Что звезды нам пророчат: гороскоп на 7-13 сентября 2026 года

Гороскоп на 7-13 сентября 2026 года / © Associated Press

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Хорошо идут бытовые дела, сортировка информации, работа с документами и любые процессы, где важна аккуратность, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

10 сентября — двойной разворот энергии:

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В 13:55 Венера выходит из Весов и входит в Скорпион, и эмоциональный фон резко меняется: отношения становятся глубже, интенсивнее, требовательнее к честности и внутренней ясности. Усиливается интуиция, чувствительность к скрытым мотивам, желание докопаться до сути.

В 19:21 Меркурий входит в Весы — и это добавляет дипломатичности, умения вести разговоры мягко, но точно, выстраивать баланс, искать правильные формулировки. В один день включаются две разные энергии: Венера делает чувства более острыми, Меркурий — более социальными и гибкими.

11 сентября новолуние в 06:27 наступает новолуние в Деве, в 19-м градусе, которое запускает новый цикл, связанный с порядком, здоровьем, режимом, рабочими процессами и конкретными действиями. Это момент, когда появляются конкретные шаги и понятные действия, формируется новый график, обновляется система задач, вводятся полезные привычки и постепенно упорядочивается пространство, чтобы новый цикл начался без лишнего хаоса.

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После новолуния становится ясно, какие процессы требуют внимания, что стоит изменить, где нужно добавить дисциплины и что можно спокойно отпустить. Это хорошие дни для запуска новых рабочих форматов, корректировки режима дня, формирования полезных привычек и наведения порядка в конкретных сферах.

Овен

Неделя проходит в рабочем ритме. Коллеги ценят ваш профессионализм, в связи с чем появляются задачи, требующие внимания к деталям и аккуратного подхода. Новолуние помогает обновить график, пересобрать систему дел и убрать хаос в повседневных процессах. Венера в Скорпионе усиливает глубину отношений и выводит на первый план темы доверия. Меркурий в Весах открывает период более спокойных переговоров и конструктивного общения. Хорошее время для режима, здоровья и практичных шагов.

Телец

Энергия недели направлена на личные проекты и самовыражение. Новолуние в Деве помогает навести порядок в планах, связанных с хобби, детьми или инициативами, требующими внимания. Партнёрские темы становятся более серьёзными, усиливает потребность в честности и эмоциональной ясности. Внешний фон способствует мягкому и точному общению, что помогает избегать напряжения. Неделя благоприятна для укрепления связей, запуска творческих проектов и формирования новых полезных привычек.

Близнецы

Может возникнуть необходимость что‑то починить, обновить, заменить, довести до конца давно начатые мелкие работы. Новолуние поддерживает любые шаги, связанные с улучшением условий жизни — от решения организационных вопросов до приведения в порядок документов, договоров или бытовых обязательств. В течение недели хорошо идут дела, где нужен чёткий план и последовательность. Появляется возможность выстроить более удобный ритм в повседневных делах.

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Рак

Неделя открывает активный период, связанный с общением, информацией и движением. В течение этих дней могут возникнуть короткие поездки, встречи, необходимость согласовать детали, оформить документы или разобраться с вопросами, которые требуют точности и аккуратного подхода. Обучение и развитие навыков выходят на первый план. Хорошее время для запуска идей, оформления проектов, обновления рабочих процессов, переговоров. Это время, когда многое удаётся решить быстрее, чем ожидалось.

Лев

Появляются вопросы, которые требуют пересмотра условий, уточнения деталей, обновления договорённостей или корректировки привычных схем. Возникает необходимость пересчитать расходы, изменить формат платежей, закрыть старые обязательства или принять решение, которое влияет на дальнейший ритм работы и доходов. Параллельно проявляются семейные и бытовые темы — обсуждения, совместные планы, распределение задач, согласование важных моментов.

Дева

Неделя открывает новый этап, который связан с обновлением личных ориентиров и пересборкой привычного жизненного ритма. Период поддерживает любые шаги, направленные на улучшение качества жизни. Хорошо идут инициативы, где важна последовательность: оформление проектов, запуск новых процессов, создание удобной системы действий. Это время, когда многое удаётся выстроить с нуля или улучшить без лишнего сопротивления, а любые практичные решения ложатся ровно и приносят быстрый результат.

Весы

В ближайшие дни удобно закрывать старые задачи, приводить в порядок незавершённые проекты, разбираться с документами и освобождать график от всего лишнего. Легче согласовать условия, обсудить важные моменты, урегулировать вопросы, которые раньше вызывали напряжение. Это время, когда многое удаётся довести до конца без спешки и давления. Неделя подходит для того, чтобы продумать стратегию, уточнить цели, пересмотреть рабочий формат и подготовить основу для более активного профессионального периода.

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Скорпион

Активны темы, связанные с людьми и совместными ресурсами и задачами. На горизонте появляются новые предложения, идеи и инициативы. Вас могут выдвинуть на роль неформального лидера. В социальной сфере открываются дополнительные возможности — участие в мероприятиях, расширение круга общения, укрепление важных связей, запуск коллективных проектов. Это время, когда инициативность приносит быстрый результат, а работа в команде даёт доступ к новым перспективам.

Стрелец

Возникают поводы пересмотреть текущие проекты, обновить формат взаимодействия с коллегами, уточнить цели и определить новын направления. Это время, когда удобно принимать решения, связанные с долгосрочной стратегией, распределением нагрузки и выбором новых инструментов для работы. Деловые контакты оживляются, появляется шанс укрепить позиции в профессиональной среде, договориться о более комфортных условиях сотрудничества и получить доступ к ресурсам, которые раньше были недоступны.

Козерог

В делах появляется больше динамики. В эти дни хорошо проявлять инициативу: пробовать новые форматы, изучать инструменты, которые раньше казались сложными, планировать поездки или знакомиться с темами, способными дать рост в будущем. Обстановка располагает к тому, чтобы выйти за рамки привычного и посмотреть шире — на возможности, маршруты, идеи. Через людей приходят решения, которые помогают выстроить рабочие процессы, уточнить планы и укрепить связи. Совместные идеи легко превращаются в реальные шаги.

Водолей

Финансовые вопросы требуют аккуратного подхода, поскольку вокруг много предложений, требующих ваших инвестиций. Важно пересмотреть расходы, распределить ресурсы, обновить схемы, которые давно нуждаются в корректировке. Это время для расчётов, продуманного планирования и формирования устойчивой базы, способной поддержать дальнейшее развитие. Период складывается так, что знания, люди и новые направления соединяются в единую линию, создавая основу для роста и расширения возможностей.

Рыбы

В рабочих и личных союзах намечаются изменения — где‑то требуется обновить правила, где‑то уточнить границы, а где‑то создать более прозрачную систему договорённостей. Финансовые и организационные вопросы постепенно выстраиваются в более цельную систему. Диалоги проходят спокойнее, легче обсуждать сложные моменты, проще находить общий язык. Это хорошее время для того, чтобы укрепить связи, восстановить баланс в общении и выстроить взаимодействие так, чтобы оно работало без напряжения.

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