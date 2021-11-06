Что звезды нам пророчат: гороскоп на 8-14 ноября 2021 года

Неделя 8-14 ноября относительно спокойная в этом месяце.

10 и 11 ноября - Меркурий и Марс соединяются в Скорпионе, обе планеты в напряженном аспекте с Сатурном. Очень ресурсные дни, формируются все условия для преодоления трудностей и препятствий, но при этом требуется готовность работать, упорно двигаться к цели и не сомневаться в результате. Интеллект и Воля - образуют мощный тандем, если разумно подходить к любому вопросу, следовать закону и использовать прошлый опыт.

Залог успеха - выработка мужества, смирение и уважение к представителям старшего поколения. В этом случае можно выйти на новый уровень удачи и процветания. Нельзя перекладывать ответственность за свою жизнь на другого человека, избегать решения неудобных вопросов, иначе, обстоятельства отбросят назад, чтобы пройти те уроки, которые не были усвоены ранее.

Вибрации дня таковы, что любое малейшее разногласие может перерасти в бурный конфликт и выяснение отношений, особенно в профессиональной сфере с вышестоящими по должности. В эти дни люди будут стремиться добиваться своего любой ценой, часто через проявление агрессий и манипуляций. Могут прибегнуть к любым средствам ради достижения поставленных целей, не считаясь ни с кем.

12 ноября Солнце в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном, складываются благоприятные обстоятельства для проявления своих талантов и способностей, получения дополнительных ресурсов, получения признания со стороны окружающих. Все иррациональное и мистическое, непреодолимо влечет. Сочетая практический подход и воображение, можно соприкоснуться с тонкими энергиями, не теряя связи с реальностью. Возникшие ранее препятствия или сложности, при желании, приложении определенных усилий, можно устранить. Люди, занимающиеся саморазвитием, духовным ростом, поймут свое предназначение.

13 ноября Меркурий в оппозиции с ретро-Ураном - это напряженный аспект, символизирующий борьбу крайностей, в результате, появляются возможности проявиться оригинально и независимо от других. Если люди не готовы к большой перезагрузке, новым темам и направлениям, к расширению горизонтов, есть вероятность болезненного разочарования при столкновении с новыми жизненными реалиями.

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ОВЕН

Ко всему, включая физические упражнения и привычки пита­ния, следует подходить с умеренностью, чтобы человек не истощать имеющуюся у вас энергию. Планетарные влияния текущей недели, добавляют остроты ума, а вашим словам - энергичности и убедительности. Появляется склонность открыто и напрямую выражать свои мысли, но это также может стать причиной неприятностей. В этот период вам удается получить нужную информацию, решить вопросы с документами, отчетами, важными бумагами.

ТЕЛЕЦ

Неделя получения результатов, успехов в профессиональной сфере. В социальных и общественных делах вам помогут сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок и осмотрительность. Однако, для романтической сферы, период не очень благоприятный - на это попросту не хватает времени, а чувства, желания и инстинкты находятся под строгим контролем разума. Это время благоприятно для закрепления отношений, поэтому его следует использовать для заключения брака и подписания договоров.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошее время для совместной деятельности, активной работы, продвижения своих интересов. Сотрудничество, начавшееся в течение недели, будут стабильными и долгосрочными, принесут удачу в бизнесе и профессиональной сфере. Возможны романтические связи на работе, преобразование деловых отношений в личные и наоборот. В существующих отношениях возможно охлаждение чувств, усталость друг от друга. Возникает недовольство супружескими взаимоотношениями. Однако не принимайте скоропалительных решений.

РАК

Есть вероятность использования своего служебного положения, деловых связей для того, чтобы обходными путями с помощью других людей, добиться желаемого. Женщины могут использовать своеобаяние для достижения своих карьерных целей. Желание получить все и сразу может подтолкнуть вас взять на себя ненужную ответственность и обязательства, невыполнение которых приведет к неприятностям и конфликтам с коллегами. Чрезмерная напористость в достижении целей может подорвать ваша здоровье.

