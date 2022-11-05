Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 ноября 2022 года

Самая волнительная неделя ноября 2022-го! Происходят масштабные и значимые события в мире, которые оказывают сильное влияние на внутреннюю, личную, жизнь многих людей. Возможны кардинальные перемены в международной расстановке сил, неожиданные повороты в военно-политических делах. К концу недели все сделают очень важные выводы.

7 ноября - день накануне полнолуния 8 ноября (лунного затмения), энергетически мощный. С одной стороны, психологический климат очень нездоровый, в окружающем пространстве градус напряжения максимальный, люди склонны делать "из мухи слона". С другой стороны - день наполнения энергией и обновления жизненных сил.

6 и 7 ноября Венера и Сатурн в квадратуре, аспект создает множество препятствий в личных и деловых взаимоотношениях. Срываются встречи, сделки, откладывается оформление договоров. Этот аспект приносит трудности в финансовую сферу, в любые товарно-денежные отношения. Если есть дела, которые не терпят отлагательств, то, тщательно изучив все риски, можно ими заняться. Но в этом случае вы должны быть готовы к различного рода неожиданностям и поворотам событий, если решаетесь на проведение сделок купли-продажи, решении денежных и материальных вопросов.

8 ноября в 12:59 по киевскому времени – полное лунное затмение в Тельце, которое закроет осенний коридор затмений 2022-го. И после этого можно будет заняться важными делами, т.к. период искажений закончился. Хотя до конца недели все-таки возможно возникновение различных препятствий, что во многом обусловлено транзитом ретроградного Марса.

С 12 ноября общий фон более благоприятный, что позволяет устранить неприятности в сфере личных и деловых взаимоотношений, а также в финансовых делах.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В течение недели рассчитывать на быстрое решение вопросов не приходится. Однако у вас имеются силы и терпение, чтобы достичь всего, чего хотите! Ищите единомышленников, которые поддержат вас в новых проектах. Руководителям в этом месяце придется резко менять планы. Не исключены проверки инстанций, налоговые штрафы и путаница в бумагах. Служащему рекомендуется быть осторожнее с начальством. Молодым специалистам стоит пройти дополнительное обучение, а также разослать резюме в крупные компании.

ТЕЛЕЦ

Сейчас обращаться к руководству с предложениями и уж тем более с просьбами – только себе вредить. Будьте осторожны в финансовых операциях, не совершайте необдуманных трат, сейчас лучше придержать деньги и не тратить попусту. В личной жизни у вас сейчас непростой период разногласий и охлаждения чувств. Если придется по каким-то причинам расстаться на время, то не противьтесь обстоятельствам. Временная разлука укрепляет отношения, а также помогает проверить чувства.

БЛИЗНЕЦЫ

Вопросы денег и любви заставят вас поволноваться. В целом ваше здоровье сейчас будет довольно крепким, но в период с 6 по 9 ноября будьте предельно внимательны к импульсам своего организма. Могут одолевать головные боли и бессонница из-за напряжения. Все образуется само собой. Постарайтесь больше времени проводить с семьей. Уделите внимание детям и их учебе, и ваши усилия дадут отличные результаты. Споры с родственниками лучше отложить или же уступить ради "худого мира".

РАК

Не забывайте уделять внимание родным – они нуждаются в вашей заботе. Ваш профессионализм поможет найти надежных партнеров, заложить фундамент для будущих проектов. Активизируются контакты с коллегами из других городов или стран, возможны конструктивные переговоры, а также удачная поездка. В организациях наемных сотрудников возможны трудности с финансированием, не исключены и различные проверки. Это также стоит учесть как предпринимателям, так и начальникам всех уровней.

