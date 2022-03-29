Что звезды нам пророчат: гороскоп на апрель 2022 года

Апрель начинается с новолуния в Овне 1 апреля в 09:24 по киевскому времени символизирует начало нового жизненного цикла. Это первое новолуние нового астрологического года, который наступил 20 марта в 17:34.

Активизируется жизненная и творческая энергия, личная инициатива способствует завязыванию полезных отношений с интересными людьми, благоприятствует развитию проектов и популярности. 5 апреля Венера входит в знак Рыбы – окружающее пространство наполняется романтикой и душевностью. Люди становятся добрее друг к другу, готовы к взаимным уступкам по многим вопросам.

С 11 апреля Меркурий движется по Тельцу, этот транзит помогает найти практическое применение поступающей информации, стремятся найти выгоду, дополнительные ресурсы, не обязательно материальные. Люди не склонны конфликтовать, предпочитают держать свои мысли и выводы при себе.

12 апреля эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, предыдущее такое соединение было 166 лет назад - в марте 1956 года. Все острые ситуации сглаживаются, затихают вооруженные конфликты, войны переход в пассивную стадию. Границы размываются между личным и публичным.

С 15 апреля кармическая негативная точка – Черная Луна – входит в знак Рака, который характеризует Родину, предков, родных людей. Этот транзит продлится до 9 января 2023 года. В этот период все, что связано с домом, семьей, родителями, будет сопровождаться беспокойством и волнениями. Активизируются родовые кармические темы, чаще проявляются генетические заболевания.

16 апреля полнолуние в Весах в 21:55 по киевскому времени, в ближайшие две недели после этого астрологического события люди охотнее идут на компромисс, уступают друг другу. Легче достичь гармонии в личных взаимоотношениях и баланса в деловых. Прекрасный период для любого выбора, поиска равновесия, любви, творческого самовыражения.

17 и 18 апреля возможны неожиданные, но приятные повороты событий, новые романтические знакомства. Удачное стечение обстоятельств, весна, друзья, позитивный настрой и вера в светлое будущее, вдохновляют на создание чего прекрасного.

20 апреля в 05:25 Солнце входит в знак Тельца. Фон событий резко меняется, люди становятся рассудительнее, спокойно реагируют на все, что происходит вокруг. Начинается период финансовой стабилизации, в социально – экономическом секторе наблюдается прогресс.

30 апреля в 23:41 по киевскому времени произойдет Солнечное затмение в Тельце, которое откроет коридор затмений. В этот же день Меркурий перейдет в знак Близнецы, где имеет статус управления - транзит поможет осознать важные вещи, истинные причины происходящего. Люди спокойнее отнесутся к серьезным переменам, которые будут происходит в ближайшие две недели.

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ОВЕН

Напоминают о себе давние поступки, прежние действия - хоро­шие и плохие. Возникает желание спрятаться, уединиться, контактировать только с близкими людьми. Могут появиться тайные дела, необходимость что-то скрывать с целью сохранения. Работая в одиночку, вы добьетесь боль­шего, чем если бы против своей воли ввязались в коллективную деятельность. Также это период романтики, вдохновения, глубинного познания психики человека и движущих мотивов его поведения.

ТЕЛЕЦ

Период накопления внутренних ресурсов, оздоровления, гармонизации психического состояния. В этот период вы действуете, подчиняясь подсознательным импульсам. Достигается удовлетворение по многим жизненно важным вопросам, благоприятно складываются обстоятельства для выезда за рубеж. В семейных делах, в любовной и романтической сфере, все складывается так, как вы того желаете. Если неожиданно что-то пошло не по плану, в итоге для вас все обернется пользой.

БЛИЗНЕЦЫ

Время решения денежных и материальных вопросов, получения возможностей дополнительных заработков. Большинство дел будет касаться социальных вопросов и общественной деятельности. Личные контакты, поездки или путешествия могут стать необычными, не согласующимися с тем, с чем вы сталкивались прежде. Международные отношения, глобальные проблемы человечества, организаций, к которым вы принадлежите, помогают добиться авторитета в команде.

