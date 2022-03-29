Что звезды нам пророчат: гороскоп на апрель 2022 года

Апрель начинается с новолуния в Овне 1 апреля в 09:24 по киевскому времени символизирует начало нового жизненного цикла. Это первое новолуние нового астрологического года, который наступил 20 марта в 17:34.
Активизируется жизненная и творческая энергия, личная инициатива способствует завязыванию полезных отношений с интересными людьми, благоприятствует развитию проектов и популярности. 5 апреля Венера входит в знак Рыбы – окружающее пространство наполняется романтикой и душевностью. Люди становятся добрее друг к другу, готовы к взаимным уступкам по многим вопросам.
С 11 апреля Меркурий движется по Тельцу, этот транзит помогает найти практическое применение поступающей информации, стремятся найти выгоду, дополнительные ресурсы, не обязательно материальные. Люди не склонны конфликтовать, предпочитают держать свои мысли и выводы при себе.
12 апреля эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, предыдущее такое соединение было 166 лет назад - в марте 1956 года. Все острые ситуации сглаживаются, затихают вооруженные конфликты, войны переход в пассивную стадию. Границы размываются между личным и публичным.
С 15 апреля кармическая негативная точка – Черная Луна – входит в знак Рака, который характеризует Родину, предков, родных людей. Этот транзит продлится до 9 января 2023 года. В этот период все, что связано с домом, семьей, родителями, будет сопровождаться беспокойством и волнениями. Активизируются родовые кармические темы, чаще проявляются генетические заболевания.
16 апреля полнолуние в Весах в 21:55 по киевскому времени, в ближайшие две недели после этого астрологического события люди охотнее идут на компромисс, уступают друг другу. Легче достичь гармонии в личных взаимоотношениях и баланса в деловых. Прекрасный период для любого выбора, поиска равновесия, любви, творческого самовыражения.
17 и 18 апреля возможны неожиданные, но приятные повороты событий, новые романтические знакомства. Удачное стечение обстоятельств, весна, друзья, позитивный настрой и вера в светлое будущее, вдохновляют на создание чего прекрасного.
20 апреля в 05:25 Солнце входит в знак Тельца. Фон событий резко меняется, люди становятся рассудительнее, спокойно реагируют на все, что происходит вокруг. Начинается период финансовой стабилизации, в социально – экономическом секторе наблюдается прогресс.
30 апреля в 23:41 по киевскому времени произойдет Солнечное затмение в Тельце, которое откроет коридор затмений. В этот же день Меркурий перейдет в знак Близнецы, где имеет статус управления - транзит поможет осознать важные вещи, истинные причины происходящего. Люди спокойнее отнесутся к серьезным переменам, которые будут происходит в ближайшие две недели.
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ОВЕН
Напоминают о себе давние поступки, прежние действия - хорошие и плохие. Возникает желание спрятаться, уединиться, контактировать только с близкими людьми. Могут появиться тайные дела, необходимость что-то скрывать с целью сохранения. Работая в одиночку, вы добьетесь большего, чем если бы против своей воли ввязались в коллективную деятельность. Также это период романтики, вдохновения, глубинного познания психики человека и движущих мотивов его поведения.
ТЕЛЕЦ
Период накопления внутренних ресурсов, оздоровления, гармонизации психического состояния. В этот период вы действуете, подчиняясь подсознательным импульсам. Достигается удовлетворение по многим жизненно важным вопросам, благоприятно складываются обстоятельства для выезда за рубеж. В семейных делах, в любовной и романтической сфере, все складывается так, как вы того желаете. Если неожиданно что-то пошло не по плану, в итоге для вас все обернется пользой.
БЛИЗНЕЦЫ
Время решения денежных и материальных вопросов, получения возможностей дополнительных заработков. Большинство дел будет касаться социальных вопросов и общественной деятельности. Личные контакты, поездки или путешествия могут стать необычными, не согласующимися с тем, с чем вы сталкивались прежде. Международные отношения, глобальные проблемы человечества, организаций, к которым вы принадлежите, помогают добиться авторитета в команде.
