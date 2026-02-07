Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 февраля 2026 года

Гороскоп на 9-15 февраля 2026 года / © Associated Press

Реклама

С понедельника нарастает ощущение перемен: будто что‑то сдвигается в глубине, а старые иллюзии трескаются сами по себе. Могут всплывать старые страхи, сомнения, нерешённые вопросы. И одновременно приходит странная тишина — та, что бывает после шторма, когда воздух ещё дрожит, но пространство уже очищено, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В этой паузе важно не спешить, а прислушаться: именно в пустоте начинает формироваться новое направление. Сатурн входит в знак Овна 14 февраля — транзит продлится до середины апреля 2028 года.

С момента вхождения Сатурна в Овен формируется его соединение с Нептуном. Точный аспект произойдет 20 февраля в первом градусе Овна — начальной точке всего Зодиака. Это говорит о том, что мир входит в фазу перезапуска — хаос и порядок встречаются, чтобы создать новую реальность.

Реклама

К чему это приведет:

к смене мировых приоритетов

к появлению новых лидеров и новых моделей власти

к пересмотру границ — как внешних, так и внутренних

к духовному и идеологическому переформатированию общества

к началу длительного цикла, который будет определять следующие 36 лет

Для каждого человека это время, когда нужно отказаться от иллюзий, увидеть реальность такой, какая она есть, и сделать первый шаг в новую жизнь.

11 февраля Венера переходит в знак Рыб (до 6 марта), где она чувствует себя особенно комфортно, глубоко и вдохновенно. Венера в Рыбах приносит романтику, сострадание, творческое вдохновение и стремление к душевной близости. Но и делает нас более уязвимыми, открытыми и чувствительными к настроению других.

ОВЕН

Многие Овны ощущают приход нового глобального цикла. Неделя откроет перед вами множество социальных и профессиональных возможностей. Люди будут к вам тянуться, а внимание окружающих окажется скорее поддерживающим, чем критичным. Это идеальный момент, чтобы укрепить полезные связи и расширить круг единомышленников. Вас могут поддержать влиятельные знакомые или верные друзья.

Реклама

ТЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для деловых встреч, налаживания партнёрств, обсуждения новых проектов. Однако некоторые направления бизнеса могут потребовать корректировок или даже полной переделки. Хотя доходы возможны, основная сложность — в расходах: они будут регулярными и ощутимыми, особенно ближе к концу месяца. Планируйте траты заранее и старайтесь избегать импульсивных решений.

БЛИЗНЕЦЫ

Интенсивная общественная жизнь способна отодвинуть личные дела на второй план. Впрочем, близкие проявят понимание и не станут предъявлять претензий. Кто-то из друзей может обратиться к вам за поддержкой — эмоциональной или материальной. К концу недели придется переключится на бытовые вопросы: ремонт, обустройство жилья, семейные дела. Это хорошее время для завершения, начатого ранее и планирования изменений в быту.

РАК

В первой половине недели возможны заминки, ошибки, недоразумения, особенно в документах и договорах. Будьте внимательны к деталям и к выходным откроются новые перспективы в профессиональной сфере. Особенно значимым станет период после солнечного затмения 17 февраля — оно задаст направление на ближайшие месяцы. Возможны предложения, которые потребуют смелости и готовности выйти за пределы привычного.

ЛЕВ

Очень интересная неделя! Тем, кто ищет работу, удача может улыбнуться в других городах или даже странах. А те, кто давно задумывался о переезде или смене рода деятельности, смогут сделать решительный шаг. Служащим предоставится шанс подняться по карьерной лестнице. Бизнесменам стоит прислушаться к идеям друзей и влиятельных знакомых — их участие во середине месяца может дать неожиданный импульс проекту.

Реклама

ДЕВА

Главная сложность месяца — склонность настаивать на своём. Важно сохранять гибкость, особенно в общении с руководством или людьми, от которых многое зависит. Финансовая обстановка стабильна. Доходы будут регулярными и чуть выше обычного, а расходы не выйдут за рамки плана, всё будет под контролем. На фоне активной деловой жизни личная сфера может отойти на второй план.

ВЕСЫ

Вас ждут сюрпризы в сфере личных и деловых взаимоотношений. Если вы состоите в отношениях на расстоянии, появится шанс на долгожданную встречу. Возможны визиты к родным, особенно проживающим в других городах или странах. Для многих представителей знака Весы — это будет неделя важных разговоров и решений, касающихся переезда или объединения семьи. Открываются новые социальные возможности — не упустите благоприятный момент!

СКОРПИОН

Неделя окажется насыщенной и неоднозначной. В центре внимания может оказаться напряжённая ситуация с деловыми партнёрами: в некоторых случаях возникнут старые разногласия, касающиеся стратегии развития или распределения долей. Подобные процессы способны занять не только вторую декаду февраля, но и продолжиться в марте. Дополнительно на повестке — организационные и имущественные вопросы, особенно если речь идёт о недвижимости.

СТРЕЛЕЦ

В романтических или семейных отношениях все складывается хорошо. Но вот финансовая картина недели нестабильна. Возможны задержки, перебои или необходимость непредвиденных расходов. На фоне этого могут появиться дополнительные источники дохода — например, за счёт операций с недвижимостью или финансовой поддержки со стороны близких. Также возможно оформление займа. После 20 числа фон событий станет понятным для вас.

Реклама

КОЗЕРОГ

У одних Козерогов — высокая деловая активность, у других — ремонт, продажа или другие преобразования, начавшиеся ранее. Параллельно появляются интересные сигналы со стороны внешних партнёров, в том числе из других регионов или стран. В некоторых случаях рассматривается даже вопрос переезда. Многие представители знака будут сосредоточены на обустройстве пространства — как в привычной обстановке, так и в потенциально новом месте жительства.

ВОДОЛЕЙ

В семейной сфере сохраняются напряжённые моменты. У пар с длительным стажем могут обостриться старые бытовые или финансовые споры. У разведённых — продолжится раздел имущества, особенно жилья. Общие перемены в жизни чувствуется особенно остро: прежнее постепенно уходит, а новое ещё не обрело чёткие очертания. Переходный этап может быть непростым, но он откроет путь к обновлению.

РЫБЫ

Домашние вопросы и взаимоотношения в семье становятся более заметными. Значительное внимание может потребоваться детям — от забот о развитии до вложений в образование и бытовые нужды. Важно соблюдать разумный баланс между реальными потребностями и избыточными тратами. В отношениях с партнёром возможна смена привычного распределения ролей. Неделя может быть богата на социальные события, встречи и новые знакомства. Это особенно актуально для тех, кто открыт к новым отношениям.