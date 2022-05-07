Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 мая 2022 года

Неделя очень важная с точки зрения глобальных событий, внешних ситуаций. Мы живем в историческое время, и именно в мае происходят ключевые события не только для Украины, но и для всего человечества. Коридор затмений продолжается - в мире начался передел собственности и ресурсов.

Тяжелый день 9 мая – срединная точка между затмениями, т.е. точка глобального и разнопланового противостояния. Непредсказуемое время, может случиться все что угодно, бесполезно искать логику в происходящем. В этот день все переворачивается с ног на голову и наоборот. Это время значимых событий, непредсказуемых поворотов, кардинальных перемен. День тревожный, может произойти все что угодно, в том числе и самое неприятное.

9 мая Меркурий стационарный с поворотом в ретроградное движение. Для многих людей начинается период сложностей, простоев, отмен. С 10 мая по 3 июня включительно Меркурий в ретрофазе - начинается в Близнецах, заканчивается в Тельце.

С 11 мая по 27 октября транзит Юпитера по Овну принесет кардинальные перемены. Овен – знак воина, защитника, первый знак Зодиака. Вхождение Юпитера в Овен, создаст коренной переломом в военном конфликте.

С 12 по 14 мая соединение Солнца с Северным Лунным Узлом, способствует самовыражению и расширению влияния.

15 мая - очень важный день, Солнце в напряжении с Сатурном и секстиле с Нептуном, накануне Лунного затмения в Скорпионе, которое произойдет 16 апреля, можно с уверенностью говорить о негативном фоне, тем более если прошлые уроки были не усвоены.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

События недели связаны с финансами, имущественными делами. Много времени и энергии затрачивается на деловую сферу. Может воз­никнуть желание создать свое дело, бизнес, разобраться со сче­тами, оплатить их, произвести действия, связанные с долгами, активами и дохода­ми. Доходы увеличиваются благодаря сверхурочной работе, выплачиваются задолженности. Необходимо уделить внимание своему здоровью, провести необходимые профилактические меры, т.е. ваш успех напрямую связан с вашим иммунитетом и физическим состоянием.

ТЕЛЕЦ

Время преображения, изменения привычного образа жизни. Не имеет смысла держаться за то, что уходит. Старое и бесперспективное исчезает из вашей жизни, при этом открываются ранее закрытые двери и появляются новые возможности. Это период физической активности, усердной работы. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, в любой борьбе вы способны одержать победу. Противоречивое влияние внешних обстоятельств, препят­ствует реальному расширению и продвижению, но, тем не менее, вы прочно стоите на ногах.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот период проявляются кармические ситуации, вы получаете по заслугам за прошлые действия, как хорошие, так и плохие. Вы на виду, даже если вам этого не хочется, для публичных людей - судьбоносный период. Ваш управитель переходит в ретроградное движение, тем самым напоминает о давних событиях и отношениях, старых знакомых. Обстоятельства требуют изменения привычной жизни, пересмотра ограничивающих убеждений. Хорошее время для исследования и развития своих внутренних спо­собностей – наверняка вам удастся найти подсказки в своем подсознании.

РАК

Неделя важна для вас именно потому, что ваш управитель – Луна, всегда участвует в явлении затмений. Физически активная атмосфера, окружающая вас в этот период, способствует усилению общения и деятельнос­ти, особенно связанной с родственниками и ближним окружением. В потоке информации вы находите именно то, что вам необходимо для того, чтобы решить затянувшиеся проблемы. На первый план выступают поездки, вопросы купли-продажи. Хорошее время для устранения конфликтов, переоценки существующих взаимоотношений.

ЛЕВ

Перемены коснутся любых семейных дел, места жительства, приобретения или решения вопросов с недвижимостью, также и здоровья родителей и всех членов семьи. Возможна смена социального статуса или события, которые позже повлияют на занимаемое положение в обществе. Решение вопросов будет в основном сосредоточено на жизни семьи и близких родственников. Также велика ваша роль и влияние во внешней жизни, из-за чего могут возникать проблемы в отношениях с родными и близкими. Неделя очень важная, яркая, то, что произойдет сейчас, будет с вами последующие месяцы или даже годы.