РАК
Вопросы личных и деловых взаимоотношений выходят на первый план, удается нейтрализовать напряжение, найди точку равновесия, общее среднее полезное для всех. Обстоятельства и ситуации складываются удачно, общение с близкими людьми, друзьями приносит хорошее настроение. Обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Новые контакты и связи, установленные в этот период, ненадежны и долгосрочны.
ЛЕВ
Приходится менять принятые ранее решения, вносить корректировки в уже работающие проекты. Неожиданно возникшие новые обстоятельства не особо радуют поначалу, но к концу месяца вы понимаете, что данный поворот событий оказался выгодным для вас. Перепады настроения и затрудненность в восприятии информации, могут привести к неприятностям. В любой стрессовой ситуации старайтесь сохранить равновесие и вернуть себе спокойное расположение духа.
ДЕВА
Интересный период, насыщен событиями. Оригинальность поступков, неповторимость мышления, неожиданные идеи, получение уникальной информации, выгодно выделяет вас на фоне всех остальных. Вами движет желание жить по-новому, обновить круг знакомых, друзей. Вам рады, с вами советуются, вы способные изменить жизнь окружающих людей, вселить в них оптимизм. Может проявиться интерес к тайным наукам, тяга ко всему запретному, интригующему, секретному.
ВЕСЫ
Вы можете многих удивить своим поведением, склонностью к авантюрам, оригинальным фантазиям. Энергии много, порой не знаете, куда ее направить. Появляется желание проникнуть во что-то тайное, действовать не напрямую, а скрытно, в обход, через кого-то. Хорошее время для волонтерской деятельности, вступления в сообщества по интересам. В апреле есть шанс обзавестись полезными знакомствами, встретиться с интересными людьми, если будете активны в социальной среде.
СКОРПИОН
Возможность реализовать свои идеи, запустить давние проекты, продемонстрировать свою систему взглядов другим людям, показать, как ваша философия помогает вам в реальной жизни. Очень творческий период, вы приобретаете шарм, обаяние, становитесь более уверенным человеком. Чувственная сторона жизни становится более заметной, удается решить свои любовные проблемы. Все что раньше казалось далеким и несбыточным, в апреле становится близким и очевидным.
СТРЕЛЕЦ
Вас влечет к самому яркому, блистательному, первоклассному. Обстоятельства сталкиваю вас с интересными людьми. Все вокруг меняется с молниеносной скоростью, вы можете попасть в неуправляемые, непредсказуемые ситуации. Жизненный ритм меняется, но этот процесс вас увлекает, усиливается азарт, появляется склонность к различным авантюрам. Возможна долгожданная деловая поездка за границу или в отдаленные места, причем цель поездки желательно не афишировать.
КОЗЕРОГ
Непростой месяц, приходится делать сложный кармический выбор. События девятилетней давности напоминают о себе в настоящем. Период тревог, сильных переживаний, страхов. Очень болезненно реагируете на замечания в свой адрес. Остро воспринимаете любые неприятности или проблемы – свои или близких людей, мечетесь в попытке найти выход из создавшегося положения. Требуется самодисциплина, высокая самоорганизованность, чтобы избежать негативного поворота ситуации.
ВОДОЛЕЙ
Вокруг вас напряженная атмосфера, люди склонны обращать сложившиеся ситуации, а также возникшие эмоции против себя и усугублять их, при этом обвинив вас в своих неприятностях. Попробуйте шуткой разрядить обстановку, а если ничего не выходит, лучше уйти в сторону и никого не переубеждать. Займитесь собой, продвижением своих интересов, т.к. в апреле возрастает вероятность выйти на следующий уровень, увидеть новые горизонты и получить счастливый шанс.
РЫБЫ
Произойдет что-то важное в вашей жизни или в жизни ваших родных и близких людей. Открываются двери в новую счастливую жизнь, боль прошлого постепенно вытесняется праздником и финансовой независимостью. Возможно долгожданное воссоединение с семьей, достижение определенности в имущественной сфере, решение жилищных вопросов. Месяц активной физической и творческой работы, но результат не заставит себя долго ждать. Ощущение свободы сопровождает вас повсюду.
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