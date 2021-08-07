Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 августа 2021 года

Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 августа 2021 года

В целом, период благоприятный, главное, 9, 10, 11 августа будьте реалистичны, многие могут захотеть поменять в своей жизни все и сразу.

Текущая неделя идеально подходит для начинаний. Однако, пытаясь достичь одновременно всех своих целей, скорее всего, ни одной не будет достигнуто! Важно осознать, что время, силы и ресурсы ограниченны. Поэтому, вместо того чтобы менять все и сразу, лучше действовать поэтапно.

С 12 августа Меркурий входит в знак Девы, где имеет статус управления – начинается благоприятное время для решения вопросов по работе, начала новой профессиональной деятельности. С этого дня многие почувствуют, что все упорядочивается, наступает определенность, легче решаются проблемы в сфере партнерства. В Деве также, Марс и Венера, что способствует согласию, действия во многом соответствуют желаниям.

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ОВЕН

Если вы давно хотели что-то сделать, но по разным причинам откладывали – время пришло. В течение недели могут возникать двусмысленные ситуации в отношениях с противоположным полом, но чтобы ни произошло, не расстраивайтесь – у вас достаточно ресурсов, чтобы не допустить худшего.

В профессиональной сфере возможно продвижение, получение интересных заданий, перспективных проектов. Родственники, соседи, приятели нуждаются в вашем участии в их делах – не отказывайте, хотя вам сложно все успевать и совмещать. Неделя подходит для решения жилищных вопросов, переезда, сделок купли-продажи.

ТЕЛЕЦ

Новые знакомства, встречи с друзьями, бывшими романтическими партнерами, способствуют положительным преобразованиям в личной жизни, в партнерских взаимоотношениях. Вы можете иначе посмотреть на свои существующие взаимоотношения, появляются новые и сильные импульсы, которые приведут к изменениям.

Необычное творческое вдохновение, новые перспективные связи способствуют улучшению финансового положения. Возможно перерастание деловых отношений в романтические. Неделя благоприятна для обретения популярности и социального успеха, для общественной деятельности, контактов с общественными организациями.

БЛИЗНЕЦЫ

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Неустойчивый эмоциональный фон, желание перемен, склонность к флирту, приключениям, может негативно отразиться на существующих любовных или семейных отношениях. Если вы без пары, то в течение недели возможна встреча с будущим партнером.

Хороший период для контактов с друзьями, совместного участия в общественных и культурных мероприятиях, начала новой профессиональной деятельности. В семье возможны неожиданные события, сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Не торопитесь принимать решения – в спешке можно сделать ошибки, которые потом будет трудно исправить.

РАК

Если вы долго работали над каким-либо проектом, готовились к презентации ваших трудов – неделя принесет хорошие материальные результаты, долгожданное признание и популярность. Для личных отношений период благоприятен, однако, если вы активно проявляете себя в социуме, используйте это время для профессионального и творческого развития.

Улучшение физического состояния, приток сил и энергии, вы сможете применить с выгодой и пользой для себя, а в будущем, получить возможность расширить свое влияние и достичь желаемого финансового комфорта. Радуют дети и любимый человек, жизнь приносит только позитивные эмоции.

ЛЕВ

Хорошее время для учебы, начала поездок, командировок, путешествий. Период благоприятен для продуктивной творческой деятельности, наведения порядка, оформления помещений, завершения проектов, сдачи работ. Благоприятны финансовые дела, бизнес, предпринимательская деятельность.

Появляются новые перспективные проекты и деловые отношения. Обстоятельства текущей недели способствуют преобразованию негативных моментов в работе, благополучному решению вопросов совместных финансов, долговых обязательств, а также алиментов и наследства. Хорошее время для обновления и преобразования семейных и любовных отношений.

ДЕВА

Возможно возникновение новых романтических знакомств, возобновлению дружеских взаимоотношений. В профессиональной сфере – все сложности и несогласия будут устранены. Хороший период для личных взаимоотношений, составления планов на будущее, решения жилищных вопросов.

Переговоры о партнерстве и сотрудничестве проходят благополучно, можно договориться о том, о чем ранее не получалось. Появляются новые идеи, удается произвести конструктивные преобразования в коллективе, вдохновить всех на организованную, эффективную работу. Однако, возможно переутомление из-за связей и контактов, поэтому не берите на себя больше, чем вы в состоянии выполнить.

ВЕСЫ

Смелость и настойчивость в выражении своих идей и интересов, помогает занять выгодную позицию, использовать возможности текущей недели максимально эффективно. Появляется интерес к интеллектуальным играм, активизируется умственная сфера. Число общественных связей возрастает.

С начальством и влиятельными лицами вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения, благополучно решить финансовые вопросы. Хорошо идет работа, требующая умственных творческих усилий. Хороший период для заключения выгодных сделок, для начала командировки. Постарайтесь воздержаться от опрометчивых обещаний.

СКОРПИОН

Происходят события, меняющие отношение к жизни, возможны позитивные преобразования в личных отношениях. Можно договориться, оживить и обновить устоявшиеся взаимоотношения, добавить в них страсти. Для отношений, которые на гране разрыва, неделя может быть завершающей.

Поэтому, сдерживайте себя, ревность и сомнения могут негативно отразиться на взаимоотношениях. Период станет поворотной точкой для многих, это активное время с вызовами и острыми ситуациями. В финансовой сфере – все предсказуемо и благополучно, вам могут вернуть долги, повысить оклад или выписать небольшую премию.

СТРЕЛЕЦ

Используйте время для творческого, профессионального самовыражения. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт. Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проведите рекламную кампанию.

Имеете возможность удачно решить юридические вопросы, договориться с партнерами. Благоприятны связи с иностранцами - заключайте сделки, подписывайте контракты. Этот период подходит для финансовых вложений. Наметьте важные выступления, командировки.

КОЗЕРОГ

Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Благоприятный период для обзаведения собственным домом и хозяйством, а также для семейного отдыха. В работе и деловых контактах некоторая остановка, но вы можете использовать этот период для решения личных вопросов.

Если есть проблемы со здоровьем – в течение недели вы почувствуете улучшение, хорошее время для обследования и начала курса лечения. Происходит активизация творческой деятельности, вы достигаете внутреннего спокойствия, удается создать комфортные условия для себя и близких. Период благоприятен для общения с детьми любого возраста.

ВОДОЛЕЙ

Период сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил: физических и душевных. Активизируется творческая сила, вы как личность достигнете признания и получите поощрение. Сфера воздействия сильно расширится, новые предпринимательские мероприятия получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды.

Можно получить новое назначение или новую должность. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения.

РЫБЫ

Вы обретаете творческое вдохновение, новые идеи и возможность духовного преобразования. Период важных перемен в сознании, что отражается на деловой жизни, состоянии финансов. Появляется возможность начать новое дело или с новым импульсом продолжить ранее начатые.

Однако, вам следует опасаться обмана, мошенничества, вовлечения в интриги. Обстоятельства недели способствуют активизации интуиции, что помогает понимать детей - этот период можно использовать для гармонизации отношений с ними. Возникающие в этот период связи, как правило, быстро оканчиваются, но могут стать катализатором важных жизненных перемен.

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