РАК

Вопросы личных и деловых взаимоотношений выходят на первый план, удается нейтрализовать напряжение, найди точку равновесия, общее среднее полезное для всех. Обстоятельства и ситуации складываются удачно, общение с близкими людьми, друзьями приносит хорошее настроение. Обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Новые контакты и связи, установленные в этот период, ненадежны и долгосрочны.

ЛЕВ

Приходится менять принятые ранее решения, вносить корректировки в уже работающие проекты. Неожиданно возникшие новые обстоятельства не особо радуют поначалу, но к концу месяца вы понимаете, что данный поворот событий оказался выгодным для вас. Перепады настроения и затрудненность в восприятии инфор­мации, могут привести к неприятностям. В любой стрессовой ситуации старайтесь сохранить равновесие и вернуть себе спокойное расположение духа.

ДЕВА

Интересный период, насыщен событиями. Оригинальность поступков, неповторимость мыш­ления, неожиданные идеи, получение уникальной информации, выгодно выделяет вас на фоне всех остальных. Вами движет желание жить по-новому, обновить круг знакомых, друзей. Вам рады, с вами советуются, вы способные изменить жизнь окружающих людей, вселить в них оптимизм. Может проявиться интерес к тайным наукам, тяга ко всему запретному, интригующему, секретному.

ВЕСЫ

Вы можете многих удивить своим поведением, склонностью к авантюрам, оригинальным фантазиям. Энергии много, порой не знаете, куда ее направить. Появляется желание проникнуть во что-то тайное, действовать не напрямую, а скрытно, в обход, через кого-то. Хорошее время для волонтерской деятельности, вступления в сообщества по интересам. В апреле есть шанс обзавестись полезными знакомствами, встретиться с интересными людьми, если будете активны в социальной среде.

СКОРПИОН

Возможность реализовать свои идеи, запустить давние проекты, продемонстрировать свою систему взглядов другим людям, показать, как ваша философия помогает вам в реальной жизни. Очень творческий период, вы приобретаете шарм, обаяние, становитесь более уверенным человеком. Чувственная сторона жизни становится более заметной, удается решить свои любовные проблемы. Все что раньше казалось далеким и несбыточным, в апреле становится близким и очевидным.

СТРЕЛЕЦ

Вас влечет к самому яркому, бли­стательному, первоклассному. Обстоятельства сталкиваю вас с интересными людьми. Все вокруг меняется с молниеносной скоростью, вы можете попасть в не­управляемые, непредсказуемые ситуации. Жизненный ритм меняется, но этот процесс вас увлекает, усиливается азарт, появляется склонность к различным авантюрам. Возможна долгожданная деловая поездка за границу или в отдаленные места, причем цель поездки желательно не афишировать.

КОЗЕРОГ

Непростой месяц, приходится делать сложный кармический выбор. События девятилетней давности напоминают о себе в настоящем. Период тревог, сильных переживаний, страхов. Очень болезненно реагируете на замечания в свой адрес. Остро воспринимаете любые неприятности или проблемы – свои или близких людей, мечетесь в попытке найти выход из создавшегося положения. Требуется самодисциплина, высокая самоорганизованность, чтобы избежать негативного поворота ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Вокруг вас напряженная атмосфера, люди склонны обращать сложившиеся ситуации, а также возникшие эмоции против себя и усугублять их, при этом обвинив вас в своих неприятностях. Попробуйте шуткой разрядить обстановку, а если ничего не выходит, лучше уйти в сторону и никого не переубеждать. Займитесь собой, продвижением своих интересов, т.к. в апреле возрастает вероятность выйти на следующий уровень, увидеть новые горизонты и получить счастливый шанс.

РЫБЫ

Произойдет что-то важное в вашей жизни или в жизни ваших родных и близких людей. Открываются двери в новую счастливую жизнь, боль прошлого постепенно вытесняется праздником и финансовой независимостью. Возможно долгожданное воссоединение с семьей, достижение определенности в имущественной сфере, решение жилищных вопросов. Месяц активной физической и творческой работы, но результат не заставит себя долго ждать. Ощущение свободы сопровождает вас повсюду.

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