Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 ноября 2026 года

Гороскоп на 9-15 ноября 2026 года / © Associated Press

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9 ноября, 09:02 — новолуние в 17° Скорпиона

Новолуние в Скорпионе обращает внимание на то, что исчерпало себя и больше не приносит пользы. Хороший момент, чтобы пересмотреть привычки, расходы, личные обязательства и отношения с окружающими. Освободите пространство от ненужных вещей, разберите документы, удалите старые файлы и сообщения, наведите порядок в рабочих и личных делах, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

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10 ноября — ретроградная Венера в секстиле с Марсом

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Аспект создаёт благоприятные условия для общения, романтических встреч и обсуждения непростых вопросов в паре. Если между вами и любимым человеком накопились претензии или остались темы, которые вы избегали поднимать, можно вернуться к ним без лишнего драматизма.

С 12 по 16 ноября — Венера стационарна и разворачивается в директное движение в 23° Весов

В эти дни особое значение приобретают любовь, партнёрство, личные предпочтения и материальные ценности. Многие смогут лучше понять, какие отношения действительно хочется сохранить, на что стоит тратить деньги и какие желания заслуживают внимания.

С 12 по 17 ноября — соединение Марса, Юпитера и Нисходящего Лунного Узла во Льве в напряжённом аспекте к Солнцу в Скорпионе

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Это одна из наиболее напряженных конфигураций месяца. Она может обострить противоречия, которые долго оставались нерешёнными, усилить борьбу за влияние и спровоцировать столкновение интересов. В международных отношениях это сочетание может сопровождаться жёсткими заявлениями, усилением противостояний и попытками продемонстрировать силу.

13 ноября — Меркурий стационарный, разворот в директное движение в 6° Скорпиона

Меркурий останавливается перед сменой направления, поэтому день требует особой внимательности в вопросах общения, документов, поездок и финансовых расчётов. С 14 ноября — Меркурий директный.

ОВЕН

Начало недели подходит для наведения порядка в делах, пересмотра планов и решения финансовых вопросов. Не торопитесь вкладывать деньги в новые проекты. Благоприятно обсуждать с партнёрами совместные расходы, покупки и деловые предложения. В отношениях старайтесь говорить прямо о своих желаниях. Это поможет избежать недопонимания и найти решение, которое устроит обе стороны. Будьте осторожнее в спорах с руководством, влиятельными людьми и теми, кто привык диктовать свои условия.

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ТЕЛЕЦ

На этой неделе особое внимание уделите отношениям, семейным вопросам и финансовым договорённостям. Главное — не ждать, что окружающие сами поймут ваши намерения. Могут измениться взгляды относительно привычного образа жизни и собственных желаний. Не спешите с крупными покупками и окончательными решениями. Появится возможность вернуться к прежним договорённостям, получить ответ от партнёров или возобновить сотрудничество. Постарайтесь разделить большие задачи на отдельные этапы.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя потребует внимания к рабочим вопросам, здоровью и повседневным обязанностям. Возможно, придётся вернуться к делам, которые вы откладывали, исправить недочёты или пересмотреть привычный распорядок. Не пытайтесь решить всё одновременно. и займитесь тем, что требует первоочередного внимания. В отношениях с окружающими могут обостриться разногласия из-за денег, общих обязательств или распределения ответственности. Не стоит втягиваться в борьбу за лидерство и доказывать свою правоту любой ценой.

РАК

Хорошее время для встреч, романтических свиданий и возвращения к занятиям, которые приносят удовольствие. Не бойтесь говорить о своих потребностях и предлагать конкретные решения, однако не торопитесь с окончательными решениями. Внимательно проверяйте документы и условия соглашений. К концу недели возможны переговоры. Есть шанся восстановить контакты, заняться обучением и решить вопросы, связанные с поездками. Также время подходит для поиска полезных связей и новых клиентов.

ЛЕВ

Семейные дела и вопросы недвижимости могут потребовать больше внимания, чем обычно. Возможно, придётся заняться ремонтом, домашними покупками, документами или обсуждением общих расходов. Многие поймут, что пришло время поговорить с близкими о распределении обязанностей и планах на ближайшее время. Если вы давно хотели что-то изменить в доме, начните с подготовки и расчётов. Возможны споры с коллегами, руководством или людьми, которые не готовы учитывать вашу позицию.

ДЕВА

Период насыщен общением, поездками, переговорами и обменом информацией. Возможны разногласия с детьми, любимым человеком или людьми, с которыми вы связаны общими творческими и деловыми проектами. Могут появиться интересные предложения, связанные с обучением, работой или сотрудничеством. Можно обсуждать совместные планы, договариваться о встречах и искать компромисс в спорных вопросах. При этом не полагайтесь исключительно на устные обещания — важные условия лучше зафиксировать письменно.

ВЕСЫ

Благоприятно вести переговоры о финансовых вопросах, искать взаимовыгодные решения и обсуждать с партнёром общие планы. Отложите подписание важных документов и принятие окончательных решений до 14 ноября. С этого дня станет проще решать вопросы с поездками, обучением, публикациями и деловой перепиской. Возвращайтесь к идеям, которые раньше не удалось реализовать. Подходящее время, чтобы разобраться в личных предпочтениях, пересмотреть отношения и определить, чего вы хотите от будущего.

СКОРПИОН

Вы окажетесь в центре событий, связанных с личными планами, внешностью, отношениями и самоопределением. Время подходит для пересмотра привычек, избавления от ненужного и подготовки к новому этапу. Хорошо заняться здоровьем, навести порядок в личных делах и определить, какие изменения действительно необходимы. Неделя благоприятна для общения с любимым человеком, романтических встреч и обсуждения совместных планов. Но не допускайте, чтобы старые претензии испортили отношения.

СТРЕЛЕЦ

Начало недели лучше посвятить завершению старых дел, отдыху и восстановлению сил. Не берите на себя дополнительные обязательства, если чувствуете, что накопилась усталость. Новолуние располагает к освобождению от ненужных привычек, разбору личных вопросов и наведению порядка в том, что долго оставалось без внимания. Полезно также пересмотреть расходы и отказаться от необязательных трат. Будьте осторожнее в разговорах, связанных с деньгами, работой и распределением обязанностей.

КОЗЕРОГ

Неделя может принести интересные знакомства, новые контакты и предложения, связанные с коллективной деятельностью. Хорошее время для общения с друзьями, участия в профессиональных сообществах и обсуждения совместных проектов. Можно договориться о сотрудничестве или обсудить с единомышленниками планы на будущее. Вместе с тем возможны разногласия из-за финансов, личных амбиций или разных представлений о том, как следует действовать. В вопросах любви и личных симпатий также не стоит торопить события.

ВОДОЛЕЙ

Основное внимание будет направлено на карьеру, профессиональные планы и отношения с руководством. Вы можете задуматься о смене работы, пересмотре обязанностей или развитии собственного дела. Неделя подходит для обсуждения деловых условий, распределения ответственности и поиска компромисса с партнёрами. Если вы давно собирались поднять вопрос о повышении оплаты или изменении рабочего графика, подготовьте аргументы. Уделите внимание документам и официальным вопросам.

РЫБЫ

Неделя благоприятствует обучению, путешествиям, расширению профессиональных горизонтов и поиску новых возможностей. Могут появиться интересные идеи, предложения о сотрудничестве или желание освоить направление, которое раньше казалось недоступным. Благоприятно обсуждать совместные планы, договариваться о поездках и налаживать отношения с людьми издалека. Будьте внимательнее к информации, обещаниям и высказываниям окружающих. Хороший период для возвращения к проектам, которые ранее пришлось отложить.

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