ЛЕВ

Напряженная неделя, лучше не принимать важных решений, так как можно легко допустить ошибку. Активное противостояние с конкурентами, недругами, не дает видимых результатов. Берегите свое психическое и физическое здоровье, по возможности, отдохните, проведите неделю в уединении, занимаясь любимым делом. Свести к минимуму внешний негативный фон помогут активные действия, занятия спортом, физическая работа. Время подходит для профилактических мероприятий, начала курса массажа, очищения организма.

ДЕВА

В вашей жизни происходят изменения, меняется окружение, появляются новые цели. Все это способствует повышенной эмоциональности. Несдержанность и склонность к спорам, приводит к потере физических сил и энергии. Осторожнее в высказываниях, особенно в состоянии гнева. Хорошее время для самостоятельной работы, исследований, поиска решений по финансовым и материальным вопросам. Благоприятное время для сделок купли-продажи, преобразований в сфере бизнеса и предпринимательской деятельности.

ВЕСЫ

Требуется потрудиться на пределе своих сил и возможностей, зато результат будет впечатляющий. Вы будете служить примером удивитель­ной силы и эффективности, способны вдохновить других на действия, направлять совместную энергию на определенную работу, долгосрочные проекты. Практические дела поглощает все ваше время, однако вы создаете для себя прочный фундамент на долгое время. Главное, не переоценивайте свою значимость в коллективной работе, иначе могут произойти непредвиденные изменения в профессиональной дея­тельности.

СКОРПИОН

Осторожно на дорогах, особенно если водите автомобиль, работаете с механическим оборудованием, острыми инструментами. В этот период возрастает ваша активность, вы беспокойны и чрезмерно озабочены тем, чтобы заставить что-то произойти. Это мо­жет приводить к проблемам в общении с другими людьми, так как импульсивность, эгоцентризм и необузданное желание действовать немедленно и любой ценой могут стать причиной потери уважения со стороны окружающих людей.

СТРЕЛЕЦ

Вы попадаете в гущу событий, приложив определенные усилия, можете реализовывать некоторые свои идеи. Благоприятное время для общественной деятельности. Совершенствуются ваши способности координирова­ть деятельность больших групп людей. Находите новые способы самовыражения, от чего качество вашей жизни значительно улучшается. Выявляются проблемы, препятствующие реальному осуществлению проектов, исполнению желаний. Активное и конструктивное взаимодействие сознательных и подсознательных процессов, помогает выйти на новый уровень вашего развития.

КОЗЕРОГ

Повышение самооценки способствует более эффективной деятельности, наступает определенность в романтической сфере. Подходящее время для проработки любых проблем в отношениях, на более глубоком уровне. Скрытые проблемы проявляются, труднее скрывать то, что вызывает напряжение внутри, недовольство в сфере партнерства. В результате, порядок и предсказуемость в личных и деловых взаимоотношениях, способствуют самоорганизации, концентрации на главных целях и быстрому достижению результатов.

ВОДОЛЕЙ

В этот период, ваш активный разум нужно направ­лять и контролировать. Старайтесь не отрываться от реальности, если неуверенны в себе, заручитесь поддержкой человека, от которого вы готовы принять конструктивную критику в свой адрес. Это будет идеальный период для дружеского общения, для любви, брака и семейной жизни, для всего прекрасного и эстетичного, для социальной активности. Кроме того, неделя будет благоприятна для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

РЫБЫ

Внутреннее напряжение заставляет вас действовать и созидать, а также расти с осознанием сложности жизни. Увлекаясь философскими размышлениями, вы можете попасть в мир воображения. Идей много, но самостоятельно сложно определить, какие из них дадут конкретный полезный результат. Стремление к сотрудничеству, терпимость к чужому мнению помогают найти интересное дело, позволяющее реализовать ваш творческий потенциал и получить хороший материальный результат. Тесно взаимодействуя с другими людьми, не теряйте своей индивидуальности, говорите о своих идеалах и ценностей.

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