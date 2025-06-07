ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
490
Время на прочтение
5 мин

Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 июня 2025 года

Неделя принесет одно из самых значимых астрологических событий года: Юпитер (великий благодетель) переходит в знак своей экзальтации. Транзит продлится 1 год и даст глобальное усиление тем семьи, дома, внутренней мудрости и духовного роста.

Автор публикации
Фото автора: Марина Скади Марина Скади
Гороскоп на 9-15 июня 2025 года

Гороскоп на 9-15 июня 2025 года / © Associated Press

Пространство становится плотным: на небесной арене встречаются архетипы истины и иллюзии, расширения и ограничения, свободы и ответственности. Все это на фоне Полнолуния и перехода Юпитера в знак Рака — одного из главных транзитов года.

Начинается неделя с напряженных аспектов (9 и 10 июня) Меркурия с Сатурном и Нептуном, которые создают неблагоприятный энергетический фон. Эти дни несут информационные барьеры, искажения, замедление процессов. Может появиться ощущение разочарования или путаницы, особенно в вопросах общения и восприятия. Это время, когда иллюзии Нептуна сталкиваются с реальностью Сатурна, заставляя переосмыслить идеи и мысли.

10 июня в 00:02 (gmt+3) Юпитер входит в знак Рака, постепенно сглаживая острые моменты. С этого момента начинается новый эмоциональный цикл, ориентированный на заботу, вопросы морали и убеждений, связь с родом и создание внутренней опоры. Появляется чувство защищенности, глубоких эмоциональных связей, поддержки, что дает возможность укрепить базовые жизненные структуры.

11 июня полнолуние в Стрельце в 10:44 — в знаке истины и стремления к высшему знанию на фоне перехода Юпитера в Рак — словно зов души к подлинности. Это может быть момент откровения, осознания, кульминации долгого поиска. В этот же день Венера в Тельце в гармоничном секстиле с Меркурием в Раке формирует благоприятные условия для близких разговоров, красивых слов, согласий и теплых примирений.

С 13 по 15 июня напряженный аспект Урана с Марсом. На фоне квадратов Юпитера с Сатурном и Нептуном, этот аспект разряжает напряжение через взрыв, импульс, резкий поворот. Марс во Льве хочет действовать. Уран в Тельце рвет шаблоны. Это время протестов, неожиданных сбоев, всплесков энергии, отказов от старого. Будьте внимательны за рулем, при работе с техникой. Старайтесь не поддаваться на провокации со стороны других людей, конкурентов, особенно мужского пола. Энергия мощная, но ее важно направить на перезапуск, а не разрушение.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Сложная неделя для вас. В это время могут всплывать внутренние страхи, ограничения мышления, недоверие к информации, кризисы восприятия. Вы чувствуете, что мысли упираются в стену или растворяются в тумане, ваши слова становятся тяжелыми. Не лучшее время для подписания важных бумаг или заключения договоренностей. Лучше пересмотреть планы, очистить ум, распознать, где реальность, а где самообман.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства недели призывают вас к новой внутренней честности, эмоциональной зрелости и смелости быть собой, даже если это не вписывается в старые схемы. В целом период благоприятный и предсказуемый, он несет важные трансформации, открытие новых перспектив, но также может потребовать гибкости и готовности к неожиданностям. Присутствует гармония в общении, поддержка в личных и финансовых вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ

Период тайных увлечений, неожиданных чувств. Вас заметят. Хорошее время для творческого вдохновения. В любви — время учиться терпению и проявлению нежности. Постарайтесь не действовать импульсивно в отношениях. Могут прийти неожиданные финансовые возможности, но и соблазны потратить больше, чем надо. Также возможны перемены в сфере карьеры или социального статуса через взаимодействие с женщинами.

РАК

Не настаивайте на стабильности — гибкость сейчас важнее. Полнолуние может вскрыть глубокие эмоциональные травмы. Возможны сильные влечения, но и ревность. В вашем окружении появляются необычные люди или предложения, связанные с совместным творчеством или инвестициями. Но чувства могут внезапно меняться. Любовь может прийти издалека — буквально или метафорически. Хорошее время для путешествий или работы с эстетикой.

ЛЕВ

Перемены в деловых отношениях, рабочей рутине, в способах заработка могут заставить понервничать, а вдохновение смениться нестабильностью — не привязывайтесь к ожиданиям. Трансформации в сфере близости, доверия, совместных финансов, в итоге окажутся полезными. К выходным вы почувствуете, что расцвет уже близко, ваша харизма усилится, что позволит уже во второй половине июня достичь успеха и признания.

ДЕВА

Это период ментальной перезагрузки. Пора задуматься, что для вас настоящий дом, семья и кто ваши люди. Полнолуние разжигает внутренний огонь — захочется свободы. Не спешите срываться в путь — сначала проверьте маршрут. Пока вокруг штормит, вы ощущаете, как внутри рождается новая опора. Становятся актуальными вопросы карьеры и статуса — вы на пороге расширения, но сначала нужны решения, которых давно избегаете.

ВЕСЫ

Вы можете стать якорем для других, если сами останетесь на месте. Полнолуние поднимает темы финансов и ресурсов — может прийти озарение, как использовать накопленное. Теплые диалоги с близкими, семейные дела, вопросы переезда — сейчас лучшее время для этого. Не переживайте, если сейчас все складывается совсем не так, как хочется — очень скоро начнется период полный роста, возможностей и духовных озарений!

СКОРПИОН

Вы в эпицентре перемен, как в социальной сфере, так и в личной, а из-за этого мысли скачут, слова не идут как надо. Полнолуние высвечивает партнерские отношения — особенно те, где нет честности. Возможно, вы откроете для себя важную истину. Пересмотрите свои цели, скорее всего пришло время переписать их с учетом новой реальности. Конкуренты могут ставить палки в колеса: не стоит сейчас рваться вперед без стратегии.

СТРЕЛЕЦ

Произойдет много интересных событий: старые системы ломаются, а новые требуют адаптации. Полнолуние в вашем знаке раскрывает вопросы познания, истины и расширения горизонтов. Стрелец пробуждает жажду знаний и изменений, а полная Луна дает кульминацию процессов, начатых ранее. Не ищите логику там, где работают чувства — позвольте себе просто прожить этот период в соответствии со своим естественным ритмом.

КОЗЕРОГ

Напряженная динамика связана с внезапными переменами, конфликтами между традицией и революцией, возможными неожиданными прорывами или потрясениями. Это может выбить из колеи, но вместе с этим приходит шанс на глубокое внутреннее обновление. Полнолуние покажет, где ваши настоящие интересы и перспективы. Направьте энергию в творчество или исследование — в вас просыпается философ.

ВОДОЛЕЙ

Что-то созрело и требует решения. Не спешите с действиями — лучше почувствуйте глубину перемен. Не все должно быть публичным, постарайтесь сохранить сокровенное в тишине. Вопросы, связанные с тайнами или сокрытием чего-либо, становятся актуальными. Марс в квадрате с Ураном (ваш управитель) может спровоцировать вспышки раздражения и даже разрывы: можно разрушить то, что потом не склеить.

РЫБЫ

В начале недели вызовы: ограничения, недопонимания, эмоциональные перекосы. Но, то, что кажется сейчас сложным, несет в себе свет. Доверьтесь процессу. Все разворачивается правильно, даже если не по плану. Давление извне, которое вы сейчас ощущаете, расценивайте как проверку перед тем, как в вашу жизнь придет большое счастье. Помните, что при ваших попытках плыть по течению, вода станет мутной. Поэтому постарайтесь не поддаваться сиюминутной слабости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
490
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie