Что звезды нам пророчат: гороскоп на 8-14 января 2024 года

Впереди относительно спокойная и даже немного сонная неделя. Важно определить для себя главную цель на ближайшие пару месяцев и по составленному плану выполнять конкретные шаги. Делайте все без спешки, и это пойдет в копилку будущего успеха.

11 января в 13:57 по киевскому времени новолуние в 21-м градусе Козерога открывает очень продуктивный период. Первое новолуние 2024 года идеально для постановки целей на будущее. Легче преодолеть трудности, выйти из прошлогодних проблем, сделать решительный рывок вперед и в этом также помогает энергичный Марс, перемещающийся по Козерогу.

14 января в 04:50 Меркурий входит в знак Козерога. Неделя упорядочивания, концентрации внимания на главном, целенаправленных действий. Выстраивая методично и верно планы на каждый день, учитывая каждую деталь, в скором времени старания приведут к желаемому результату.

Благоприятная неделя для предпринимателей, которые задумываются над расширением своего дела. Реальна также и полная его трансформация с радикальной переориентацией деятельности. Для расширения или начала бизнеса предпринимателям понадобятся хорошие юристы и компетентные сотрудники. Нужные люди найдутся, и это самым благоприятным образом отразится на делах. Необходимо все делать только в рамках закона, никаких обходных путей быть не должно. Активен знак Козерога, которым управляет строгий Сатурн, поэтому не удастся уйти от ответственности, в случае нарушения норм и правил.

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ОВЕН

Финансовое положение можно оценить как среднее, успех зависит только от вашей активности. Вам будет хватать на все необходимое, но без особых излишеств. Вполне вероятно получение выгодного кредита, наследства, спонсорских вливаний. В личной жизни развиваются различные по своему содержанию сценарии. Во многих семьях сейчас сложная ситуация на грани развода и дележки нажитого имущества. Но все дойдут до финального разрыва, большая часть пар все-таки найдет общие точки примирения.

ТЕЛЕЦ

Дружные семьи будут решать различные вопросы, связанные с расширением недвижимости и образованием детей. Для влюбленных союзов этот период весьма противоречив, особенно для тех, кто не прочь увязнуть в любовном «треугольнике». Особый акцент недели – укрепление связей с родней. И в этом вопросе вам понадобится вся ваша дипломатичность, гибкость и недюжинное терпение, поскольку не все захотят прийти к общему знаменателю. Найдите время для массажа, прогулок на природе и различных оздоровительных процедур.

БЛИЗНЕЦЫ

Для большинства представителей вашего знака это практически бездеятельная неделя. Приоритет у многих сейчас – на семью и детей. Однако активизация будет наблюдаться в сфере туризма, недвижимости, строительства. Работающие в больших компаниях люди столкнутся с возросшей ответственностью, которую возлагают на них начальники. В некоторых случаях речь пойдет о повышении в должности с соответствующим увеличением зарплаты. Трудности со здоровьем испытают пожилые люди.

РАК

Неделя принесет множество подарков от Судьбы. Однако относится это исключительно к карьерной сфере – именно здесь вас ждет то, о чем давно мечтали. Сотрудничество с коллегами из других городов или стран развивается в целом удачно, но в этом направлении не стоит расслабляться. Финансовая ситуация будет неплохой. Деньги будут поступать регулярно, постепенно увеличиваясь, и особенно это станет заметным в конце месяца. Основные расходы лежат в области семейных потребностей.

ЛЕВ

В деловом отношении удачна вся неделя, особенно ее вторая половина. Деловая активность будет бить через край, благодаря чему вы сможете свернуть горы. Вместе с тем вам не нужно действовать в одиночку – просите помощи у коллег, ищите сотрудничество с другими людьми.. Предприниматели и начальники могут смело рассчитывать на подчиненных, которые проявят чудеса ответственности и трудолюбия. Возможны новые интересные предложения, которые следует обдумать и обговорить – время покажет, что за ними будущее.

ДЕВА

Фортуна на вашей стороне! Личная жизнь в целом мирная, спокойная и дарит вам много радости. Семейные пары счастливы успехам детей, молодые активно выстраивают совместное будущее с любимым человеком. Однако те, кто сильно занят карьерой или находится на расстоянии, почувствуют охлаждение. Более того, к концу недели придет понимание, что дальнейшего сближения не будет и нужно ставить точку. Возможно, определенные разногласия связаны с финансовыми ресурсами, в иных случаях всему виной ревность.

ВЕСЫ

У наемного сотрудника появится шанс перейти на более хорошую должность на текущем месте или после перехода на другую работу. Планеты дарят вам вдохновение и множество подарков Судьбы, которых вы так долго ждали. Вам везет и в жизни личной, в отношениях с людьми, карьере, денежных вопросах. Для большинства представителей вашего знака главное в течение недели – укрепление партнерских отношений с иностранными коллегами. Идите вперед, не оглядываясь и помните, что дорогу осилит идущий!

СКОРПИОН

Главная опасность этой недели – истощение организма. Причиной могут выступать снижение иммунитета, усталость из-за работы, дефицит витаминов и солнца. Большая угроза вирусных заболеваний существует у пожилых людей. Им рекомендуется вести исключительно здоровый образ жизни и позабыть о вредной пище. Несмотря на удачное стечение обстоятельств на профессиональном поприще, с деньгами все совсем непросто. Некоторым придется отдать долг, другим – искать финансы для оплаты налогов, старых контрактов или услуг.

СТРЕЛЕЦ

В этот период очень даже вероятно укрепление торговых связей с надежными союзниками, которые предоставят лояльные условия сотрудничества. Именно в январе, возможно и на этой неделе, будет заложен фундамент будущего успеха и решены сложные задачи, которые тянулись с декабря. Однако некоторые вопросы нуждаются в вашем пристальном внимании, и прежде всего это связано с финансовыми потоками и материальной базой предприятия. Угроза расставания нависнет над недружными супругами.

КОЗЕРОГ

Бизнесмены займутся реорганизацией имеющихся в наличии ресурсов: возможно, пришло время кого-то уволить или нанять толковых специалистов, купить оборудование, отправить сотрудников на обучение. Находящиеся на службе люди могут рассчитывать на хорошие профессиональные перспективы, которые откроются им в самом ближайшем будущем. Большинство сложных ситуаций несколько урегулируются к концу недели. Будет много расходов, а неделя может оказаться самым разорительным периодом за всю зиму.

ВОДОЛЕЙ

Возможны незапланированные расходы бытового характера, особенно у семейных пар. Однако переживать не стоит – дыры в бюджете покроет февраль. В личных отношениях наступает время безудержных страстей: вас бросает из огня да в полымя. В большей степени это относится к молодым влюбленным, чьи отношения накалены до предела и невероятно эмоциональны. Избежать бурных ссор будет невероятно трудно, также есть риск расставаний из-за ревности или чьей-то гордыни. Культивируйте спокойствие, иначе наломаете дров!

РЫБЫ

Неделя более-менее спокойна, все напряженные вопросы сами по себе утихомирятся, а вы будете удивлены тем, что произошло. Возможно увлекательное путешествие, которое принесет яркие впечатления и снизит вероятность конфликтов в союзах. Многим семейным людям придется решать бытовые вопросы и тратить на это большую часть семейного бюджета. Ваше состояние здоровье похоже на качели: один день на подъеме, другой – на спаде. Потому уделяйте больше времени своему отдыху и ведите по возможности здоровый образ жизни.

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