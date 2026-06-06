Что звезды нам пророчат: гороскоп на 8-14 июня 2026 года

Гороскоп на 8-14 июня 2026 года / © Associated Press

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Главным источником перемен остаётся напряжённая конфигурация Урана с Лунными Узлами, которая действует с 5 по 16 июня. Уран в Близнецах находится на вершине тау-квадрата, а значит привычный ход событий может резко меняться, а новости способны оказывать гораздо большее влияние, чем обычно, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Особенно заметным это влияние будет в общественной и международной сфере. Мир входит в период повышенной нестабильности, когда старые договорённости подвергаются пересмотру, а новые решения принимаются в ускоренном режиме. Усиливается информационный поток, возрастает количество важных заявлений, политических событий и обсуждений вопросов, связанных с безопасностью, технологиями, логистикой и перемещением людей.

9 июня формируется сразу несколько важных астрологических влияний. С одной стороны, квадрат Меркурия к Сатурну создаёт атмосферу задержек, проверок и необходимости считаться с реальными обстоятельствами. Многие планы могут потребовать корректировки, а переговоры — дополнительного времени и терпения. Необходимо повышенное внимание к документам, срокам, официальным вопросам и любым обязательствам.

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Но одновременно с этим Венера соединяется с Юпитером в знаке Рака — одним из самых благоприятных соединений июня. На фоне общего напряжения появляется возможность получить поддержку, укрепить отношения с близкими людьми, восстановить доверие и почувствовать, что рядом есть те, на кого действительно можно опереться.

С 9 по 11 июня Солнце противостоит Лилит, а точный аспект приходится на 10 июня. На поверхность могут выходить старые обиды, внутренние противоречия, накопленное раздражение и темы, которые долгое время оставались без обсуждения. Люди становятся более чувствительными к несправедливости, критике и попыткам давления. Важно помнить, что в такие дни эмоции часто оказываются сильнее логики, поэтому не каждое решение, принятое под влиянием момента, будет верным.

13 июня в 13:47 (gmt +3) Венера переходит в знак Льва, и эмоциональный фон становится более ярким, открытым и творческим. Если до этого многие стремились к душевной близости и безопасности, то теперь усиливается желание проявлять чувства более смело и заметно. Возрастает интерес к красоте, творчеству, самовыражению, публичности и романтическим жестам.

ОВЕН

Неделя заставит вас быстрее реагировать на меняющиеся обстоятельства. Многие события будут связаны с переговорами, документами, обучением, поездками или новостями, которые способны скорректировать ваши планы. Важно не торопиться с выводами в первой половине недели, особенно если речь идёт о работе или финансах. Вы получаете важную информацию, которая поможет принять решение, откладываемое уже несколько месяцев.

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ТЕЛЕЦ

Главной темой недели становятся деньги, личные ресурсы и вопросы стабильности, а также полезные знакомства и обсуждение перспективных проектов. Хорошая возможность навести порядок в финансовых делах и понять, какие направления действительно приносят результат. Будьте готовы к неожиданным расходам, связанными с техникой, транспортом или семейными потребностями.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы оказываетесь в центре событий. В личной жизни важную роль сыграет откровенный разговор, который поможет снять накопившееся напряжение. Многие процессы напрямую зависят от ваших решений, слов и инициативы. Не всё будет развиваться так быстро, как хотелось бы. Некоторые обстоятельства потребуют терпения и внимательности к деталям. Конец недели благоприятен для самопрезентации, рекламы своих услуг, творчества и любых публичных выступлений.

РАК

Многие события затрагивают вопросы семьи, прошлого, близких отношений и внутренней уверенности. Вы можете неожиданно вспомнить о старых целях или вернуться к теме, которая казалась давно закрытой. Соединение Венеры и Юпитера помогает получить поддержку, внимание и понимание со стороны окружающих. Неделя хорошо подходит для восстановления важных связей и укрепления доверия в отношениях.

ЛЕВ

Вокруг вас начинает формироваться новый круг общения или появляются люди, которые способны повлиять на дальнейшие планы. Неделя способствует коллективной работе, сотрудничеству и поиску единомышленников. Некоторые события могут заставить пересмотреть прежние цели и взглянуть на перспективы шире. С конца недели возрастает уверенность в себе, усиливается желание проявлять инициативу и чаще находиться в центре внимания.

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ДЕВА

Профессиональные вопросы выходят на первый план. Возможно обсуждение новых обязанностей, изменение условий работы или появление интересного предложения. Неделя требует гибкости и способности быстро перестраиваться под новые обстоятельства. Не исключены ситуации, когда придётся корректировать планы из-за внешних факторов. В финансовой сфере лучше избегать поспешных решений и внимательно относиться к любым документам.

ВЕСЫ

Перед вами открываются новые горизонты. У многих представителей знака появляются мысли о путешествиях, обучении, получении новых знаний или расширении профессиональных возможностей. Неделя помогает увидеть перспективы там, где раньше их не замечали. При этом важно не строить ожидания исключительно на обещаниях окружающих. Чем практичнее будет ваш подход, тем легче окажется добиться желаемого результата.

СКОРПИОН

Для вас это время глубоких внутренних процессов и важных перемен. Некоторые ситуации потребуют пересмотра взглядов на отношения, финансы или распределение ответственности. Возможны значимые разговоры, которые помогут лучше понять мотивы других людей. Гармоничные аспекты от Венеры и Юпитера создают благоприятный фон для решения юридических вопросов, международных контактов и тем, связанных с образованием.

СТРЕЛЕЦ

Неделя делает особенно важной сферу партнёрства. Это касается как личной жизни, так и деловых отношений. Многие вопросы будут решаться через переговоры, поиск компромиссов и совместные решения. Не исключены неожиданные повороты в отношениях с окружающими, которые заставят по-новому взглянуть на ситуацию. Конец недели помогает укрепить доверие и найти точки соприкосновения даже там, где недавно существовали разногласия.

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КОЗЕРОГ

Повседневные обязанности, работа и организация процессов требуют больше внимания, чем обычно. Возможны изменения графика, новые задачи или необходимость быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Неделя хорошо подходит для наведения порядка в документах и текущих делах. В отношениях стоит избегать чрезмерной критичности. Иногда поддержка оказывается гораздо эффективнее строгих замечаний.

ВОДОЛЕЙ

Для вас неделя связана с творчеством, вдохновением и поиском новых впечатлений. Многие Водолеи почувствуют желание выйти за рамки привычного образа жизни. Возможны интересные знакомства, неожиданные встречи и приятные события в романтической сфере. В профессиональных вопросах полезно прислушиваться к нестандартным идеям — одна из них может оказаться весьма перспективной.

РЫБЫ

Главное внимание смещается к вопросам дома, семьи и личного пространства. Возникает желание окружить себя людьми, рядом с которыми можно чувствовать себя спокойно и уверенно. Некоторые представители знака будут заниматься бытовыми вопросами, ремонтом или семейными делами. Вторая половина недели приносит больше лёгкости, вдохновения и приятных эмоций. Хорошее время для общения с близкими, творчества и душевного отдыха.

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