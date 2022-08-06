Что звезды нам пророчат: гороскоп на 8-14 августа 2022 года

В течение недели 8-14 августа произойдет два важных астрологических события – 11 августа в 21:30 по киевскому времени, Венера войдет в знак Льва. А 12 августа, в 04:35 Полнолуние в Водолее, станет катализатором революционных настроений, обновлений. В большинстве случаев, к концу недели внешние обстоятельства приведут к кульминации событий по разным жизненным сферам.

В начале недели необходимо будет принимать серьезные решения, выбирать, от чего-то отказываться, чтобы получить большее. Возможны сложности в партнерских отношениях, противоречия, особенно по финансовым делам и общим ресурсам. Многие люди будут пытаться подавлять друг друга, предъявлять взаимные претензии. При попытках воздействия на чувства других людей, окружающие люди включаются в процесс, что делает непредсказуемым исход той или иной ситуации.

В ближайшие дни людям свойственно стремление к эмоциональному самоутверждению. Многие становятся особенно чуткими к знакам внимания, хвале в свой адрес. Чувства проявляются открыто, часто демонстративно. К концу недели возрастает количество романтических знакомств, свиданий, лёгких, ни к чему не обязывающих любовных отношений. Люди становятся более щедрыми, тратят деньги на подарки, удовольствия, развлечения.

К концу недели активность повышается, полная Луна усиливает эмоциональность, восприимчивость к настроениям окружающих людей. Чем больше усилий приложите, тем более яркие будут результаты. Преобразования и обновления затронут, в основном, устоявшиеся коллективы, давние партнерские и дружеские взаимоотношения. Истинные причины происходящего выходят наружу. Наступает определенность по многим вопросам.

Изменится ситуация на фронте, тактика ведения войны, стратегия. Усиливается градус напряжения, стремление вывести друг друга на чистую воду. Для личных взаимоотношений не самое благоприятное время. Но для делового общения, обсуждения важнейших вопросов, неделя подходит.

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ОВЕН

События неожиданного характера, вплоть до разрывов и расставаний с партнерами, мешают запланированным делам. Чувствительность, эмоциональная восприимчивость способствует склонности драматизировать ситуацию, появляется ревность или подозрительность. Вы эффективны там, где нужна самостоятельная работа, но сложности возникают при занятии коллективными делами. Благоприятное время для активного отдыха, поездок и дальних путешествий, с целью расширения мировоззрения.

ТЕЛЕЦ

Усиливаются страстность, желание любить, впрочем, как собственнические чувства по отношению к партнерам, как в личных, так и в деловых отношениях. Вы можете узнать новое об окружающих вас людям, вообще период насыщен разного рода информацией, которая может быть вам полезна сейчас или в будущем. Проявляется отличное чутье на нестыковки и недосказанность в рассказах других людей, поэтому можете стать свидетелем того, что планировалось скрыть от внешнего мира.

БЛИЗНЕЦЫ

Критичность по отношению к другим людям может доставить определенные неприятности. Проверяя партнеров на прочность, вы можете остаться в одиночестве и без поддержки. Берегите то, что имеете, сейчас не время для получения большего. Создавайте фундамент будущих успехов, получайте необходимые знания – они вам пригодятся. Ваше слово имеет вес, влияет на мнение и поведение окружающих. Берегите свои ресурсы, избегайте кризисных и потенциально опасных ситуаций!

РАК

Способность чувствовать других и сопереживать им, делает вас желанным человеком в любой компании. Вы можете обнаружить у себя дар целителя, а может быть талант психотерапевта, что приведет к смене профессиональной деятельности или дополнительному оплачиваемому занятию. В целом, благоприятная неделя для вас, завершаются давно текущие дела, вы получаете признание и материальную благодарность за проделанную работу. Возможно небольшое продвижение в карьере.

ЛЕВ

Вокруг вас все меняются, вы наблюдаете удивительные трансформации личностей, происходят видимые позитивные преобразования с вами и близкими людьми. То, что раньше вызывало волнение или даже тревогу, больше не имеет значения. Может возникнуть сильное желание кардинально изменить свою жизнь, переехать в другой город или страну. То, что происходит с вами в течение этой недели, будет иметь долгосрочные последствия, пожжет вам выйти из застойных ситуаций и двинуться вперед.

ДЕВА

Очень эффективное время для профессиональной сферы, решения сложных вопросов, инициирования важных процессов. Ваше внимание привлекают значимые и реальные вещи, люди, стремятся пообщаться с вами, получить ваш совет. Можете хорошо себя проявить в сфере исследований, науки, криминалистике, как, в принципе и в любой сфере, где требуется логика, точность и последовательность в делах. Итогами недели будете довольны, в вашу жизнь войдет ясность и определенность.

ВЕСЫ

Пришло время в серьез заняться собой, создать надлежащий имидж, отбросить бытовые хлопоты и повседневную суету. Период благоприятен для того, чтобы привлечь внимание нужных вам людей, разобраться с денежными вопросами, получить помощь и поддержку влиятельных людей. Активная социальная позиция способствует самым благоприятным перспективам. Если вы давно планировали уехать в другую страну – не откладывайте это на потом, приложите усилия и ваша цель будет достигнута.

СКОРПИОН

Вы в центре внимания, задаете тон происходящего. Партнеры и окружающие люди готовы следовать за вами, поддерживать ваши идеи. Наконец-то, вы сможете избавиться от лишних хлопот и заняться тем, что вам действительно нравится. Время получения важной информации, подходит для работы с документами, оформления различных пропусков и разрешений. В личной жизни не все гармонично, но, по крайней мере, сможете достичь компромисса по сложным темам. Сейчас важно сохранить дорогие вам отношения.

СТРЕЛЕЦ

Основные дела будут касаться партнерства, совместных проектов, переговоров по контрактам и юридическим вопросам. К другим потенциальным сферам вашего внимания относится все, что связано с зарубежьем, другими культурами, со всем далеким и неизвестным. Вы имеете все шансы выйти из зависимых отношений, избавиться от токсичных связей и стать свободным человеком, направить свою жизнь в нужном направлении. Большое внимание занимают различные социальные мероприятия.

КОЗЕРОГ

Прилив сил и энергии позволяет сделать за неделю большой объем работы, развернуть существующие ситуации в выгодную и полезную для себя сторону. Старайтесь участвовать в масштабных проектах, общественных движениях – вы можете сделать значительный рывок в карьере, обрести популярность, повысить социальный статус. В финансовой сфере обстоят дела так, что позволяет вам обеспечить себе и своей семье комфортное положение. Подходящее время для покупки автомобиля, жилья или участка земли.

ВОДОЛЕЙ

Напряженный период, сложно определиться с дальнейшими действиями. Постарайтесь расставить приоритеты, поговорите с родителями, старшими по возрасту людьми. Сейчас полезно сделать шаг назад, оценить свои прежние действия, подумать и сделать выбор в пользу долгосрочной перспективы. Хорошее время для того, чтобы заняться своим здоровьем, внешним видом, сделать необходимые покупки к осеннее-зимнему периоду. Старайтесь экономить, но не покупайте некачественные вещи.

РЫБЫ

Обстоятельства дают возможность обрести влияние или контроль над волнующими вас ситуациями, восстановить то. что было утрачено или начать все заново. Идеальный период для дружеского общения, встреч с единомышленниками, появляется желание заняться укреплением деловых отношений. Появляется более оптимистические взгляд на вещи, возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность и вы можете воспользоваться этим при установлении контактов с противоположным полом.

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