ДЕВА

Неделя сложная для вас, смена фаз движения вашего управителя – Меркурия, может отбросить вас на несколько шагов назад. Новые обстоятельства заставляют менять тактику поведения, иначе выражать себя, планировать свою жизнь. В вашем участии и внимании нуждаются дети, возможно, пришло время разобрать события их детства. Прошлые события напоминают о себе, в основном те, о которых не хочется вспоминать. Отношения с романтическим партнером, с супругом, а также то, как выражаете свою любовь, заставляет о многом задуматься, пересмотреть свое поведение, но это сопровождается волнениями и переживаниями.

ВЕСЫ

Кардинально меняется ваша повседневность, обязанностей становится значительно больше, т.е. жизнь кипит, работа поглощает. Но важно не забывать о своем физическом и психическом здоровье, проявляйте заботу о своем организме, делаете профилактику и тогда, ничто не помешает сделать вам рывок в карьере, обрести популярность, улучшить свое материальное положение. На личную жизнь практически не остается времени, однако постоянное погружение в решение бесконечных рабочих и бытовых вопросов, на самом деле даст отличные результаты уже в скором времени.

СКОРПИОН

Тема партнерства, брака, решения юридических вопросов, взаимодействие с окружающими, социумом, требует вложения ресурсов, т.е. времени, денег, физической и ментальной энергии. Активная общественная работа, участие в различных мероприятиях, может повлиять на вашу личную жизнь. Кто-то встретит свою любовь, а у кого-то могут начаться проблемы в устоявшихся взаимоотношениях из-за новых увлечений или встреч с друзьями. Усиливается ваш природный магнетизм, способность притягивать чужие деньги, помощь влиятельных людей.

СТРЕЛЕЦ

Ваш управитель – Юпитер меняет знак Зодиака – 11 мая на 5 месяцев переходит в знак Овна. Конечно, произойдут изменения во всех жизненных сферах. Часто именно вопреки, а не благодаря участию других людей, вы достаточно быстро в ближайшее время сможете достичь целей. Возможно, ваша семья и ваше ближнее окружение не во всем вас поддержат. Критика в ваш адрес и сомнения в целесообразности ваших действий могут вызвать в вас поток возмущения. Сейчас важно не упустить шансы и определить для себя, чего же вы действительно хотите.

КОЗЕРОГ

Внезапные изменения планов, связанных с культурной и общественной деятельностью, могут застичь вас врасплох. Необходимость обращения в суд за защитой своих прав, решение любых юридических вопросов.

Но вы можете рассчитывать на полезное знакомство или поддержку влиятельного человека, их своевременные подсказки, что поможет сохранить ваши ресурсы. Поднимаются давние проблемы в отношениях, в семейной жизни много споров, сложно найти общее решение, которое всех устраивает. Воспоминания о прошлых счастливых моментах, путешествиях помогут снизить градус напряжения.

ВОДОЛЕЙ

Желание кардинально изменить свою жизнь, важные поездки за границу, смена места жительства, принятие решение о получении дополнительного образования, заграничные поездки по работе, начало изучения иностранных языков – все это способствует ярким и интересным событиям в течение недели, которые будут развиваться в ближайшие месяцы. Перемены коснутся работы, карьеры, открытия своего бизнеса, выбора или смены профессии, социального статуса и занимаемого общественного положения. В какую сторону произойдут изменения – зависит от ваших прошлых дел.

РЫБЫ

Прошлое настойчиво врывается в вашу жизнь – бывшие любимые, коллеги по работе, давние знакомые. Но именно благодаря старым связям, новые проекты на работе, получают возможности для развития. Возможно трудоустройство на прежнюю работу, много командировок по работе, дополнительные заработки. Будьте внимательны к деталям, делайте запас по времени, если собираетесь в поездку или на встречу. Если произошли события негативного характера – увольнение, разрыв с партнером, то это, наоборот, откроет вам возможность улучшить свою жизнь, оставив позади все старое и бесперспективное.

Читайте также: