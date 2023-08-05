Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 августа 2023 года

В течение недели эмоции могут зашкаливать, и здесь стоит помнить, что "ломать – не строить". Для многих это время серьезных перемен, перестраивания своей повседневной жизни, а также возврата к истокам проблем.

В первые три дня недели много напряженных аспектов между планетами, подробнее од этом написано в астропрогнозе на август, а это значит, что сложно установить баланс с общепринятыми нормами и четко определить приоритеты. Необоснованный безграничный оптимизм и склонность к излишествам еще больше усугубляют общий тревожный фон периода. Время интриг, предательств, непродуманных долговых обязательств.

Трудности в профессиональной сфере и материальных делах связаны с чрезмерной гордостью и высокомерием, а также со склонностью к перенапряжению, предрассудкам и излишней экстравагантности. Кроме того, что во внешней жизни возникают неприятность за неприятностью, так еще и в личной жизни все очень непросто.

9 августа ретро-Венера в напряжении с Ураном и соединении с Черной Луной акцентирует кармические вопросы, появляется ощущение, что вы топчитесь на одном и том же месте, что с вами случается одно и то же. Абьюзеры встречаются на каждом шагу и мешают дышать свободно. Подобные ситуации – это и есть кармические уроки, они индивидуальны, но всегда связаны с потерями, болью, расставанием.

С 10 августа становится намного легче, появляется шанс выйти из замкнутого круга проблем, появляются люди, готовые помочь. Вопросы решаются, поездки совершаются, деньги выплачиваются. Все самые важные дела планируйте на четверг – воскресенье.

13 августа новый цикл Венеры, поэтому большинство сложностей в отношениях или денежной сфере, останется в прошлом. Следующая неделя будет намного позитивнее во всех смыслах и явлениях.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В целом вас ожидает хорошее время, когда можно отложить работу и забыть о хлопотах. Вы это заслужили! В профессиональном плане неделя принесет множество предложений, но не все из них будут перспективными в финансовом плане. Найти свое призвание и продвинуться в карьере помогут старые связи, протекция влиятельных людей. Предпринимателям придется обратиться потратить время, чтобы решить проблемы с документами. Возможна неожиданная командировка.

ТЕЛЕЦ

Вы можете потерять мотивацию идти вперед. Звезды рекомендуют следовать поговорке: "делай что должно – и будь что будет". Те, кто давно в поисках работы, сможет найти перспективное место с хорошим доходом. Однако новое место может показаться вначале не совсем подходящим, но позже вы убедитесь, что это лучший вариант. На старом месте вероятны недоразумения с начальством. В другом варианте в высших эшелонах начнутся "брожения" и атмосфера в коллективе накалится.

БЛИЗНЕЦЫ

Смело привлекайте и объединяйте людей: ваша коммуникабельность и лидерские качества помогут "заразить" энтузиазмом окружающих. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить долгожданное повышение по службе. Успех в любви гарантирован, особенно тем, кто давно одинок. Старые раны затянулись, и вероятно, вы снова готовы пробовать. В целом ваше здоровье под защитой, но многие проблемы возможны от излишеств в еде и спиртном.

РАК

Может произойти судьбоносное знакомство где-нибудь в расслабленной обстановке: на пляже, в кафе, кругу друзей, на концерте. Занятым людям необходимо больше времени проводить с брачным партнером. Если есть трещины в ваших отношениях, которые не дают покоя, то они могут привести к разрыву, если вовремя не исправить ситуацию. Споры с родственниками лучше отложить или же уступить ради "худого мира". В семьях возникнут проблемы с детьми, на их решение потребуется много терпения, выдержки, а в некоторых случаях – денежных растрат.

ЛЕВ

Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, доходные подработки. Активное общение будет способствовать вашему продвижению по карьере. Самое время завести новые выгодные контакты, которые в перспективе будут полезными в дальнейшем. Не бойтесь рекламировать свои умения и навыки среди знакомых, в Интернете. На рабочем месте у служащих усилится конкурентная борьба и коварные интриги коллег. Женщины в этот период подвержены эмоциональному выгоранию.

ДЕВА

В профессиональном плане для вас наступает период серьезных перемен. Молодых специалистов ожидает увлекательная командировка. Переговоры с партнерами по разным причинам затянутся, возможно, придется обсуждать финансовые условия будущего сотрудничества и подчас это будет нелегко. Удачными будут проекты, связанные с зарубежными инвестициями. Вам заплатят за оказанную прежде услугу, вернут старый долг. Уделите внимание детям и их учебе, и ваши усилия дадут отличные результаты.

ВЕСЫ

В это время придется разрываться между домом и работой. Те, кто сейчас влюблен, будут чересчур эмоциональными и торопливыми. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите с выводами. В дружных семьях появятся планы, связанные с недвижимостью. Пока это только планы, но многое из задуманного сейчас получит реализацию в недалеком будущем. Здоровье и равновесие может подорвать сильный стресс на работе.

СКОРПИОН

Перед вами открываются широкие перспективы на карьерном поприще. Берите масштабные проекты, просите повышения, не боясь отказа начальства. Вы получите выгодное деловое предложение, которое стоит принять. Средств сейчас не так много, как вам хотелось бы, однако рациональное мышление поможет грамотно распределить финансы и даже немного отложить. Не исключено, что ваша помощь понадобится кому-то из близких родственников, пожилым родителям.

СТРЕЛЕЦ

Семейные пары будут решать рутинные задачи вроде заботы о детях, бытовых покупках, совместном хозяйстве. Возможны конфликты из-за коллег, будьте внимательны с недоброжелателями, которые завидуют вам. В коллективе будет ощущаться зависть к вашему успеху, поэтому доверяйте только проверенным людям. Возможно, придется переучиваться или проходить курсы по повышению квалификации. Предпринимателям удастся найти надежных партнеров, сотрудничество с которыми принесет успех.

КОЗЕРОГ

Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в "сырые" проекты, не заключать сделки с сомнительными партнерами. Для успеха сейчас важно четко планировать и действовать, тщательно обдумывая каждый шаг. Подработка или хобби принесут хорошую финансовую прибыль. В семейных отношениях будет не всё так гладко, как хотелось бы. Возможны небольшие воспаления и тяга к излишествам в еде, но вам все по плечу. Благоприятны косметологические процедуры, массаж, любые мероприятия, направленные на улучшение здоровья.

ВОДОЛЕЙ

Существующие отношения требуют максимум внимания и личных трансформаций. Возможны недопонимания и ссоры на почве ревности и бытовых проблем. Возросшие карьерные амбиции могут серьезно вредить близости и пониманию. Время, проведенное наедине, поможет сгладить острые углы. Звезды советуют закончить старые отношения, которые долго не развиваются. Возьмите тайм-аут чтобы все осмыслить, а время все расставит по своим местам. Попробуйте тактику выжидания в отношениях, возможно, вам очень понравится.

РЫБЫ

В жизни личной наступает время перемен. И прежде всего они коснутся быта. О себе напомнят бывшие партнеры, однако не стоит поддаваться соблазну вернуться в прежние отношения. Проблемы подстерегают с дальними и близкими родственниками, в основном – это финансовые вопросы. Следите за своими расходами, иначе вы обнаружите брешь в кармане. Постарайтесь в этот период быть экономнее и придержать финансы для более крупной покупки. Здоровье стоит поберечь, поскольку ваш энергетический потенциал снижен.

Читайте также: