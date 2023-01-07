Что звезды нам пророчат: гороскоп на 9-15 января 2023 года

Марс замедляет скорость, переходит в фазу стационарности – жизнь замедляется. Но уже со следующей недели начнется долгий период повышенной активности. Хорошее время для того, чтобы оглянуться назад, подвести итоги ушедшего года и оценить достигнутое. Важно проанализировать ошибки, понять, почему же не получилось то, что планировали.

В течение недели присутствует атмосфера романтики, что способствует качественному совместному времяпрепровождению. Стоит воспользоваться возможностями текущей недели и посвятить время любимому человеку или семье. Во второй половины января времени на это вряд ли хватит, т.к. необходимо будет заниматься делами, решать рабочие вопросы и строить планы на год.

Период подходит для того, чтобы поближе познакомиться с самим собой, поговорить с партнером о планах на будущее. Задайте себе вопросы и честно на них ответить: "Что во мне изменилось за 2022 год? Поменялись ли мои приоритеты, желания, цели? Что нового я о себе понял?" и т.д.

Понедельник – день тяжелый, но не в этот раз. 9 января Венера и ретро-Марс в гармоничном аспекте благоприятствует личным и деловым взаимоотношениям. Самое время наладить связи, а может быть, даже возобновить дорогие вам отношения, пообщаться с родственниками. День хорош для сделок купли – продажи, поездок, пересмотра договоров, а также исправления ошибок.

Последняя неделя периода ретроградного Меркурия, поэтому не упустите возможность наладить давние отношения, пересмотреть свою роль в них. Также, если давно планировали приобрести или продать офисную технику и оборудование, автомобиль и др., то самое время это сделать.

Лилит вошла в знак Льва - транзит активизирует творческий потенциал, при правильном использовании ее влияния. Можно обрести популярность, особенно благоприятны для этого 14 и 15 января – энергетически очень сильные дни.

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ОВЕН

Вы сможете трезво и объективно оценить любую ситуацию. Это подходящее время для наведения порядка, укрепления фундамента, поиска и устранения слабых мест в вашем проекте. Будьте практичны, рациональны и постарайтесь действовать в соответствии с некоторой системой. Если что-то не получается, оцените возникшее препятствие. Возможно, оно говорит вам, что необходимо изменить что-либо в себе или своем подходе к делу. Но не исключено также, что препятствие лишь перекрывает вам путь, ведущий в никуда, помогая избежать заблуждений.

ТЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для творчества и любой деятельности, связанной с искусством и красотой. Также это удачное время для командировок, интересных встреч и общения. Имеет смысл встретиться со старыми друзьями. Скорее всего, у них накопилось много интересного для вас. Вероятно, это приведет к дополнительным тратам, но зато принесет массу удовольствия и положительных эмоций. Вполне возможно, что в голове у вас возникнут новые планы и идеи, которые можно будет реализовать уже в январе 2023-го и получить первые плоды.

БЛИЗНЕЦЫ

В течение недели произойдет много важных событий, последствия которых проявятся весной 2023-го. Будьте внимательны к деталям, нюансам и намекам, подумайте не спеша, что они могут означать для вас. Не позволяйте своим эмоциям выходить из-под контроля и брать над вами вверх. Поберегите своих партнеров, проявите выдержку и толерантность. Уделите время для поддержания и укрепления дружеских и партнерских отношений. Прислушайтесь к советам родственников и близких друзей (в особенности к женщинам).

РАК

Вас переполняет беспокойная энергия, возникают неожиданные возможности. Вы ясно чувствуете, что в вашей жизни что-то начинается, и волнуетесь из-за этого. Сидеть и бездействовать сейчас просто невозможно, вам необходимо что-то делать, куда-то бежать. Стремление что-то начать и сразу же чего-то добиться чрезвычайно сильно, поэтому чтобы избежать немедленного разочарования, важно знать, что сейчас еще не время для достижений. Скорее всего, та идея, которая захватила вас в этом месяце, недолговечна, однако она все равно послужит шагом вперед.

ЛЕВ

В вашу жизнь войдет нечто новое, совершенно неожиданное для вас. Но также приходит понимание, что некоторые из начинаний прошлого года не оправдали себя. С чем-то приходится расставаться, и от этого немного печально. Тот опыт, который вы накопили за прошедшие месяцы, очень ценен, он позволяет вам более активно и успешно идти дальше. Смело берите на себя роль руководителя, не бойтесь принять участие в конкурсе или соревновании. От того, насколько успешно вы проявите сейчас свои организаторские способности, зависит дальнейшее продвижение вашего проекта.

ДЕВА

Вероятно, именно в этом месяце вы сможете увидеть первые результаты того нового дела, которое появилось в вашей жизни в конце 2022 года. Правда, результаты пока что могут быть не материальными, а проявятся в первую очередь в вашей способности владеть ситуацией и оказывать влияние на других людей. В предыдущие месяцы вы представляли себе свой новый замысел в самых общих чертах, и этого было достаточно. Теперь же вам необходимо подойти к делу более детально, досконально разобраться в том, чем вы занимаетесь.

ВЕСЫ

В вашей работе, в важном для вас проекте могут обнаружиться слабости, препятствующие достижению успеха. Не жалейте времени для того, чтобы побыть в уединении, подумать, попытаться разобраться в причинах происходящего. Необходимо завершить как можно больше дел, за исключением тех, которые имеют длительный цикл развития. Возможно, какие-то из ваших замыслов оказались не очень успешными – расстаньтесь с ними, ведь очень скоро наступит новая фаза вашей жизни - там будут новые идеи, стремления, возможности. Зачем же отягощать их прошлыми ошибками?

СКОРПИОН

Вы можете испытывать беспокойство, может казаться, что вы теряете цель и смысл жизни и все разваливается. Расплатитесь с долгами, отпустите того, кто сам хочет от вас уйти, избавьтесь от бесперспективных связей, прислушивайтесь к признакам нового в вашей жизни. Это может быть просто идея, а может быть встреча с важным человеком. Пройдет немного времени, и возникнут новые цели, в жизни появится обновленный смысл. В течение недели желательно не принимать никаких важных решений просто потому, что вы можете и не догадываться, что вас ждет в скором будущем.

СТРЕЛЕЦ

То, что захватило ваше воображение в конце декабря – начале января, вряд ли окажется долговечным. Не время для новых начинаний, хотя энергии достаточно для того, чтобы активно действовать. Сейчас важно пересмотреть планы и учесть то новое, что начинает проявлять себя в вашей жизни. В конце недели вы почувствуете себя свободным и полным оптимизма, поэтому не отказывайтесь от новых перспективных предложений. Вы получите интересный опыт, новые впечатления, обзаведетесь полезными знакомствами.

КОЗЕРОГ

Вы особенно отчетливо почувствуете, что ваша жизнь замедляется и какой-то ее этап подходит к завершению. Однако не поддавайтесь унынию и усталости. Отдохните, накопите сил – впереди вас ждет много интересного. Не спешите приобретать что-нибудь новое, поберегите ресурсы. Наведите порядок в делах, вспомните, кому вы что-нибудь задолжали, и приложите усилия для того, чтобы раздать долги. В течение недели важно все расставить по своим местам. Не надо стремиться заглянуть за горизонт, беритесь за то, что под рукой, и действуйте не спеша и основательно.

ВОДОЛЕЙ

Вы полны идей и оптимизма, вам хочется немедленно что-нибудь предпринять. Так используйте свой запас оптимизма для того, чтобы радостно, с легким сердцем, отдать другим людям то, что вы им должны, и оставить в прошлом то, что вы не возьмете в будущее. Хорошая неделя для того, чтобы от слов перейти к делу, от теории - к практике и сделать хоть что-нибудь реальное ради высоких идеалов. Весь мир раскрывается перед вами, и все вокруг кажется чрезвычайно интересным и наполненным смыслом. Возможно всепоглощающее романтическое увлечение, которое, впрочем, вряд ли окажется долговечным.

РЫБЫ

Беспокоит нечто далекое и абстрактное, однако сейчас настало время, чтобы позаботиться о своих ближних, показать им, что вы можете быть щедрыми не только на словах. Вы почувствуете, что сможете что-то изменить в жизни. Впереди вас ждет новый жизненный этап, который начнется со следующей недели. Так не жалейте душевного тепла, чтобы укрепить отношения с теми, кто вам дорог, и обеспечить себе поддержку самых близких людей во времена перемен. Обстоятельства недели помогут пробудиться вашему артистическому таланту.

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