вопросы любви, примирения, финансов и личных симпатий постепенно начинают динамично развиваться.

В этот день легче договариваться, мириться после конфликтов и возвращаться к разговорам, которые ранее зашли в тупик.

22 ноября в 09:23 (gmt+2) Солнце входит в знак Стрельца. После напряжённой скорпионьей атмосферы появляется возможность взглянуть на многие ситуации шире и даже найти позитив.

На первый план выходят путешествия, прнеподавание и обучение, новые горизонты и поиск возможностей. Воздуха становится больше, а драматизма меньше.

Овен

Неделя начинается с яркого всплеска эмоций и желания получить от жизни больше. Старый любовный роман может неожиданно возобновиться, а идея, которую вы когда-то отложили, снова покажется перспективной. Важно не превращать симпатию в соревнование, а интересный разговор в спор. После 20 ноября в жизнь возвращается спокойствие. Венера помогает восстановить взаимопонимание, а выходные открывают новые возможности, связанные с путешествиями, личностным развитием, повышением уровня комфорта.

Телец

Основные события недели разворачиваются вокруг дома, семьи и вопросов безопасности. Возможны возвращение к теме переезда, ремонта, покупки недвижимости или обсуждение старых семейных вопросов. Может показать ситуацию, которая тянется уже давно и требует окончательного решения. Кто-то из родственников способен вести себя слишком категорично или настаивать на своем видении происходящего. Но не стоит поддаваться на провокации и вступать в конфликты из-за распределения обязанностей или старых обид.

Близнецы

Сейчас каждое слово имеет вес. Некоторые события будут связаны с темами, которые уже возникали ранее. Энергии Плутона и Урана приносят неожиданное решение сложного вопроса. Неожиданно находится недостающая информация или появляются люди, способные подсказать правильное направление. Новости, документы, переговоры и встречи способны изменить ваши планы намного сильнее, чем вы ожидаете сейчас. Особенно внимательно стоит отнестись к переписке, публичным заявлениям и договоренностям.

Рак

Финансовые вопросы становятся центральной темой недели. Возможен возврат старых клиентов, обсуждение доходов, пересмотр бюджета или получение предложения, которое раньше было недоступно. После 20 ноября В выходные может появиться шанс выйти за рамки привычного окружения и заняться чем-то новым. Но важно отделять реальные возможности от чрезмерных ожиданий. Юпитер способен увеличивать всё, к чему прикасается, поэтому вместе с перспективами растут и риски.

Лев

Главный герой недели — это вы. Соединение Марса, Юпитера и Нисходящего Лунного узла происходит в вашем знаке и запускает важный цикл событий. Многие Львы почувствуют прилив энергии, желание и возможность действовать, менять обстоятельства и добиваться своего. Однако именно вам сложнее всего избежать конфронтации. Солнце в Скорпионе создаёт напряжение между личными устремлениями и обстоятельствами дома или семьи. Иногда кажется, что приходится выбирать между собственными амбициями и ожиданиями близких людей.

Дева

Лучше избегать ультиматумов и резких решений. К концу недели станет очевидно, какие двери действительно открываются перед вами, а какие лишь отвлекают внимание. Венера помогает вернуть гармонию в личную жизнь, а Солнце в Стрельце приносит вдохновение и желание радоваться жизни. Хотя на этом фоне могут возникать сложности в работе. Главное, не принимайте решения под влиянием азарта или эмоций. Зато уже к пятнице становится понятно, какие проекты действительно заслуживают вложения времени и ресурсов.

Весы

Для вас неделя проходит скорее за кулисами, чем на сцене. Многие процессы ещё не готовы к публичности. Возможны неожиданные открытия, раскрытие чужих скрытых мотивов или получение информации, которая долго оставалась недоступной. Ваш управитель — Венера, после разворота способствует финансовому оживлению и более успешным покупкам. В середине недели избегайте скрытого противостояния и попыток влиять на ситуацию обходными путями. После 20 ноября многое начинает проясняться.

Скорпион

Неделя активизирует сферу друзей, единомышленников, работу в социальных сетях. На горизонте могут появиться люди из прошлого или проекты, которые когда-то объединяли вас общими интересами. Возможно важное событие в коллективной среде или участие в масштабном проекте, выступление перед аудиторией или знакомство с влиятельными людьми. Но будьте осторожны в групповых обсуждениях и коммуникаций с вышестоящими. Конфликт способен возникнуть буквально из-за разницы взглядов.

Стрелец

Солнце начинает движение по вашему знаку 22 ноября, однако до этой даты многие Стрельцы оказываются под серьёзным давлением. Обстоятельства требуют быстрых решений и максимальной концентрации, но окружающие люди создают вокруг вас ненужную суету, что тормозит развитие событий. Партнер может поставить перед выбором между личными интересами и профессиональными задачами. Кто-то получит шанс карьерного роста, а кто-то столкнётся с конкуренцией или борьбой за влияние.

Козерог

Пока Солнце находится в Скорпионе, многие процессы ещё скрыты от посторонних глаз, но уже чувствуется приближение перемен. К вам поступают новости издалека, вопросы образования, юридические дела или планы путешествий. Некоторые Стрельцы вернутся к теме эмиграции, международного сотрудничества или обучения. Не стоит спорить с людьми, чей жизненный опыт сильно отличается от вашего! Завершение недели приносит вдохновение и новые идеи, а также открывает новую страницу и дает зелёный свет многим вашим инициативам.

Водолей

Постарайтесь избегать открытых столкновений с руководством, чиновниками или авторитетными людьми. Неделя поднимает вопросы общих ресурсов, финансовых обязательств, наследства, кредитов и долговых отношений. Некоторые ситуации могут потребовать серьёзного разговора и полной ясности. Высвечиваются старые истории, которые пора завершить. Возможен возврат к теме старого долга, выплаты, компенсации или совместного имущества. Чем больше стремление всё контролировать, тем выше вероятность сопротивления со стороны партнёров.

Рыбы

Неделя проходит под знаком работы, обязанностей и организации повседневной жизни. Во второй половине недели появляются неожиданные возможности для улучшения рабочих условий. Все самые важные события недели происходят через других людей. Партнёры, клиенты, супруги и союзники становятся главными действующими лицами ближайших дней. Может вернуться человек из прошлого, который поставит перед вами необходимость пересмотреть важные отношения или сделать сложный выбор.

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