ЛЕВ

Из-за внешнего неблагоприятного психологического климата повышается тревожность, но в целом в этот период не предвидится каких-либо затруднений со здоровьем. Единственный риск – опасность мелких травм. Будьте осторожны за рулем, при работе с электричеством. С финансами все сейчас неоднозначно: быстрая прибыль сменяется полным безденежьем. Сохраняйте спокойствие и тщательно планируйте любые расходы. Ваши инициативы получат протекцию влиятельных лиц, которые с удовольствием будут сотрудничать с вами.

ДЕВА

Ваша личная жизнь сейчас находится в стадии кризиса из-за накопившихся проблем и недопонимания. Существующие отношения требуют внимания и личных изменений. Одинокие представители знака ощутят романтическое настроение, новое знакомство перерастет в нечто большее. Влюбленные, которые были в разлуке, смогут воссоединиться, если сумеют договориться. Им звезды дают совет – не ввязывайтесь в споры и выяснение отношений, а отправляйтесь в совместную поездку – такие возможности обязательно будут.

ВЕСЫ

Занимайтесь только той работой, которая приносит вам хорошее финансовое вознаграждение. Если чувствуете, что расти больше некуда, то смело пишите заявление на увольнение. Внимательно подписывайте документы, тщательно проверяя все детали. Не стоит вступать в соглашения с новыми партнерами: не все из них окажутся порядочными людьми. В личной жизни бушуют нешуточные страсти, кто-то из вас даже примет решение о расставании. К концу недели звезды обещают приятный сюрприз.

СКОРПИОН

Вы столкнетесь с острой нехваткой сил и времени для любовной жизни. Поспешность и суета могут принести множество проблем, решать которые придется вам самостоятельно. Если вы научитесь обдумывать свои действия прежде, чем что-то предпринять, то начатые дела будут стремительно развиваться. Повысится ваш авторитет среди коллег, а начальство оценит ваши инициативы. Ситуация с финансами достаточно напряженная из-за больших семейных расходов. Однако скоро все наладится и объем поступающих денег возрастет.

СТРЕЛЕЦ

Чрезмерная сосредоточенность на работе пошатнет чувства в паре. Постарайтесь найти минутку для любимого человека, проведите вечер при свечах, это поможет сблизиться еще больше. Не возвращайтесь к бывшим партнерам - с ними крепкого союза не получится. Супруги могут часто ссориться, и вновь основной проблемой могут стать различные вопросы, связанные с жильем. В другом варианте разногласия могут возникнуть по вине родственников или родителей. Внезапная простуда может временно нарушить ваши планы.

КОЗЕРОГ

Самое разумное сейчас – заняться делами, до которых не доходили руки и которые всегда оставались "на потом". В профессиональной сфере возникнут различные препятствия и проблемы, которые потребуют безотлагательных решений. Появится желание все бросить на полпути, но это всего лишь временные трудности. В бизнесе сейчас период неопределенности и рутинных хлопот. Проявите терпение, переждите это время с мудростью, и вы будете вознаграждены новыми возможностями, которые звезды обещают в скором времени.

ВОДОЛЕЙ

Если найдете поддержку в лице влиятельного человека, то надолго застрахуете себя от проблем. Предпринимателям бояться нечего, вложенные ранее в бизнес деньги начнут "работать" на вас. Финансовое состояние будет зависеть только от вашей активности в делах, но поскольку энергии вам не занимать, то уже вскоре вы сумеете неплохо заработать. Возврат прежней любви или бурное развитие нового романа. Ссоры могут чередоваться с примирениями, но, скорее всего, ситуация будет развиваться в стиле "милые бранятся – только тешатся".

РЫБЫ

Возможны острые конфликты с окружением, трудности с деньгами. Помните: все хорошее приходит через плохое, а новое строится на руинах старого. Звезды советую работать в усиленном темпе. Не стоит надеяться на кого-то, выполняйте задания самостоятельно. Рабочие процессы будут продвигаться медленно, с задержками. Можно с уверенностью сказать, что этот период хорош только для людей, занятых творческой профессией. Вдохновение и новые идеи дадут толчок для реализации масштабных проектов.

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