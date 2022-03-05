Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 марта 2022 года

В течение недели 7-13 марта 2022 происходит кульминация событий и развязка по самым актуальным вопросам. После подведения итогов предыдущего периода, анализа ошибок и неудач последует постановка новых целей и разработка стратегического плана действий.

7 марта Меркурий в напряженной конфигурации тау-квадрат с Лунными Узлами: осторожно со словами и высказываниями в этот день, особенно на публике, легко угодить в скандал. Возможен очередной вброс информации с целью создать всеобщую панику.

10 и 11 марта Венера, Марс и Белая Луна, светлая кармическая точка, соединяются в Водолее. Благоприятные дни в сфере партнерских взаимоотношений достигается баланс. Рано утром 10 марта Меркурий переходит в знак Зодиака – Рыбы, с этого дня внешняя активность идет на убыль, но активизируется внутренняя жизнь. Люди погружаются в собственные мысли, вспоминают, анализируют происшедшие события, свои чувства, собственные и чужие поступки. Такая погруженность в себя может мешать исполнению рабочих обязанностей, так как влечет рассеянность и замедленность реакций. Но для людей, занимающихся творческой деятельностью, ближайшие пару недель – очень продуктивный период.

13 марта Солнце и Нептун в соединении в Рыбах, усиливает интерес к мистике, тайнам, целительству, парапсихологии, религии, философии. Хороший день для проведения мероприятий, связанных с подобной тематикой. Середина марта – период вдохновения, активной творческой деятельности, духовного роста. В эти дни, особенно 13 марта, следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу, интуиция быстрее подскажет правильный ход, чем сознательные и логические умозаключения.

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ОВЕН

Период реализации коллективных целей, объединения, продвижения идеи независимости, свободы. Время самоопределения, принятия важных решений, проявления лидерских качеств. Неделя активности по всем направлениям - усиливается интерес к представителям противоположного пола, увеличивается физическая активность. Вам сопутствует везение в делах, острота многих ситуаций снимается. Появляется возможность извлечь личную выгоду, приоб­рести что-то ценное, причем это не обязательно материальный аспект.

ТЕЛЕЦ

Внешняя напряженная обстановка не мешает вам проявлять свою индивидуальность. Потребность в любви, в общении с друзьями, единомышленниками. Хорошая возможность повысить свое благосостояние, решить вопросы, связанные с имуществом, местом жительства. Настроение улучшается благодаря окружающим, некоторые цели достигаются. Устремленность к заветной цели помогает добиться прорыва в какой-то области деятельности. Поступками движет светлая идея свободы, равновесие и гармония со­храняются только в движении.

БЛИЗНЕЦЫ

Нет четкого понимания ситуации, в которой вы оказались, а также того, что делать дальше. Окружающие люди, коллеги, родственники, могут пытаться вас ввести в заблуждение, сбить с намеченного пути. Лучшее, что вы можете сделать, чтобы сохранить свое психическое и физическое здоровье, а также материальные ресурсы, – уединиться, выполнять работу самостоятельно, но при этом что-то делать для общего блага. При этом неделя благоприятна для обучения, писательской деятельности, исследований.

РАК

Переломная неделя, важные события происходят в жизни детей или близких родственников. Какой бы сложной ситуация ни оказалась, вам удается извлечь максимальную пользу от всего, что происходит вокруг. Много мыслей и большинство разговоров – о личных делах, о том, что его больше всего волнует. По удивительному стечению обстоятельств привычные собственные проблемы больше не являются таковыми. Мышление направлено на обдумывание и обсуждение способов заработка, а также трат и покупок.

ЛЕВ

Смена круга общения, недалекие поездки, общественные мероприятия, делают неделю очень интересной, насыщенной яркими событиями. Начинается новый жизненный цикл, в котором вы будете проявлять себя иначе. Бытовые, человеческие проблемы есть, но они постепенно решаются, появляются "свет в конце тоннеля". Неделя благоприятна для обретения полезных связей, несмотря на то, что внешняя атмосфера достаточно напряженная. В решении финансовых проблем существенную роль играют родственники, соседи, приятели.

ДЕВА

Много противоречивых ситуаций, может возникнуть необходимость временного проживания в другом месте. Много разговоров или переписки о семейных проблемах, время выяснения отношений с представителями противоположного пола, но также и улаживание конфликтов с окружающими людьми. Внешняя напряженная ситуация давит на чувства, труд­но оставаться в спокойном состоянии. Каждый показывает свое лицо. С другой стороны, сбрасываются все маски, открываются истинные намерения окружающих людей.

ВЕСЫ

Время выбора своего жизненного пути, приятного общения, романтики. Тревожные мысли вытесняются уверенностью в светлом будущем. Старайтесь быть среди людей, в коллективе, занимайтесь активной социальной деятельностью - любое проявление положительных эмоций будет взаимным. Тот, кем восхищаетесь вы, будет восхищаться вами. Или же дружеские отношения преобразуются в романтическую связь. Тучи рассеиваются, токсичное окружение исчезает из вашего поля зрения, но на их место приходят новые люди.

СКОРПИОН

Желание действовать и побеждать движет вашими поступками, которые приносят эффективные результаты. Направляя наружу свою энергию и физические силы, вы быстро получается то, к чему стремитесь. Активная внешняя деятельность, взаимообмены с окружением, способствуют социальным успехам, достижению личных целей. Самостоятельные действия, инициация новых проектов, напористость, а также приносящие удовлетворение встречи с романтическим партнером, наполняют вашу жизнь радостью и светом.

СТРЕЛЕЦ

Провокации со стороны недоброжелателей препятствуют вашему творческому самовыражению, мешают проявлять оригинальность и внедрять новаторские творения. Старайтесь не реагировать, ведь энергию, которая может быть потеряна в негативных взаимообменах, лучше направить в конструктивное русло, использовать продуктивно. Самобытные стремления, независимые действия и новые проекты, могут вызывать зависть у окружающих вас людей. Не позволяйте никому сбить вас с истинного пути, не отказывайтесь от намеченных целей.

КОЗЕРОГ

Энергичная позиция, проявление индивидуальности, уверенность в собственных силах, помогает занять достойное место в сложившихся социальных условиях. Под влиянием внешних обстоятельств вам приходится произвести корректировки в собственных мыслях и расставить приоритеты. Хороший период для переговоров, продвижения своих интересов. В эти дни вы получите то, что пожелаете отдать другим, а окружающие дадут вам то, чего хотели бы они сами. Нынешние обстоятельства могут принести новые встречи с единомышленниками.

ВОДОЛЕЙ

Посредники, журналисты, люди, занятые интеллектуальным трудом, помогают найти ответы на самые сложные вопросы. Ваше внимание могут привлечь разнообразные творческие проекты, волонтерская деятельность, общественные дела. В эти дни совместные усилия с партнером или союзниками облегчат вашу работу, даже если ее трудно будет назвать приятной. Влечет дух свободы, поэтому легко можно допустить ошибку или совершить безрассудный поступок. Неделя может принести счастливые романтические встречи.

РЫБЫ

Период активной деятельности, участия в общественных делах, создания неформальных групп и волонтерских движений. Привлекают новые идеи, вы устремлены в будущее, которое отчетливо представляете намного лучше и светлее настоящего. Дело, которое начинается в это время, будет жизнеспособным, только если оно несет в себе идею чего-то нового, до сих пор не известного, не реализованного. Старайтесь не участвовать в конфликтах – ваша работа намного полезнее внутри коллектива.