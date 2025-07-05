Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 июля 2025 года

Гороскоп на 7-13 июля 2025 года / © Associated Press

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7 июля — очень важный день, словно рубеж между старым и новым. В 10:48 (gmt+3) Уран, планета внезапных прозрений и космической эволюции, впервые за 84 года ступает в знак Близнецов и открывает портал в будущее. Это день, когда вспышка гениальности и интуиции может перевернуть многое, а встреча, идея, фраза, озарение способны изменить личный и творческий курс. Мир готов к переосмыслению знаний, образов, информации. Многие почувствуют, что у них «в голове щелкнуло»: и это — только начало.

10 июля полнолуние в Козероге в 23:37 символизирует вершину ответственности. Козерог — знак власти, структуры, опыта и внутреннего стержня. Полнолуние здесь говорит о выборе: что я беру с собой в будущее, а что — нет.

Свет полной Луны проникает сквозь маски. Освещаются истинные мотивации, обнажаются внутренние опоры или их отсутствие. Эмоции встречаются с долгом, а желания — с реальностью. Это полнолуние — кульминация темы долга, истинных ориентиров и зрелости.

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Оформляйте важные решения и проекты ближе к 10 июля — они могут устоять под давлением времени. В середине недели могут проявиться последствия наших выборов, особенно в профессиональной, финансовой и родительской сферах. В отношениях тоже станет ясно: на чем держится союз — на страсти или на взаимной ответственности?

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

На этой неделе вы как будто бы ловите волну перемен и весьма удачно. Возможно, вам захочется изменить привычный стиль мышления или начать новое дело, связанное с технологиями. Интуиция усиливается, словно внутренний компас поворачивается к новым координатам. Полнолуние высветит тему ответственности на работе — пора сделать шаг вперед, отложив сомнения. То, что вы создали ранее, теперь становится фундаментом для следующей ступени.

ТЕЛЕЦ

Вы в потоке магии, обновлений и вдохновения — у сейчас прекрасного шанса на внутреннее перерождение и качественные изменения. Деньги, ценности, самооценка — все это может пройти через мощную трансформацию. Уран уходит из твоего знака, но оставляет след: теперь вы готовы иначе распоряжаться своими ресурсами. Полнолуние требует ответственности в сфере чужих денег и долгов, высвечивает тему конкретных целей, будь то обучение или путешествия.

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БЛИЗНЕЦЫ

7 июля Уран впервые входит в знак Близнецов и открывает портал в будущее. Любовь становится как мираж — эфемерной, хрупкой, полной намеков и вдохновения. Ближайшие 4 месяца — период ментальных революций, вы закладываете семена будущих успехов, поэтому не сомневайтесь — пришла пора начинать новую жизнь. Полнолуние в Козероге потребует конкретики: как вы реализуете свое влияние в профессии? Важно действовать зрело, не привязываясь к комфорту.

РАК

Вы на этой неделе словно проводник новой энергии. хорошее время для того, чтобы заземлить вдохновение и наметить путь к новым вершинам. Вы можете кого-то очаровать и решить свои социальные вопросы. Полнолуние поднимает на поверхность важнейшие решения — личные и карьерные, прояснит важную ситуацию в отношениях или финансовых обязательствах. Мир открывает новые перспективы: оставьте эмоциональные долги, которые тянут назад.

ЛЕВ

Общий тон недели для вас: сочетание глубины и скачка. Энергии дают глубину и внутреннюю силу: вы можете освободиться от старых сценариев в любви и ценностях, заложить новую систему притяжения. Чувства становятся тоньше, мечты — ярче, любовь — поэтичней. Записывайте идеи, слушайте интуицию, обратите внимание на тех, кто входит в вашу жизнь — это может быть не случайно. Во второй половине недели — время зрелых решений. Освободите себя от ложных целей.

ДЕВА

У вас начинается период перестройки образа мышления, общения, идей. Неделя обостряет интуицию и романтические притяжения, усиливает духовную близость. Но полнолуние в Козероге укажет на конкретику отношений, как выбор быть рядом и взрослеть вместе. Также это полнолуние выводит на сцену рабочие дела. Не пугайтесь внутреннего смятения — вы на пороге нового цикла. Финансовые потоки переплетаются с вдохновением и романтическими связями.

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ВЕСЫ

Неделя активирует глубинную чувственность, вдохновленность, особенно в творчестве. Уран меняет ваш вектор в карьере — могут прийти идеи из будущего. Возможны моменты исцеления или погружения в прошлое. А полнолуние в Козероге выводит на первый план вопросы о настоящих ценностях и опорах. Прекрасная возможность исцелиться через красоту, но стоит навести порядок, особенно в отношениях с собственным телом и повседневной рутиной.

СКОРПИОН

Романтические предчувствия вас не обманывают, вы словно плывёте на волне мистики. Энергии недели дают шансы на трансформирующую близость. Что-то меняется в отношениях — будьте готовы отпустить старую модель. Полнолуние высветит важные решения, связанные с обучением или переездом. Меняется окружение: люди, идеи, сообщества вокруг вас становятся другими. Полнолуние в Козероге принесет кульминацию в отношениях: либо укрепление, либо завершение.

СТРЕЛЕЦ

Эта неделя может быть озарением: долгосрочные планы, мечты, команды, будущее — все это перезапускается. Венера в оппозиционном знаке дает нежность через дружбу и взаимопонимание. Искусство, обучение, медиа — все это может стать доходом. Прекрасная возможность свое хобби или увлечение преобразовать в бизнес. Полнолуние в Козероге высветит вашу повседневную рутину — возможно, пора изменить режим или взять ответственность за здоровье и график.

КОЗЕРОГ

Меняются ваши представления об успехе, статусе и жизненных целях. Полнолуние в вашем знаке — это свет прожектора на себя самого. Оно высветит ваши творческие амбиции, покажет, чего вы действительно хотите от жизни. Вы словно находитесь в точке сборки: появляется вдохновение в карьере, что помогает сделать шаг к настоящему призванию. Обстоятельства недели требует зрелого управления ресурсами: полезны инвестиции в собственное обучение, в новую технику, автомобиль.

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ВОДОЛЕЙ

Уран — ваш управитель, приносит ветры обновления в ваш стиль любви и творчества. Вы проходите через внутреннее преображение. В отношениях начинается период неожиданных союзов или освобождений. Вы можете почувствовать зов к путешествию, учебе или перемене мировоззрения. Полнолуние в Козероге принесет важный разговор, который может все изменить. Это также проверка на зрелость в материальной сфере: доходы и расходы требуют ясного взгляда.

РЫБЫ

Неделя затрагивает самые тонкие струны души, но потребует важных решений в сфере любви, дома, семьи и жилья. Раскрывается весь ваш потенциал эмпатии, вдохновения и красоты. Но полнолуние в Козероге подталкивает к размышлениям о том, а как вы проявляетесь это в мире? Где ваша команда, ваш вклад, ваши границы? Ваша энергия обновляется, появляются нестандартные источники радости. Пришло время отпустить то, что тянет вниз, и простить себя.