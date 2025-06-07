Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 июня 2025 года

Гороскоп на 9-15 июня 2025 года / © Associated Press

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Пространство становится плотным: на небесной арене встречаются архетипы истины и иллюзии, расширения и ограничения, свободы и ответственности. Все это на фоне Полнолуния и перехода Юпитера в знак Рака — одного из главных транзитов года.

Начинается неделя с напряженных аспектов (9 и 10 июня) Меркурия с Сатурном и Нептуном, которые создают неблагоприятный энергетический фон. Эти дни несут информационные барьеры, искажения, замедление процессов. Может появиться ощущение разочарования или путаницы, особенно в вопросах общения и восприятия. Это время, когда иллюзии Нептуна сталкиваются с реальностью Сатурна, заставляя переосмыслить идеи и мысли.

10 июня в 00:02 (gmt+3) Юпитер входит в знак Рака, постепенно сглаживая острые моменты. С этого момента начинается новый эмоциональный цикл, ориентированный на заботу, вопросы морали и убеждений, связь с родом и создание внутренней опоры. Появляется чувство защищенности, глубоких эмоциональных связей, поддержки, что дает возможность укрепить базовые жизненные структуры.

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11 июня полнолуние в Стрельце в 10:44 — в знаке истины и стремления к высшему знанию на фоне перехода Юпитера в Рак — словно зов души к подлинности. Это может быть момент откровения, осознания, кульминации долгого поиска. В этот же день Венера в Тельце в гармоничном секстиле с Меркурием в Раке формирует благоприятные условия для близких разговоров, красивых слов, согласий и теплых примирений.

С 13 по 15 июня напряженный аспект Урана с Марсом. На фоне квадратов Юпитера с Сатурном и Нептуном, этот аспект разряжает напряжение через взрыв, импульс, резкий поворот. Марс во Льве хочет действовать. Уран в Тельце рвет шаблоны. Это время протестов, неожиданных сбоев, всплесков энергии, отказов от старого. Будьте внимательны за рулем, при работе с техникой. Старайтесь не поддаваться на провокации со стороны других людей, конкурентов, особенно мужского пола. Энергия мощная, но ее важно направить на перезапуск, а не разрушение.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Сложная неделя для вас. В это время могут всплывать внутренние страхи, ограничения мышления, недоверие к информации, кризисы восприятия. Вы чувствуете, что мысли упираются в стену или растворяются в тумане, ваши слова становятся тяжелыми. Не лучшее время для подписания важных бумаг или заключения договоренностей. Лучше пересмотреть планы, очистить ум, распознать, где реальность, а где самообман.

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ТЕЛЕЦ

Обстоятельства недели призывают вас к новой внутренней честности, эмоциональной зрелости и смелости быть собой, даже если это не вписывается в старые схемы. В целом период благоприятный и предсказуемый, он несет важные трансформации, открытие новых перспектив, но также может потребовать гибкости и готовности к неожиданностям. Присутствует гармония в общении, поддержка в личных и финансовых вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ

Период тайных увлечений, неожиданных чувств. Вас заметят. Хорошее время для творческого вдохновения. В любви — время учиться терпению и проявлению нежности. Постарайтесь не действовать импульсивно в отношениях. Могут прийти неожиданные финансовые возможности, но и соблазны потратить больше, чем надо. Также возможны перемены в сфере карьеры или социального статуса через взаимодействие с женщинами.

РАК

Не настаивайте на стабильности — гибкость сейчас важнее. Полнолуние может вскрыть глубокие эмоциональные травмы. Возможны сильные влечения, но и ревность. В вашем окружении появляются необычные люди или предложения, связанные с совместным творчеством или инвестициями. Но чувства могут внезапно меняться. Любовь может прийти издалека — буквально или метафорически. Хорошее время для путешествий или работы с эстетикой.

ЛЕВ

Перемены в деловых отношениях, рабочей рутине, в способах заработка могут заставить понервничать, а вдохновение смениться нестабильностью — не привязывайтесь к ожиданиям. Трансформации в сфере близости, доверия, совместных финансов, в итоге окажутся полезными. К выходным вы почувствуете, что расцвет уже близко, ваша харизма усилится, что позволит уже во второй половине июня достичь успеха и признания.

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ДЕВА

Это период ментальной перезагрузки. Пора задуматься, что для вас настоящий дом, семья и кто ваши люди. Полнолуние разжигает внутренний огонь — захочется свободы. Не спешите срываться в путь — сначала проверьте маршрут. Пока вокруг штормит, вы ощущаете, как внутри рождается новая опора. Становятся актуальными вопросы карьеры и статуса — вы на пороге расширения, но сначала нужны решения, которых давно избегаете.

ВЕСЫ

Вы можете стать якорем для других, если сами останетесь на месте. Полнолуние поднимает темы финансов и ресурсов — может прийти озарение, как использовать накопленное. Теплые диалоги с близкими, семейные дела, вопросы переезда — сейчас лучшее время для этого. Не переживайте, если сейчас все складывается совсем не так, как хочется — очень скоро начнется период полный роста, возможностей и духовных озарений!

СКОРПИОН

Вы в эпицентре перемен, как в социальной сфере, так и в личной, а из-за этого мысли скачут, слова не идут как надо. Полнолуние высвечивает партнерские отношения — особенно те, где нет честности. Возможно, вы откроете для себя важную истину. Пересмотрите свои цели, скорее всего пришло время переписать их с учетом новой реальности. Конкуренты могут ставить палки в колеса: не стоит сейчас рваться вперед без стратегии.

СТРЕЛЕЦ

Произойдет много интересных событий: старые системы ломаются, а новые требуют адаптации. Полнолуние в вашем знаке раскрывает вопросы познания, истины и расширения горизонтов. Стрелец пробуждает жажду знаний и изменений, а полная Луна дает кульминацию процессов, начатых ранее. Не ищите логику там, где работают чувства — позвольте себе просто прожить этот период в соответствии со своим естественным ритмом.

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КОЗЕРОГ

Напряженная динамика связана с внезапными переменами, конфликтами между традицией и революцией, возможными неожиданными прорывами или потрясениями. Это может выбить из колеи, но вместе с этим приходит шанс на глубокое внутреннее обновление. Полнолуние покажет, где ваши настоящие интересы и перспективы. Направьте энергию в творчество или исследование — в вас просыпается философ.

ВОДОЛЕЙ

Что-то созрело и требует решения. Не спешите с действиями — лучше почувствуйте глубину перемен. Не все должно быть публичным, постарайтесь сохранить сокровенное в тишине. Вопросы, связанные с тайнами или сокрытием чего-либо, становятся актуальными. Марс в квадрате с Ураном (ваш управитель) может спровоцировать вспышки раздражения и даже разрывы: можно разрушить то, что потом не склеить.

РЫБЫ

В начале недели вызовы: ограничения, недопонимания, эмоциональные перекосы. Но, то, что кажется сейчас сложным, несет в себе свет. Доверьтесь процессу. Все разворачивается правильно, даже если не по плану. Давление извне, которое вы сейчас ощущаете, расценивайте как проверку перед тем, как в вашу жизнь придет большое счастье. Помните, что при ваших попытках плыть по течению, вода станет мутной. Поэтому постарайтесь не поддаваться сиюминутной слабости.