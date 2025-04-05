Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 апреля 2025 года

Гороскоп на 7-13 апреля 2025 года / © lady.tsn.ua

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На прошлой неделе сформировалась гармоничная конфигурация «Бисекстиль», которая в течение недели усиливается многократно, ведь к нему присоединяются Меркурий (с 8 апреля в директной фазе движения) и ретро Венера. Это значит, что нас ждёт время глубоких осознаний, важных разговоров, переоценки ценностей и, возможно, судьбоносных встреч. Всё, что происходит в эти дни, может повлиять на будущее, раскрывая неожиданные, но очень важные перспективы.

13 апреля полнолуние в Весах в 03:22 (gmt+3) — это время, когда энергия мира и гармонии достигает своего пика. Весы, управляемые Венерой, акцентируют внимание на взаимоотношениях, красоте и справедливости. Это полнолуние вдохновляет на поиск компромиссов, укрепление связей, достижение равновесия как в личной, так и в общественной жизни.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

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ОВЕН

Вы на волне успеха! Присутствует ощущение судьбоносности происходящего. Неделя принесёт новые возможности для прорыва из тупиковой ситуации, как в карьере, так и личной жизни. Вы можете получить важное предложение или шанс, о котором давно мечтали. Вначале недели могут вернуться старые вопросы и незаконченные дела, которые требуют пересмотра. Обратите внимание на случайные встречи и знаки судьбы — они могут многое сказать о вашем будущем.

ТЕЛЕЦ

Главный фокус: новые возможности в финансах и личных отношениях. Ретро Венера (ваш управитель) может вернуть старые чувства или людей из прошлого. Это время анализировать, но не спешить с выводами и не давайте необдуманных обещаний — позже можете пожалеть. Возможны внезапные новости, новые предложения, вдохновляющие идеи. Старые ограничения рушатся, давая дорогу новому. Если что-то идёт не по плану — значит, так и должно быть!

БЛИЗНЕЦЫ

Инсайты и неожиданные решения — благодаря возвращению к прошлому, переосмыслению чувств и пересмотру договорённостей. Если вы давно ждали знака от Вселенной — он наступает именно сейчас. Мир дарит вам шанс на успех, рост, удачу. Это период, когда всё складывается так, как нужно, хотя на первый взгляд события могут показаться неожиданными или хаотичными. Проекты, над которыми вы давно работали, начинают приносить материальные результаты.

РАК

После насыщенного периода коридора затмений, теперь появляется возможность переварить все события и понять, что изменилось в вашей жизни. Вы можете получить заслуженное вознаграждение за труды. Важно прислушиваться к себе, пересмотреть режимы труда и отдыха. Дайте себе время для адаптации к новым энергиям. Прекрасная возможность найти равновесие между личными желаниями и потребностями окружающих. Это время, когда можно реализовать мечту.

ЛЕВ

Не бойтесь неожиданных поворотов — они могут привести вас к лучшему. Обстоятельства недели помогают выйти на более высокий уровень, дает шанс вырваться из привычных рамок и найти новые пути к успеху. Появляются неожиданные возможности заработать, но для начала стоит пересмотреть свои траты. Усилится тяга к искусству, дизайну и созданию красоты вокруг. Осторожно: не пренебрегайте важными деталями — в документах могут быть ошибки.

ДЕВА

Неделя несёт неожиданные, но важные события, для многих представителей знака — энергию судьбоносных перемен. Важные для вас ситуации приобретают масштаб, особенно в обучении, поездках или творческих начинаниях. Это время для переоценки партнёрств, поиска гармонии и решения конфликтов в сфере личных и деловых взаимоотношений. Венера, в последнюю неделю своей ретроградности может вернуть старые долги — как эмоциональные, так и финансовые.

ВЕСЫ

Последняя неделя ретроградности вашего управителя — Венеры. Главный фокус: финансы и ценности. Может возникнуть необходимость вернуться к прошлым отношениям, темам или проектам. Не спешите с выводами — пока это время для анализа, а не для действий. Это отличное время для налаживания отношений с близкими. Возможны новости о доме, недвижимости или семейных делах. Не увлекайтесь самоанализом — доверьтесь естественному течению жизни.

СКОРПИОН

Трансформация и личностный рост — основные тенденции ближайшего периода. Неделю можно назвать переломной, но в хорошем смысле — ожидайте важные знаки судьбы. Можете ощутить мощный импульс в творчестве или карьере. Но не торопитесь с кардинальными решениями — вскоре появятся новые детали. Это отличное время для подготовки фундамента новых проектов, самовыражения и лидерства. Важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

СТРЕЛЕЦ

Главный фокус: поиск новых смыслов и расширение горизонтов. Смелые действия и обретение силы делают вас победителем — космические энергии поддерживают вас. Ритм жизни очень динамичный, но важно не переусердствовать и соблюдать правильный режим труда и отдыха. Не переоценивайте свои возможности в сфере финансов. Всё может резко измениться в сфере личных взаимоотношений. Возможны не очень приятные сюрпризы со стороны романтического партнера.

КОЗЕРОГ

Неделя подходит для завершения старых дел и расставления точек над «i». Вдохновение придёт неожиданно — главное, не упустить его. Возможен неожиданный прорыв! Будьте открыты к переменам и доверяйте потоку жизни и людям, которые вас окружают! Коллеги, партнеры, родственники помогают выстроить долгосрочные планы, особенно в карьере. Найдите время для встреч м прогулок с детьми и внуками — ваше участие в их жизни сейчас очень важно.

ВОДОЛЕЙ

У вас появляется шанс на масштабный успех, если переосмыслите свои цели и ценности. Избегайте излишнего самокопания — не будьте слишком строги к себе. Неделя благоприятна для пересмотра старых идей и своего круга общения. Люди из прошлого могут снова появиться в вашей жизни, но не ждите только лишь приятных контактов. Скорее всего придется поднимать темы, которые заставят понервничать. Не перегружайте себя — стресс может подорвать силы.

РЫБЫ

Вас ожидают новые этапы в романтических отношениях и профессиональной сфере. Возможно, это будет связано. Подходящее время для того, чтобы открыть свое дело и продемонстрировать миру свои таланты. Апрель сулит новые перспективы, но не торопите события. В конце концов всё сложится лучше, чем вы думаете. Не соглашайтесь на условия, которые вас не устраивают — скоро появится более подходящий для вас вариант. Слушайте интуицию — она приведёт вас туда, где вам будет хорошо.